Соте из курицы, кабачков и помидоров

Куриное филе, тушенное с кабачками, помидорами, луком и морковью, - это легкое блюдо, которое наиболее популярно летом. Готовить несложно, овощи придают куриному мясу неповторимую сочность и яркий вкус. Калорийность блюда довольно низкая. И к тому же летом овощи стоят гораздо дешевле, поэтому приготовление этого соте не отразится на бюджете семьи.
Продукты (на 4 порции)
Филе куриное - 300 г
Кабачки молодые - 400 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Соль - 1 ч. ложка
Приправа для курицы - 1 ч. ложка
Масло растительное - 2 ст. ложки
Зелень петрушки - 3-4 веточки
Пошаговый фото рецептСоте из курицы, кабачков и помидоров
Подготовьте все продукты. Соте готовится достаточно быстро, поэтому очень удобно, когда все под рукой.
Куриное филе в случае необходимости разморозьте.
Куриное филе нарежьте крупными кубиками размером примерно 2 на 2 см.
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