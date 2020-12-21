 

рецепт с фото пошаговый

Грибной суп с фасолью и плавленым сыром

Фото к рецепту: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром
 5 порций
 8 часов 20 мин (ваши 45 мин)
 MariaSS   21.12.20

Приготовьте на обед густой сытный суп из фасоли, картофеля, а также зажарки из шампиньонов и овощей! Добавление измельченного плавленого сырочка в конце приготовления придаст блюду легкий сливочный оттенок!
Продукты (на 5 порций)
Шампиньоны - 190 г
Фасоль сухая - 100 г
Сыр плавленый - 1 шт. (90 г)
Картофель - 300 г
Морковь - 60 г
Лук репчатый - 90 г
Масло растительное - 1-2 ст. ложки
Соль - 1 ч. ложка
Перец чёрный молотый - на кончике ножа
Лист лавровый - 1 шт.
Вода - 1,3 л

Пошаговый фото рецептГрибной суп с фасолью и плавленым сыром
Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №1

Подготовьте необходимые продукты.
Чтобы плавленый сыр хорошо растворился, выбирайте максимально качественный продукт. А чтобы его было легче натереть, отправьте ненадолго в морозильную камеру.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №2

Фасоль на ночь замочите в воде.
Разбухшую фасоль промойте, залейте в кастрюле чистой водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите на маленьком огне 30 минут. Фасоль должна стать мягкой.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №3

Морковь очистите и натрите на крупной терке.
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №4

Шампиньоны промойте и нарежьте небольшими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №5

В сковороде разогрейте растительное масло, выложите измельченные лук и морковь. Помешивая, обжарьте 1-2 минуты на среднем огне.
Добавьте нарезанные грибы и обжаривайте 4-5 минут, до испарения жидкости и легкого подрумянивания.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №6

Картофель нарежьте небольшими кусочками.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №7

Добавьте нарезанный картофель в кастрюлю с фасолью. Доведите до кипения, снимите пену и варите 15 минут на небольшом огне до полной готовности картофеля.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №8

Плавленый сырок натрите на мелкой терке и добавьте в суп.

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №9

Всыпьте в суп соль, черный молотый перец, добавьте лавровый лист и грибную зажарку. Помешивая, доведите суп до кипения. Сырок должен полностью раствориться.
Грибной суп с фасолью и плавленым сыром готов!

Фото приготовления рецепта: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром - шаг №10

Можно подавать готовое блюдо сразу после приготовления, а можно дать ему настояться около 30 минут - суп станет более насыщенным.
Приятного аппетита!
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Грибной суп с фасолью и плавленым сыром. Как приготовить Грибной суп с фасолью и плавленым сыром?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты первых блюдСупыСуп грибной
Суп картофельный со свежими грибами Грибной сливочный суп Грибной суп с картофелем и вермишелью Грибной суп с плавленым сыром Простой грибной суп из шампиньонов
Суп овощной
Самый простой суп Суп из брокколи Суп картофельный с вермишелью Овощной суп с рисом Картофельный суп с плавленым сыром
Суп сырный
Куриный суп с плавленым сыром Суп с плавлеными сырками и вермишелью Картофельный суп с плавленым сыром Сырный крем-суп Сырный суп по‑французски, с...
Суп фасолевый
Суп мясной с фасолью Суп с фасолью, на курином бульоне Суп фасолевый с картофелем Томатный суп с курицей, фасолью и... Крестьянский фасолевый суп
Супы с овощами
Обед
Жаркое по-деревенски Лагман с курицей Запеканка "Ленивая жена" Макароны с куриными фрикадельками... Картошка по-французски

Блюда из грибовГрибы шампиньоны
Салат с шампиньонами,...

Блюда из сыраСыр плавленый
Оладьи из плавленого сыра Омлет на майонезе, с плавленым... Сырные кексики с зелёным луком Гренки с намазкой из плавленого... Сырники по-новому
Блюда из фасоли
Фасоль тушеная с овощами Лобио Фасоль тушеная с грибами Рагу из фасоли с картофелем Фасоль с овощами в томатном соусе
Блюда из шампиньонов
Спагетти с грибами в сливочном соусе Шампиньоны "Хочу ещё!" Тушеные шампиньоны в сметане Картофель, тушенный с грибами Шампиньоны закусочные

Искать в СуперПоиске
7 спасибо 0 0

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Новые рецепты:
Рагу с консервированной фасолью и копчёностямиКартофельные лепёшки с куриным фаршем и сыромПаштет из фасоли, с орехами и гранатовым сокомБаранина, тушенная с картофелем и сухофруктами (в духовке)Творожное печенье с сахаром и корицейКуриный суп с нутом и томатамиБорщ из краснокочанной капусты, с яблоком
Пончики с плавленым сыромКексы "Красный бархат"Запеканка из брюссельской капусты в яично-сливочной заливке с сыромМаффины на сметане, с курагой и изюмомЗапеканка с фаршем и кускусомСлоёный салат "Гранатовое сердце" с копчёной курицей, рисом, свёклой и огурцамиДомашние пельмени с говядиной, из теста на сметане и газированной воде

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(55)