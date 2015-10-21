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Домашний хлеб на сухих дрожжах

Фото к рецепту: Домашний хлеб на сухих дрожжах
 Mrs.Kurbanova   21.10.15

Нет ничего лучше и вкуснее домашнего хлеба! Я взяла за основу один лёгкий рецепт и спустя несколько попыток вывела более-менее хороший рецепт, стремящийся к идеалу. Хлеб получается очень вкусный, хрустящий.
Продукты
Мука - 2,5 стакана ёмкостью 250 мл (около 375 г)
Вода тёплая - 1 стакан (250 мл)
Масло растительное - 2,5 ст. ложки (+для смазывания миски и формы)
Дрожжи сухие - 11 г
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1,5 ч. ложки

Пошаговый фото рецептДомашний хлеб на сухих дрожжах
Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №1

Муку обязательно нужно просеять.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №2

В чаше смешать муку, сухие дрожжи, сахар, соль. Перемешать.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №3

Добавить воду и масло.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №4

Замесить тесто.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №5

Выложить тесто в другую емкость, смазанную растительным маслом.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №6

Накрыть полотенцем, поставить в тепло минут на 30 (ну, или пока тесто хорошо не поднимется).

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №7

Когда поднимется, подбить тесто и снова оставить подниматься.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №8

Когда второй раз поднимется, переложить тесто в формы, смазанные маслом. Оставить подниматься.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №9

Когда тесто в формах поднимется, аккуратно, не тряся, поставить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

Фото приготовления рецепта: Домашний хлеб на сухих дрожжах - шаг №10

Высота и пористость хлеба во многом зависит от муки. Но последние разы хлеб у меня получался просто отменным!
Буду пробовать делать разные добавки, ну и другие виды хлеба.

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Рецепт: Домашний хлеб на сухих дрожжах. Как приготовить Домашний хлеб на сухих дрожжах?
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Мария Суббота, 28 Ноября 2015 г. 13:44 #

Написано"мука -2,5 стакана"

Апримерно сколько это,ну или какой обьем стакана брали?

   
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Mrs.Kurbanova Суббота, 05 Декабря 2015 г. 12:03 #

Мария
Написано"мука -2,5 стакана"Апримерно сколько это,ну или какой обьем стакана брали?

Я беру всегда до "отсечки", где заканчиваются "полоски" стакана.

   
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Алла Понедельник, 11 Января 2016 г. 22:02 #

Хлеб очень вкусный, но почему-то получается не хрустящий. Давала этот рецепт соседке и у нее получился не хрустящий.Делали все по рецепту. Подскажите как его сделать чтоб хрустел?! Спасибо!

   
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Tourin Вторник, 12 Января 2016 г. 23:14 #

Хороший рецепт,спасибо! Быстро и просто. Хлеб получился хрустящим,держала, правда,больше 40 минут и дала остыть в духовке.

   
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Людмила Суббота, 23 Января 2016 г. 14:19 #

Классный хлебушек получился, спасибо за рецепт!

   
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Лилия Понедельник, 25 Января 2016 г. 13:20 #

Хлеб получился оочень вкусный, хрустящий. Выпекала ровно 40 минут в круглой форме-все отлично пропеклось, внутри хдебушек был мягкий, в меру пористый. Одно НО: муку я брала 2 стакана пшеничной и 0,5 стакана ржаной. сегодня буду пробовать другие пропорции. Ах да, еще один минус этого хлеба-слишком быстро исчез со стола, хватило буквально на один раз чай попить:D

   
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Елена Вторник, 26 Января 2016 г. 15:10 #

Прекрасный рецепт! Хлеб получился воздушный, с хрустящей корочкой, очень вкусный! Только я, начитавшись всяких полезных советов, добавила щепотку манной крупы перед тем, как выкладывать тесто в форму, а перед выпечкой сказала верх белком со столовой ложкой воды. Не испортила, слава Богу!:-)

   
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Татиана Понедельник, 01 Февраля 2016 г. 17:35 #

Благодарю за рецепт. Сегодня испекла. Очень вкусно получилось. Я тоже люблю когда все четко в граммах, поэтому для тех кто затрудняется по стаканам - брала муки ровно 500гр. Вот ни больше ни меньше. Ну очень вкусный и корочка получилась хрустящая. :)

   
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Елена С. Понедельник, 01 Февраля 2016 г. 19:13 #

Спасибо за рецепт. Хотелось бы уточнить какой консистенции должно быть тесто?

