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Соте из овощей

Фото к рецепту: Соте из овощей
 6 порций
 50 мин (ваши 50 мин)
 Практика-Л   31.07.13

Летнее и осеннее изобилие овощей так радует глаз яркостью и разнообразием, что вдохновляет на кулинарные «подвиги» и здесь очень кстати оказывается рецепт соте из овощей. Блюдо, в котором все овощи соединяются, пропитываются соками и ароматами друг друга, но при этом сохраняют свою форму и цвет – это соте, рецепт которого мы предлагаем вашему вниманию.
Продукты (на 6 порций)
Баклажан - 300 г
Кабачок - 300 г
Перец сладкий - 200 г
Морковь - 2 шт.
Помидоры - 2 шт.
Луковицы - 1 шт.
Чеснок - 4 зубчика
Соль - 3-4 ч. ложки
Масло растительное - 60-80 г

Совет: Масло для жарки овощей нужно доливать по мере необходимости небольшими порциями, по 1-2 ст. ложки. Все овощи резать одинаковой толщиной около 5-7 мм.

Пошаговый фото рецептСоте из овощей
Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №1

Продукты для соте из овощей перед вами.

Итак, как приготовить соте?

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №2

Баклажаны промыть, очистить от кожицы, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №3

Баклажаны посолить (2 ч. ложки соли) и оставить на 10-15 минут для удаления горечи.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №4

Затем промыть, обсушить.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №5

Разогреть сковороду, налить растительное масло (2-3 ст. ложки). Выложить баклажаны в горячее масло (в один слой) и обжарить с обеих сторон (по 2-3 минуты с каждой), на среднем огне. Если сразу на сковороду все баклажаны не помещаются, жарить их порциями, добавляя (при необходимости) перед каждой порцией 0,5 ст. ложки масла.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №6

Молодые кабачки вымыть и очистить от кожицы. Крупные кабачки вымыть, очистить от кожицы и удалить семена. Затем кабачки нарезать кружочками или ломтиками толщиной 5-7 мм, посыпать солью (0,5 ч. ложки). И сразу можно жарить.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №7

При необходимости долить на сковороду растительное масло (0,5-1 ст. ложки). Кабачки обжарить с обеих сторон (по 2-3 минуты с каждой) на среднем огне. Также при необходимости можно жарить кабачки порциями, доливая по 0,5 ст. ложки масла.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №8

Перец вымыть, удалить семенную часть, нарезать кружочками.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №9

При необходимости долить на сковороду растительное масло (около 1 ст. ложки). Перец пожарить с обеих сторон до золотистого цвета (по 1-2 минуты с каждой) на среднем огне. Также можно жарить порциями.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №10

Морковь очистить от кожуры, помыть и нарезать тонко кружочками.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №11

При необходимости долить на сковороду растительное масло (0,5 ст. ложки). Морковь обжарить, помешивая, на среднем огне 1-2 минуты.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №12

Помидоры вымыть, нарезать поперек кружочками толщиной 0,5-0,7 мм, посолить (0,5 ч. ложки).

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №13

Если нужно, долить на сковороду 0,5 ст. ложки масла. Помидоры также обжарить с обеих сторон (по 1 минуте с каждой).

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №14

Лук очистить, помыть и мелко нарезать.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №15

Если нужно, снова долить на сковороду 1 ст. ложку масла. Лук слегка обжарить, помешивая (1-2 минуты).

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №16

Чеснок очистить и мелко измельчить.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №17

Подготовленные овощи аккуратно смешать в миске, посыпать измельченным чесноком и переложить в казанок. Если есть необходимость, можно досолить.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №18

Довести овощи до кипения. Уменьшить огонь. Потушить соте из овощей до готовности (15-20 минут) на самом маленьком огне, под крышкой.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №19

Соте из овощей готово.

Фото приготовления рецепта: Соте из овощей - шаг №20

При подаче соте из овощей можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!
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Рецепт: Соте из овощей. Как приготовить Соте из овощей?
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Тема › Здоровое питание

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718 спасибо 24 8
studiyavkusa Понедельник, 18 Октября 2010 г. 07:27 #

Замечательный рецепт, прекрасный сайт!

