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Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком

Фото к рецепту: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком
 7 порций
 serenar1   11.10.20

Предлагаю несложный вариант оформления салата на Новый год 2021 - год Быка. Украсим новогодний стол праздничным салатом в виде белого бычка. На новогоднем столе этот красивый салат будет в центре внимания. Набор продуктов простой, салат вкусный и сытный. Готовьте с удовольствием!
Продукты (на 7 порций)
Куриное филе – 200 г
Картофель – 300 г
Сыр твёрдый – 150 г
Горошек зелёный консервированный – 250 г
Яйца – 4 шт.
Колбаса варёная – 100 г
Маслины – 3-4 шт.
Чернослив (по желанию) – 1/4 шт.
Петрушка свежая – 1-2 веточки
Майонез – 3-4 ст. ложки
Соль – по вкусу

Пошаговый фото рецептСлоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком
Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №1

Подготавливаем необходимые продукты.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №2

Куриное филе отвариваем до готовности, примерно 20 минут после закипания воды. Готовое филе полностью остужаем прямо в воде.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №3

Картофель отвариваем в кожуре до готовности, примерно 15-20 минут. Готовый картофель достаём из воды и остужаем.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №4

Яйца варим вкрутую (10 минут после закипания воды). Остужаем в холодной воде.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №5

Яйца очищаем от скорлупы и разделяем на белки и желтки. Отдельно натираем желтки и белки на мелкой тёрке.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №6

Картофель очищаем и натираем на средней тёрке.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №7

Из ломтика сыра вырезаем "рожки" бычка для украшения салата, а остальной сыр натираем на средней тёрке.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №8

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками.
Собираем салат. В центре плоской тарелки выкладываем отварное куриное филе в виде круга.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №9

Куриное мясо солим и покрываем сеточкой из майонеза.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №10

Вторым слоем выкладываем сыр и наносим сеточку из майонеза.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №11

На сыр выкладываем зелёный горошек, также покрываем майонезом.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №12

На слой горошка выкладываем желтки (одну столовую ложку натёртых желтков оставляем для украшения), наносим сеточку из майонеза.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №13

На слой желтков выкладываем картофель, солим и покрываем майонезом. Часть картофеля должна выступать за круг слоёного салата. В этой части будет "нос" бычка.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №14

Верх и бока салата покрываем натёртыми яичными белками. В районе "лба" бычка выкладываем желтки в виде треугольника.
Слоёный салат будет вкуснее, если дать ему 1 час пропитаться в прохладном месте.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №15

Из колбасы вырезаем "уши" и "нос". Берём 2 маслины для "глаз", а третью маслину разрезаем пополам - это "ноздри". При желании можно добавить "улыбку" бычку, вырезав из чернослива или маслин тонкие полоски.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №16

Новогодний салат перед подачей украшаем подготовленными элементами.
Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и зелёным горошком готов. Дополняем блюдо веточкой петрушки и подаём салат на новогодний стол.

Фото приготовления рецепта: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком - шаг №17

Приятного аппетита!
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Рецепт: Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком. Как приготовить Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным зелёным горошком?
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ZNAIKA Понедельник, 12 Октября 2020 г. 21:56 #

Какой чудесный бычок!

   
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Зоя Пятница, 27 Ноября 2020 г. 13:13 #

Бычок поднимает настроение.

   
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