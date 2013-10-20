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Оливье "Шапка деда Мороза"

Фото к рецепту: Оливье "Шапка деда Мороза"
 8 порций
 1 час
 Людмила Владимировна   20.10.13

Какой Новый год без любимого салата "Оливье"! А подать салат можно по-новому, по-новогоднему). Вкусно, красиво и празднично! Новогодний стол в год Дракона должен быть разнообразным и ярким. Если вы ищете блюдо к новогоднему столу 2024 - вы его нашли! Сохраняйте рецепт салата и дополняйте им новогоднее меню 2024.
Продукты (на 8 порций)
Картофель - 5-7 шт.
Морковь - 3-4 шт.
Колбаса вареная или ветчина – 200 г
Яйца куриные – 6 шт.
Огурцы соленые – 3 шт.
Горошек зелёный консервированный (по желанию) – 200 г
Лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
Майонез – 2-3 ст. ложки (по вкусу) + для украшения салата
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу

Пошаговый фото рецептОливье "Шапка деда Мороза"
Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №1

Продукты для новогоднего салата перед вами. Горошек в этот раз я в оливье не добавляла.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №2

Картофель и морковь хорошо вымыть и отварить в кожуре до мягкости - на небольшом огне в течение 20-30 минут. Готовность проверять ножом. Затем овощи остудить и очистить.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №3

Яйца сварить вкрутую (8-10 минут), остудить в холодной воде и очистить.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №4

Огурцы нарезать кубиками.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №5

Картофель нарезать кубиками.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №6

Половину варёных яиц (3 шт.) разделить на желтки и белки.
Целые яйца и желтки нарезать кубиками.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №7

Яичные белки натереть на мелкой терке.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №8

Половину моркови нарезать кубиками.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №9

Вторую половину моркови натереть на средней терке.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №10

Вареную колбасу (или ветчину) нарезать кубиками.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №11

Лук (если используете) очистить и мелко нарезать.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №12

Все ингредиенты салата (кроме натёртых белков и моркови) сложить в миску.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №13

Поперчить, посолить, добавить майонез.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №14

Хорошо перемешать салат.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №15

Начинаем выкладывать новогодний салат "Оливье".
На плоском блюде сформировать из салата силуэт шапки деда Мороза.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №16

Середину закрыть тертой морковью. Манжету и помпон "шапки" украсить белком.

Фото приготовления рецепта: Оливье "Шапка деда Мороза" - шаг №17

Майонезом нарисовать узоры на шапке.
Новогодний салат "Шапка деда Мороза" готов.
Приятного аппетита!

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Рецепт: Оливье "Шапка деда Мороза". Как приготовить Оливье "Шапка деда Мороза"?
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1461 спасибо 159254 34 10
жансая Понедельник, 04 Ноября 2013 г. 01:59 #

Класс сделала очень вкусно

   
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света Понедельник, 04 Ноября 2013 г. 11:27 #

привет очень вкуснай салат готовлю на новый год семье нравиться:yes:

   
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Олеся Среда, 06 Ноября 2013 г. 17:24 #

Ещё не пробовала , но кажется будет очень вкусно!:gift:

   
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Людмила Владимировна Среда, 06 Ноября 2013 г. 22:02 #

жансая
Класс сделала очень вкусно

На здоровье:)

   
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Людмила Владимировна Среда, 06 Ноября 2013 г. 22:03 #

света
привет очень вкуснай салат готовлю на новый год семье нравиться:yes:

Мне очень приятно, на здоровье:)

   
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любовь Понедельник, 11 Ноября 2013 г. 16:03 #

очень понравилась в форме шапки.обязательно так приготовлю на новый год.спасибо вам за идею.

   
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туяна Пятница, 15 Ноября 2013 г. 02:23 #

очень вкусно спасибо вам за оригинальный салат

   
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Нюша Вторник, 19 Ноября 2013 г. 19:28 #

Только такой шапочкой подам оливьешку на стол!!!!!! Спасибо!

   
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мария Четверг, 05 Декабря 2013 г. 17:05 #

спасибо

   
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Людмила Владимировна Вторник, 10 Декабря 2013 г. 22:28 #

На здоровье, Друзья:)

   
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Таня Среда, 25 Декабря 2013 г. 22:07 #

спасибо большое за рецепт,если фантазия вспыхнет, можно и снеговичка смастерить!:wink:

   
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Таня Среда, 25 Декабря 2013 г. 22:11 #

и лошадку тоже!:)

   
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Юлия Пятница, 27 Декабря 2013 г. 18:55 #

Лук нужно убрать!

   
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шынара Суббота, 28 Декабря 2013 г. 20:16 #

спасибо за фантазию!:)

   
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Айка Воскресенье, 29 Декабря 2013 г. 17:20 #

Класс очень вкусно!!!аш пальчики оближишь :P

   
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Жайкал Понедельник, 30 Декабря 2013 г. 15:54 #

классно придумали спасибо ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА поздравляю вас с наступпающим новым годом желаю всего хорошого))))))):D

   
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Айлана Вторник, 31 Декабря 2013 г. 10:32 #

Красиво,уже готовлю,комментарий после пробы. С наступающим!

   
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лара Вторник, 31 Декабря 2013 г. 16:25 #

любовь
очень понравилась в форме шапки.обязательно так приготовлю на новый год.спасибо вам за идею.

   
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лара Вторник, 31 Декабря 2013 г. 16:27 #

:heart:спасибо:yes:

   
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асселька Вторник, 31 Декабря 2013 г. 21:06 #

спасибо большое

   
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Саша Г. Понедельник, 15 Декабря 2014 г. 20:39 #

Очень вкусный салат,а главное простой! Завтра в школе сказали приготовить салат "новогодний", теперь точно знаю - мне поставят 5+++ :yes::):heart:

   
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толкын Пятница, 19 Декабря 2014 г. 11:39 #

спасибо за идею Супер!!!!!!!!!!!!

   
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аделина Вторник, 23 Декабря 2014 г. 15:55 #

спасибо за рецепт,очень вкусно:roll:

   
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альбина Среда, 24 Декабря 2014 г. 18:00 #

правда очень красиво и вкусно

   
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Асель Воскресенье, 28 Декабря 2014 г. 19:53 #

Спасибо за рецепт

   
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Искак Аяжан Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 18:19 #

Спасибо большое

   
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Марина Четверг, 31 Декабря 2015 г. 23:31 #

Спасибо за идею

   
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Ирина Суббота, 02 Января 2016 г. 13:03 #

Спасибо за идею оформления.очень освежил интерес к оливье.И красиво и вкусно...

   
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Юлия Четверг, 10 Ноября 2016 г. 13:34 #

Красиво, но вместо колбасы лучше класть мясо или курицу.А за идею спасибо.

   
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Прооо Среда, 26 Января 2022 г. 16:55 #

Это не шапка деда Мороза а колпак Санты клауса

   
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