   
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александр Четверг, 05 Июля 2012 г. 09:42 #

получилось всё очень наивкуснейше!!!

   
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Лидия Воскресенье, 08 Июля 2012 г. 15:59 #

Были на море, и нас угостили соте,какая вкуснятина !!! Так захотелось и самой приготовить .И спасибо,Вам за рецепт!!!

   
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Александра Среда, 05 Сентября 2012 г. 13:46 #

Отличный рецепт))) В это время года, как палочка выручалочка и дома, и для гостей, всегда вкусно и просто)Только настоящее соте происходит от слова встряхивание, во время готовки постоянно встяхиваю кастюльку или сотейник, а не перемешиваю, тоглда все овощи не превратяться в кашу.

   
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ирина Вторник, 16 Июля 2013 г. 14:48 #

очень вкусно

   
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olivin Среда, 31 Июля 2013 г. 14:21 #

Замечательный рецепт, но морковь портит вкус овощей.

   
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malina Среда, 31 Июля 2013 г. 19:43 #

Спасибо за рецепт соте из овощей! Рецепт классный, приготовление соте несложное, вкусно очень)))

   
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Наталья Пятница, 28 Марта 2014 г. 17:28 #

Спасибо огромное! Очень, очень вкусно получилось! И лета ждать не пришлось, у нас и кабачки, и баклажаны молоденькие всегда в продаже есть.

   
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Лада Вторник, 09 Июня 2015 г. 23:41 #

Благодарю за рецепт. Получилось очень вкусно. Жаль не было чеснока. В следующий раз сделаю с ним.

   
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Леночка Вторник, 05 Июля 2016 г. 17:53 #

Не согласна стоять обжаривать каждую сторону овоща на сковороде, не проще ли положить в духовку на 30 минут и готово!

   
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Владимир Вторник, 01 Ноября 2016 г. 16:03 #

Леночка
Не согласна стоять обжаривать каждую сторону овоща на сковороде, не проще ли положить в духовке на 30 минут и готово!
это уже не соте будет, тушеное овощное рагу!
   
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Амина Воскресенье, 13 Ноября 2016 г. 20:45 #

:ir:классный рецепт

   
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Анжела Воскресенье, 19 Марта 2017 г. 00:34 #

Не тяжело готовить

   
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Наталья Вторник, 18 Июля 2017 г. 23:06 #

Получилось невероятно вкусно! очень неожиданно для такого привычного сочетания овощей. Прекрасный рецепт! Спасибо огромное автору)

   
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Людмила Пятница, 11 Августа 2017 г. 19:33 #

Если он летний, так как там присутствуют овощи, то зачем летом есть обжаренные и тушенные плавающие в масле овощи? Такой рецепт хорошо в холодное время года, летом только на пикнике под водку, чтобы обволакивало желудок как надо. И то на картинке вид блюда явно не выглядит профессионально, как тут написали рецепт не доведен до идеала. Нужно было овощи встряхивать при тушении, и возможно жарить их на хорошей сковороде, чтобы не пригорало в небольшим количестве масла, допустим чайная ложка при каждой новой партии, или же вначале добавить 1 столовую ложку и жарить овощи в таком порядке, чтобы они не успевали вбирать в себя масло, и дополнительно добавляли сок, а кабачки, помидоры хорошо пускают сок, поэтому нужно чередовать их с овощами которые много берут масло. и тогда масло добавлять не придется, либо совсем чуть чуть,но не ложками же?

   
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Наташа Вторник, 19 Сентября 2017 г. 09:04 #

Я заметила,что лук не нужен?

   
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Татьяна Вторник, 21 Августа 2018 г. 10:00 #

У меня получилось очень вкусно, не поленилась и обжаривала, как написано, с каждой стороны. Повторюсь - очень вкусно. Масло добавляла тоже как рекомендовали, нисколько не жирно. Спасибо за рецепт.

   
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НинаУдиш Воскресенье, 21 Июля 2019 г. 17:37 #

Ну очень вкусное соте! Спасибо!!!!

   
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