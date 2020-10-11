Подготавливаем необходимые продукты.
Куриное филе отвариваем до готовности, примерно 20 минут после закипания воды. Готовое филе полностью остужаем прямо в воде.
Картофель отвариваем в кожуре до готовности, примерно 15-20 минут. Готовый картофель достаём из воды и остужаем.
Яйца варим вкрутую (10 минут после закипания воды). Остужаем в холодной воде.
Яйца очищаем от скорлупы и разделяем на белки и желтки. Отдельно натираем желтки и белки на мелкой тёрке.
Картофель очищаем и натираем на средней тёрке.
Из ломтика сыра вырезаем "рожки" бычка для украшения салата, а остальной сыр натираем на средней тёрке.
Куриное филе нарезаем мелкими кубиками.
Собираем салат. В центре плоской тарелки выкладываем отварное куриное филе в виде круга.
Куриное мясо солим и покрываем сеточкой из майонеза.
Вторым слоем выкладываем сыр и наносим сеточку из майонеза.
На сыр выкладываем зелёный горошек, также покрываем майонезом.
На слой горошка выкладываем желтки (одну столовую ложку натёртых желтков оставляем для украшения), наносим сеточку из майонеза.
На слой желтков выкладываем картофель, солим и покрываем майонезом. Часть картофеля должна выступать за круг слоёного салата. В этой части будет "нос" бычка.
Верх и бока салата покрываем натёртыми яичными белками. В районе "лба" бычка выкладываем желтки в виде треугольника.
Слоёный салат будет вкуснее, если дать ему 1 час пропитаться в прохладном месте.
Из колбасы вырезаем "уши" и "нос". Берём 2 маслины для "глаз", а третью маслину разрезаем пополам - это "ноздри". При желании можно добавить "улыбку" бычку, вырезав из чернослива или маслин тонкие полоски.
Новогодний салат перед подачей украшаем подготовленными элементами.
Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и зелёным горошком готов. Дополняем блюдо веточкой петрушки и подаём салат на новогодний стол.
Рецепт: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком. Как приготовить Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком?