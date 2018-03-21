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Овощное рагу

Фото к рецепту: Овощное рагу
 4 порции
 50 мин
 VsegdaVkusno   21.03.18

Есть такие блюда, которые актуальны в любое время года. Приготовьте по нашему рецепту овощное рагу с кабачками, и наслаждайтесь вкусом и богатым ароматом приготовленных овощей.
Продукты (на 4 порции)
Картофель - 2 шт.
Кабачок - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Петрушка свежая - 30 г
Базилик свежия - 30 г
Чеснок - 1 зубчик
Соль - 1 ч. ложка
Перец черный молотый - ½ ч. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки

Видео рецептОвощное рагу
Пошаговый фото рецептОвощное рагу
Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №1

Как приготовить овощное рагу:

Нарезать мелко петрушку и базилик, добавить соль, перец и 1 размолотый зубчик чеснока, все хорошо перемешать.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №2

Нарезать все овощи мелкими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №3

На разогретую сковороду добавить растительное масло и выложить лук. Обжарить лук в течение 1 минуты.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №4

Добавить морковь и жарить 3 минуты.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №5

Добавить картофель и жарить 10 минут, иногда помешивая.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №6

Добавить помидоры и перец, жарить еще 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №7

Всё перемешать и выложить сверху кабачок, не перемешивая. Накрыть крышкой и на слабом огне тушить овощное рагу 20 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №8

Выключить плиту, добавить подготовленную зелень к тушеным овощам и аккуратно перемешать.

Фото приготовления рецепта: Овощное рагу - шаг №9

Овощное рагу готово.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Овощное рагу. Как приготовить Овощное рагу?
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174 спасибо 15 2
КристикАщеулова Вторник, 10 Апреля 2018 г. 09:55 #

:yes:

Очень вкусно

   
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Екатерина Пятница, 01 Июня 2018 г. 09:23 #

Обалденное рагу получилось, я только чеснока немного больше добавила.

   
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Рина Воскресенье, 03 Июня 2018 г. 01:44 #

Красота.

   
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Татьяна Вторник, 21 Августа 2018 г. 13:39 #

Мне тоже очень понравилось, очень вкусно. Единственное что, когда добавила в конце зелень, мне показался кабачок ещё не прожаренным, поэтому тушила ещё минут 7. Спасибо за рецепт.

   
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Наташа Воскресенье, 16 Сентября 2018 г. 20:57 #

Очень вкусно, добавила фарш

   
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светлана Воскресенье, 07 Октября 2018 г. 16:01 #

да вкусно но помидоров не было добавила том. пасту 1,5 ст.ложки и базилик сухой, его я положила перед кабачком Спасибо за рецепт

   
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Елена. Понедельник, 17 Июня 2019 г. 11:07 #

Готовлю по этому рецепту не первый раз. Очень нравится. Муж сказал что это лучший вариант овощного рагу.

   
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Галина Пятница, 02 Августа 2019 г. 10:32 #

Тушу уже 50 минут картофель и морковь жесткие. Томаты нужно добавлять в последнюю очередь.

   
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Александра28828 Пятница, 20 Сентября 2019 г. 11:42 #

Выложила кабачки, накрыла крышкой, оставила на 20 ...нет даже на 40 минут... открываю-а кабачки не готовы... оставила ещё около 30 мин под крышкой.. получились хрустящие кабачки и вкусная картошечка. Время 20 минут маловато для кабачков.

   
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Selenalove4 Пятница, 20 Сентября 2019 г. 14:21 #

Рагу ничего, только жидкости от помидоров много:/ И, похоже, что я не очень-то кабачки люблю)

   
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Юля Суббота, 11 Июля 2020 г. 07:13 #

Selenalove4
Рагу ничего, только жидкости от помидоров много:/ И, похоже, что я не очень-то кабачки люблю)

Попробуйте приготовить по этому рецепту. Я раньше тушёные овощи вообще не ела,и рагу в том числе. а по этому рецепту полюбила рагу

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=119812

   
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Диана Понедельник, 20 Июля 2020 г. 13:45 #

Очень вкусно, но муж сказал не хватает ему все-таки мяса:D

   
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София Вторник, 21 Июля 2020 г. 15:09 #

Очень вкусно, за указанное время всё было проварено, даже за 18 минут кабачки были готовы. Но пустила 2 зубчика чеснока, получилось ещё вкуснее, островатенько!Спасибо!!!

:D

   
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