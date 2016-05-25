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Закуска из кабачков и шампиньонов

Фото к рецепту: Закуска из кабачков и шампиньонов
 4 порции по 220 ККал
 45 мин (ваши 25 мин)
 Larisa1970   25.05.16
53 руб.
    
10 грн.
     за порцию

Блюда из кабачков дополнит закуска из кабачков и шампиньонов, со сметаной и зеленью. Тушеные кабачки с грибами в сметанном соусе готовить просто, блюдо легкое, вкусное.
Продукты (на 4 порции)
Кабачки (цуккини) – 500 г
Грибы шампиньоны (не мелкие) – 300 г
Лук репчатый (небольшой) – 1 шт.
Зелень (укроп, зеленый чеснок, петрушка) – 20-30 г
Масло сливочное – 50 г
Масло растительное для жарки – 1 ст. ложка
Сметана (или майонез) – 100 мл + для подачи (по вкусу)
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговый фото рецептЗакуска из кабачков и шампиньонов
Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №1

Подготовить продукты для закуски из кабачков и шампиньонов.
Кабачки, шампиньоны и зелень вымыть, обсушить.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №2

Как приготовить закуску из кабачков и шампиньонов:

Кабачки почистить и нарезать соломкой.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №3

Шампиньоны нарезать пластинками.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №4

На сковороду с разогретым сливочным маслом выложить шампиньоны и кабачки. Обжарить 5 минут, периодически помешивая, на сильном огне.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №5

В это время нарезать мелко лук и обжарить его отдельно на разогретом растительном масле до золотистого цвета.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №6

Сметану смешать с мелко нарезанной зеленью укропа, посолить и поперчить.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №7

Когда кабачки и шампиньоны слегка обжарятся, добавить к ним пассерованный лук, мелко нарезанный зеленый чеснок и сметану с укропом. Перемешать и тушить 15 минут.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №8

Если жидкость выпарилась, то блюдо готово.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №9

Нарезать петрушку.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №10

Дать закуске из кабачков и шампиньонов немного остыть, выложить на тарелку, добавить немного сметаны (или майонеза), посыпать петрушкой и подать к столу.

Фото приготовления рецепта: Закуска из кабачков и шампиньонов - шаг №11

Тушеные кабачки с грибами можно подать на тостах (обжаренных кусочках хлеба).
Вкусно, попробуйте!
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Рецепт: Закуска из кабачков и шампиньонов. Как приготовить Закуска из кабачков и шампиньонов?
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55 спасибо 2 0
Mamadu Воскресенье, 21 Января 2018 г. 22:49 #

Спасибо за рецепт, получилось очень вкусно. У меня не было укропа, поэтому добавила свежий базилик. Вкуснятина!

   
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Нонна Суббота, 20 Июня 2020 г. 18:37 #

Спасибо, приготовила сегодня, добавила еще баклажаны, получилось вкусно, едим с хлебом или кашей.

   
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