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Соте из курицы, кабачков и помидоров

Фото к рецепту: Соте из курицы, кабачков и помидоров
 4 порции
 55 мин (ваши 20 мин)
 Alenkiy   10.07.19

Куриное филе, тушенное с кабачками, помидорами, луком и морковью, - это легкое блюдо, которое наиболее популярно летом. Готовить несложно, овощи придают куриному мясу неповторимую сочность и яркий вкус. Калорийность блюда довольно низкая. И к тому же летом овощи стоят гораздо дешевле, поэтому приготовление этого соте не отразится на бюджете семьи.
Продукты (на 4 порции)
Филе куриное - 300 г
Кабачки молодые - 400 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Соль - 1 ч. ложка
Приправа для курицы - 1 ч. ложка
Масло растительное - 2 ст. ложки
Зелень петрушки - 3-4 веточки

Пошаговый фото рецептСоте из курицы, кабачков и помидоров
Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №1

Подготовьте все продукты. Соте готовится достаточно быстро, поэтому очень удобно, когда все под рукой.
Куриное филе в случае необходимости разморозьте.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №2

Куриное филе нарежьте крупными кубиками размером примерно 2 на 2 см.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №3

Репчатый лук нарежьте кубиками, морковь - брусочками.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №4

В кастрюле с толстым дном или сотейнике разогрейте растительное масло, выложите туда кусочки курицы и лук. Обжаривайте мясо с луком на сильном огне примерно 10-15 минут, перемешивая.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №5

Добавьте в кастрюлю морковь и приправу для курицы, перемешайте и обжаривайте еще 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №6

Тем временем нарежьте кабачки кубиками размером примерно 1,5 на 1,5 см.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №7

Помидор также нарежьте кубиками.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №8

Добавьте кабачки и помидоры в кастрюлю к мясу, посолите. Перемешайте, уменьшите огонь.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №9

Накройте сотейник крышкой и тушите курицу с кабачками и помидорами на небольшом огне 30-35 минут. Воду не добавляйте, так как овощи выделят сок и этого будет достаточно.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №10

Спустя время тушения добавьте нарезанную петрушку, перемешайте и выключите огонь.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №11

Подавайте соте из куриного филе и овощей к столу как самостоятельное блюдо. Это удивительно легкое и низкокалорийное блюдо будет одинаково вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Фото приготовления рецепта: Соте из курицы, кабачков и помидоров - шаг №12

Сверху украсьте блюдо листиками свежей петрушки. Угощайтесь!
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Рецепт: Соте из курицы, кабачков и помидоров. Как приготовить Соте из курицы, кабачков и помидоров?
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31 спасибо 3 0
Таисич Воскресенье, 17 Мая 2020 г. 16:42 #

Спасибо за рецепт, очень вкусно!

   
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Лидия Вторник, 04 Августа 2020 г. 15:37 #

Спасибо! Быстро и вкусно!

   
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Alenkiy Вторник, 04 Августа 2020 г. 18:49 #

Таисич, очень красиво!

Лидия, пожалуйста)

   
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