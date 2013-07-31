Продукты для соте из овощей перед вами.
Итак, как приготовить соте?
Баклажаны промыть, очистить от кожицы, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм.
Баклажаны посолить (2 ч. ложки соли) и оставить на 10-15 минут для удаления горечи.
Разогреть сковороду, налить растительное масло (2-3 ст. ложки). Выложить баклажаны в горячее масло (в один слой) и обжарить с обеих сторон (по 2-3 минуты с каждой), на среднем огне. Если сразу на сковороду все баклажаны не помещаются, жарить их порциями, добавляя (при необходимости) перед каждой порцией 0,5 ст. ложки масла.
Молодые кабачки вымыть и очистить от кожицы. Крупные кабачки вымыть, очистить от кожицы и удалить семена. Затем кабачки нарезать кружочками или ломтиками толщиной 5-7 мм, посыпать солью (0,5 ч. ложки). И сразу можно жарить.
При необходимости долить на сковороду растительное масло (0,5-1 ст. ложки). Кабачки обжарить с обеих сторон (по 2-3 минуты с каждой) на среднем огне. Также при необходимости можно жарить кабачки порциями, доливая по 0,5 ст. ложки масла.
Перец вымыть, удалить семенную часть, нарезать кружочками.
При необходимости долить на сковороду растительное масло (около 1 ст. ложки). Перец пожарить с обеих сторон до золотистого цвета (по 1-2 минуты с каждой) на среднем огне. Также можно жарить порциями.
Морковь очистить от кожуры, помыть и нарезать тонко кружочками.
При необходимости долить на сковороду растительное масло (0,5 ст. ложки). Морковь обжарить, помешивая, на среднем огне 1-2 минуты.
Помидоры вымыть, нарезать поперек кружочками толщиной 0,5-0,7 мм, посолить (0,5 ч. ложки).
Если нужно, долить на сковороду 0,5 ст. ложки масла. Помидоры также обжарить с обеих сторон (по 1 минуте с каждой).
Лук очистить, помыть и мелко нарезать.
Если нужно, снова долить на сковороду 1 ст. ложку масла. Лук слегка обжарить, помешивая (1-2 минуты).
Чеснок очистить и мелко измельчить.
Подготовленные овощи аккуратно смешать в миске, посыпать измельченным чесноком и переложить в казанок. Если есть необходимость, можно досолить.
Довести овощи до кипения. Уменьшить огонь. Потушить соте из овощей до готовности (15-20 минут) на самом маленьком огне, под крышкой.
При подаче соте из овощей можно украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Рецепт: Соте из овощей. Как приготовить Соте из овощей?