Вроде получилось, но переборщила с солью( (ошиблась).

   
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Mrs.Kurbanova Вторник, 02 Февраля 2016 г. 03:55 #

Елена С.
Спасибо за рецепт. Хотелось бы уточнить какой консистенции должно быть тесто?Вроде получилось, но переборщила с солью( (ошиблась).

Консистенция такая, чтоб можно было спокойно в руках его мять 😊 и чтоб не прилипало сильно к рукам, когда руки слегка смазаны маслом 😊

   
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Nadinca Пятница, 05 Февраля 2016 г. 14:46 #

Татиана
Благодарю за рецепт. Сегодня испекла. Очень вкусно получилось. Я тоже люблю когда все четко в граммах, поэтому для тех кто затрудняется по стаканам - брала муки ровно 500гр. Вот ни больше ни меньше. Ну очень вкусный и корочка получилась хрустящая. :)

В одном стакане ну никак не 250 гр! Там .если по ободок,то граммов сто будет , не больше!

   
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annanefedva Вторник, 09 Февраля 2016 г. 09:39 #

В первый раз пекла хлеб, решила взять более быстрый и простой рецепт - Ваш. Результат отличный, через 30 минут хлебушка уже не было на столе, а мои домочадцы были довольны! Спасибо Вам огромное, недостатков не нашли (даже моя свекровь, которая везде что-то, да найдет: то соли ей мало, то корочка у пирогов хрустящая, то торт сладкий... в этот раз промолчала!):ir:

   
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Mrs.Kurbanova Вторник, 09 Февраля 2016 г. 15:21 #

annanefedva
В первый раз пекла хлеб, решила взять более быстрый и простой рецепт - Ваш. Результат отличный, через 30 минут хлебушка уже не было на столе, а мои домочадцы были довольны! Спасибо Вам огромное, недостатков не нашли (даже моя свекровь, которая везде что-то, да найдет: то соли ей мало, то корочка у пирогов хрустящая, то торт сладкий... в этот раз промолчала!):ir:

Спасибо за такой приятный комментарий!))))

   
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Оксана Вторник, 16 Февраля 2016 г. 13:26 #

Хлеб супер пупер вкусный получился

   
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Мимо проходил Среда, 16 Марта 2016 г. 14:29 #

Сделал по Вашему рецепту. Попробовал - воняет дрожжами. На вкус тоже дрожжи. тещу спросил - говорит, дрожжей много - сыпь чайную ложечку. Попробовал - ни на вкус ни на запах - нет дрожжей. Вопрос - у меня одного так?

   
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Гостья Четверг, 17 Марта 2016 г. 22:13 #

Заменила ржаной мукой 2/3 от общего объема, получилось вполне себе, но вот по дрожжам действительно запах и привкус на мой взгляд внушительный, попробую уменьшить дозировку)))

   
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Ярослав Четверг, 21 Апреля 2016 г. 14:58 #

Подскажите, пожалуйста, что у Вас за формы для выпекания хлеба,как называются.Хотел и себе приобрести,а там их такое множество,разный материал,разные номера и соответственно размеры. Я раньше оставлял тесто но расстойку в мультиварке на режиме тесто, а потом в этой же чаше в духовке запекал, но что-то мне не очень нравиться печь в чаше от мультиварки.В этих формах тесто не прилипает?или если хорошо смазать то оно нигде не прилипнет, я стараюсь масла поменьше использовать.

