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Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве

Фото к рецепту: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве
 6 порций
 3 часа (ваши 20 мин)
 Наталья Василенко   18.03.18

Любой праздничный стол украсит нежная и ароматная утка с золотистой хрустящей корочкой. Сегодня хочу предложить вам рецепт запеченной в рукаве утки, фаршированной рисом и грибами, в медово-соевом маринаде.
Продукты (на 6 порций)
Утка - 2 кг
Соевый соус - 6 ст. л.
Мед - 2 ст. л.
Чеснок - 3-4 зубчика
Травы прованские - 1 ст. л.
Перец черный молотый - 0,5 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Рис (сырой) - 1 стакан
Шампиньоны - 200 г
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Укроп - по желанию
Масло растительное - для обжаривания

Видео рецептФаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве
Пошаговый фото рецептФаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве
Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №1

Подготовить продукты. Перед маринованием утку ошпарить крутым кипятком и обсушить.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №2

Как приготовить фаршированную утку в медово-соевом маринаде, в рукаве:

Смешать соевый соус, мед, соль, перец, чеснок и прованские травы.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №3

Маринад готов.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №4

Полученным маринадом тщательно натереть утку снаружи и внутри и отправить мариноваться в холодильник минимум на 2 часа, если есть возможность оставьте мариноваться на ночь.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №5

Для приготовления начинки грибы, морковь и лук нашинковать.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №6

Обжарить на растительном масле.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №7

В обжаренные овощи добавить рис, посолить, поперчить, залить водой и оставить готовится на медленном огне. В конце приготовления по желанию добавить свежий укроп.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №8

Начинку остудить.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №9

Нафаршировать утку.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №10

Полость утки сшить ниткой или соединить зубочистками.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №11

Утку поместить в рукав для запекания, концы завязать. Сверху сделать несколько проколов для выхода пара. Отправить утку в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 1,5 часа.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №12

Через указанное время вынуть утку в рукаве из духовки, разрезать рукав и запекать еще 30 минут.

Фото приготовления рецепта: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве - шаг №13

Утка, фаршированная рисом и грибами, в соево-медовом маринаде готова!
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Рецепт: Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве. Как приготовить Фаршированная утка в медово-соевом маринаде, в рукаве?
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