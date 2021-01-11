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Перловая каша с грибами (в горшочках)

Фото к рецепту: Перловая каша с грибами (в горшочках)
 4 порции
 2 часа (ваши 30 мин)
 Alena2018   11.01.21

Довольно просто приготовить вкусную перловую кашу с грибами в горшочках. Грибы предварительно обжариваются с луком и перловой крупой, а потом доходят до готовности в духовке. Перловка по этому рецепту получается очень ароматной, вкусной, рассыпчатой и питательной. Блюдо хорошо подойдёт для постного меню.
Продукты (на 4 порции)
Крупа перловая - 360 г (2 стакана ёмкостью 200 мл)
Шампиньоны - 400 г
Лук репчатый - 80 г
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Масло растительное - 45 мл (3 ст. ложки)
Вода - 1,2 л (6 стаканов)
Петрушка свежая (для подачи) - по желанию

Пошаговый фото рецептПерловая каша с грибами (в горшочках)
Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №1

Подготовить продукты по списку.
Шампиньоны промыть или протереть влажным кухонным полотенцем, освежить срезы на ножках.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №2

Грибы нарезать крупными кусочками.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №3

Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
Разогреть духовку до 200 градусов.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №4

Сковороду разогреть, смазать растительным маслом и обжарить грибы 4 минуты, помешивая.
Выложить грибы из сковороды.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №5

В эту же сковороду влить ещё немного масла, выложить лук и обжарить несколько минут.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №6

Крупу промыть несколько раз, пока вода не будет оставаться прозрачной. Воду слить.
Добавить перловку к луку.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №7

Перемешать и обжарить крупу с луком 3-5 минут.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №8

Добавить к перловке грибы, соль и перец.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №9

Хорошо перемешать.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №10

Разложить крупу с грибами по горшочкам. У нас получается два горшочка.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №11

Воду довести до кипения, разлить по горшочкам и прикрыть крышками или фольгой.
Запекать перловку с шампиньонами в духовке при 200 градусах 15 минут. После температуру убавить до 160 градусов и готовить кашу с грибами 70 минут.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №12

Готовую кашу подавать к столу можно прямо в горшочках.

Фото приготовления рецепта: Перловая каша с грибами (в горшочках) - шаг №13

Как дополнение можно подать свежие овощи или соленья, зелень, мясо или птицу.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Перловая каша с грибами (в горшочках). Как приготовить Перловая каша с грибами (в горшочках)?
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