Спасибо!

   
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Арина Пятница, 29 Апреля 2016 г. 17:51 #

Они так и называются "Классические алюминиевые формы для выпечки хлеба(прямоугольные)".

Инструкция по применению:

1. Перед первым использованием форму тщательно вымыть теплой водой с моющим средством и тщательно прополоскать. В дальнейшем после каждого использования при мытье чистящие средства НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

2. Перед каждым использованием форму смазывать жиром или специальной антипригарной смазкой

   
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Арина Пятница, 29 Апреля 2016 г. 17:54 #

Но по моему опыту в таких формах ржаной хлеб очень пригорает. Да и алюминий все-таки вреден для здоровья.

   
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константин Понедельник, 16 Мая 2016 г. 13:42 #

попробуйте добавить семян тмина за уши не оттянешь

   
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Екатерина Понедельник, 16 Мая 2016 г. 16:43 #

Очень вкусно! У меня и с корочкой получается)

   
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Олеся Пятница, 24 Июня 2016 г. 13:16 #

Хлеб прекрасный! Однако, я бы добавила немного меньше соли, солоноват.

   
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Oljaleshhenko Среда, 13 Июля 2016 г. 18:29 #

Поставила печься, поглядим. . .

   
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Oljaleshhenko Среда, 13 Июля 2016 г. 19:50 #

Супер воздушный, с корочкой. Ни какого запаха дрожжей. Идеально

   
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Рита Суббота, 13 Августа 2016 г. 12:58 #

Как вы едите такой соленый хлеб! по рецепту 1,5 ч.л. соли, а нужно максимум 0,5!!!!!

   
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Софья Четверг, 25 Августа 2016 г. 11:04 #

Рита
Как вы едите такой соленый хлеб! по рецепту 1,5 ч.л. соли, а нужно максимум 0,5!!!!!

Рита, есть рецепты где вообще соль кладут в 4 ч.л

:surp:

ну посмотрим что выйдет))

   
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Оксана Понедельник, 17 Октября 2016 г. 18:34 #

Попробовала Ваш рецепт домашнего хлеба. Добавила от себя: посыпала сверху семечками тыквенными, подсолнечными и кунжута, всего по чуть-чуть. Получилось красиво. Хлеб вкусный расыпчатый и корочка хрустящая. Единственное на мой взгляд, время выпекания д.б. чуть меньше,минут 30, и температуру можно уменьшить до 180-190гр. Спасибо большое!

   
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Надежда Среда, 09 Ноября 2016 г. 23:28 #

У меня тоже с запахом дрожжей получился.

   
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Артем Вторник, 22 Ноября 2016 г. 02:04 #

Нужно указывать в составе и рецепте количество муки в граммах , а не в стаканах !!!!

   
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Татьяна Вторник, 22 Ноября 2016 г. 12:57 #

Не очень понравился, хотя дрожжи свежие, по прошлым комментариям положила чуть меньше соли, по вкусу ее и не хватает

   
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Наталья Вторник, 29 Ноября 2016 г. 16:11 #

По Вашему рецепту хлеб получился воздушный, вкусный, но соли очень много. Второй раз положила соли 0.5 ч. л. Самое то.

   
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Инна Среда, 30 Ноября 2016 г. 18:21 #

Отличный хлеб получился! Вкусный, воздушный, пористый! Все-все по рецепту делала, ничего не меняла.

Спасибо за рецепт!

   
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Татьяна Среда, 14 Декабря 2016 г. 00:21 #

Хлеб получился оч вкусный, с хрустящей корочкой. Все по рецепту. Спасибо автору.

   
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Влада Четверг, 15 Декабря 2016 г. 20:47 #

не поднялся особо,когда выкладывала в форму,тесто не держало форму(((в итоге получился как толстый лаваш и деревянный,только после того,как полежал в пакете-стал помягче!в чём проблема,подскажите ,пожалуйста((( Всё по рецепту делала,к рукам не липло,только после того,как второй раз поднялось,стало слишком мягким(

   
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Вита Воскресенье, 18 Декабря 2016 г. 16:16 #

Хлеб суперский,сколько рецептов перепробовала,этот самый Лучший. Очень благодарна автору. Вкусный,не соленый,дети размели на Ура!!!

   
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Александра Воскресенье, 25 Декабря 2016 г. 23:47 #

Хлебушек удался!И,да,соли многовато

   
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Анна Понедельник, 09 Января 2017 г. 00:10 #

У меня тоже сильно выраженный запах дрожжей и еще, хлеб поднимается хорошо, но когда ставлю в духовку-падает, верхушка ровной получается:bot:

   
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Пётр Понедельник, 09 Января 2017 г. 07:29 #

Влада
не поднялся особо,когда выкладывала в форму,тесто не держало форму(((в итоге получился как толстый лаваш и деревянный,только после того,как полежал в пакете-стал помягче!в чём проблема,подскажите ,пожалуйста((( Всё по рецепту делала,к рукам не липло,только после того,как второй раз поднялось,стало слишком мягким(
Все дело в дрожжах.

   
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Виктория Суббота, 14 Января 2017 г. 21:34 #

Пекла хлеб уже раз 10. Очень понятный и несложный рецепт, хлеб получается просто изумительный: воздушный, мягкий, корочка хрустящая. Спасибо за рецепт.

Для предыдущих комментариев:чтобы не пахло дрожжами, обминайте хлеб чуть дольше и раза три, тогда будет всё гуд)))

   
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александр Воскресенье, 15 Января 2017 г. 12:15 #

Первый раз пек хлеб. Моему сыну и мне очень понравилось. Спасибо за простой и результативный рецепт!

   
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северный медведь Четверг, 19 Января 2017 г. 16:00 #

Спасибо за рецепт!Пекла хлеб первый раз,соли и дрожжей добавила поменьше,получился очень вкусный и воздушный хлеб.

   
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юлия Пятница, 27 Января 2017 г. 09:10 #

Скажите, а вымешивать долго?

   
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юлия Пятница, 27 Января 2017 г. 12:40 #

Всё! Спекла. Всё получилось, только соли меньше надо!

   
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Алёна Суббота, 28 Января 2017 г. 19:00 #

Спасибо за рецепт!Хлебушек получился просто супер!

   
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надежда Четверг, 02 Февраля 2017 г. 09:39 #

Очень вкусно, но, действительно соли надо меньше

   
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леонид Пятница, 03 Февраля 2017 г. 11:11 #

константин
попробуйте добавить семян тмина за уши не оттянешь

А ещё классно добавить чищеные семечки!

   
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Атстои Суббота, 04 Февраля 2017 г. 13:21 #

Елена
Прекрасный рецепт! Хлеб получился воздушный, с хрустящей корочкой, очень вкусный! Только я, начитавшись всяких полезных советов, добавила щепотку манной крупы перед тем, как выкладывать тесто в форму, а перед выпечкой сказала верх белком со столовой ложкой воды. Не испортила, слава Богу!:-)

   
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Наталья Воскресенье, 05 Февраля 2017 г. 21:53 #

Спасибо за рецепт, очень вкусный хлебушек получился!

   
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Мария Среда, 08 Февраля 2017 г. 13:36 #

Спасибо за рецепт хлеб 🍞 просто обалденный но я немного изменила рецепт добавила три ложки масла подсолнечного и в тесто положила жареный лук можно было конечно и морковь но она даёт сладкий привкус сверху я смазала хлеб подсолнечным маслом с чесноком перед выпечкой получилось очень вкусно такой необычный хлебушек и корочка вкусная и внутри очень мягкий и пористый))))

   
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наталья Среда, 08 Февраля 2017 г. 15:24 #

а муку какую? ржаную или белую

   
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