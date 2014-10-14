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Салат «Французский»

Фото к рецепту: Салат «Французский»
 8 порций
 15 мин
 Людмила Владимировна   14.10.14

Салат «Французский» - очень быстрый и вкусный слоеный салат из моркови и яиц, с яблоками и сыром. Идеальное решение для поздних гостей и ужина.
Продукты (на 8 порций)
Яблоки - 2 шт.
Морковь свежая - 2 шт.
Яйца куриные - 4 шт.
Сыр твердый - 100-150 г
Лук репчатый (по желанию) - 1 шт.
Майонез - по вкусу (100 г)

Пошаговый фото рецептСалат «Французский»
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №1

Продукты для салата «Французский» перед вами.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №2

Как приготовить салат «Французский»:

Яйца выложить в кастрюльку, залить холодной водой, посолить. Довести до кипения. Варить вкрутую на среднем огне около 10 минут. Затем залить холодной водой, охладить, очистить.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №3

Пока варятся яйца, очистить и вымыть морковь, натереть на средней терке.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №4

Лук почистить, помыть и порезать мелко кубиками. Вскипятить чайник. Залить лук кипятком на 5 минут. Воду слить.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №5

Яйца натереть на крупной терке.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №6

Сыр твердый натереть на крупной терке.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №7

Яблоки помыть, очистить, вырезать семена. Натереть на крупной терке.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №8

Собрать салат.
1 слой - лук + майонез.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №9

2 слой - яблоки + майонез.
3 слой - яйца + майонез.
4 слой - морковь + майонез.
Фото приготовления рецепта: Салат «Французский» - шаг №10

5 слой - сыр.
Украсить салат «Французский» зеленью.
Салат «Французский» можно подавать. Приятного аппетита!
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Рецепт: Салат «Французский». Как приготовить Салат «Французский»?
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2610 спасибо 78 31
Оксана Среда, 15 Октября 2014 г. 14:13 #

надо попробовать, наверное будет вкусно да и легкий

   
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Людмила Владимировна Четверг, 16 Октября 2014 г. 19:54 #

Оксана:
надо попробовать, наверное будет вкусно да и легкий
Так пора делатьWell На здоровье.

   
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Карина Вторник, 28 Октября 2014 г. 18:40 #

Вкусненький и лёгкий спасибо!

   
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Мария Суббота, 01 Ноября 2014 г. 20:52 #

Рецепт понравился, воспользуюсь. Но, блин, что с яблоками делать? Просто порезать или там тоже потереть? So-so

   
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Людмила Владимировна Понедельник, 03 Ноября 2014 г. 19:20 #

Мария:
Рецепт понравился, воспользуюсь. Но, блин, что с яблоками делать? Просто порезать или там тоже потереть? So-so
Читайте внимательней. "Яблоки помыть, очистить, вырезать семена. Натереть на крупной терке."

   
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Полина Четверг, 06 Ноября 2014 г. 13:23 #

класс

   
цитировать
Виктория Пятница, 07 Ноября 2014 г. 13:00 #

Надо попробовать...

   
цитировать
Милана Пятница, 07 Ноября 2014 г. 15:00 #

Классный салат и ВкусныйCheerfully

   
цитировать
Елена Понедельник, 10 Ноября 2014 г. 17:33 #

какой сыр использовать? твердый - это пармезан имеется в виду?

   
цитировать
Людмила Владимировна Понедельник, 10 Ноября 2014 г. 20:27 #

Спасибо, Друзья, за отзывы. На здоровьеWell

Елена:
какой сыр использовать? твердый - это пармезан имеется в виду?
Можно и его, а можно и попроще Российский, Голландский и т.д. Какой есть в холодильнике Well

   
цитировать
Александр Суббота, 15 Ноября 2014 г. 21:18 #
Спасибо,салат необычный и вкусный.Жена была на работе, я позвонил и сказал, тебя ждёт дома салат сюрприз, когда она попробовала салат, сказала что сюрприз удался.СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ.
   
цитировать
Людмила Владимировна Понедельник, 17 Ноября 2014 г. 21:11 #

Александр:
Спасибо,салат необычный и вкусный.Жена была на работе, я позвонил и сказал, тебя ждёт дома салат сюрприз, когда она попробовала салат, сказала что сюрприз удался.СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ.
Александр, Вы молодец. На здоровьеWell

   
цитировать
лена Понедельник, 24 Ноября 2014 г. 18:33 #

Оксана:
надо попробовать, наверное будет вкусно да и легкий
будет вкуснее с куриным филе - на дно положить...

   
цитировать
Елена Среда, 03 Декабря 2014 г. 13:07 #

А морковь сырая должна быть или отварная?

   
цитировать
Людмила Владимировна Среда, 03 Декабря 2014 г. 15:20 #

Елена:
А морковь сырая должна быть или отварная?
Морковь сырая. Куча витаминов.

   
цитировать
Максим Среда, 10 Декабря 2014 г. 16:25 #

А обязательно слоями делать? можно его перемешать как оливье например?

смущает лук на дне салата...

   
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Людмила Владимировна Среда, 10 Декабря 2014 г. 21:10 #

Максим:
А обязательно слоями делать? можно его перемешать как оливье например?

смущает лук на дне салата...

Лучок хорошо гармонирует. Но его можно и не добавлять. А слоями красиво получается. Смешать? В принципе можноWell

   
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Анна Моргунова Понедельник, 25 Мая 2015 г. 16:40 #

Я делаю этот салат с маринованным в уксусе луком (полукольцами) и отварной морковью. Вкус шикарный - для любителей пикантных блюд ))

   
цитировать
татьяна Суббота, 20 Июня 2015 г. 16:36 #

приготовила по рецепту, ужасный..все выбросили в ведро! не рекомендую !Pancake

   
цитировать
Екатерина Вторник, 21 Июля 2015 г. 21:57 #

очень вкусный салат!!! Спасибо автору! Теперь буду готовить!

   
цитировать
Ольга Среда, 22 Июля 2015 г. 14:07 #

Яблоки лучше натереть на средней терке вместо крупной. И лук маринованный в уксусе кстати.

   
цитировать
Алина Александровна Четверг, 03 Сентября 2015 г. 22:28 #

Замечательный вкусный салатик! Нам с подругой очень понравился! Спасибо Вам за рецептик))

   
цитировать
Юлия Среда, 30 Сентября 2015 г. 23:30 #

Столько майонеза! Хана печенке

   
цитировать
КРИСТИНА Понедельник, 02 Ноября 2015 г. 13:08 #

ОЧЕНЬ ВКУСНО)

   
цитировать
Любовь Воскресенье, 13 Декабря 2015 г. 20:52 #

Сделала,особого восторга не произвел,муж съел молча,сказал не хватает мяса.А вообще салат дамский,чтобы вес не набирать,вот только майонез.....,но без него сейчас никуда,я делаю его сама.

   
цитировать
Адель Четверг, 04 Февраля 2016 г. 21:10 #

И почему же этот салат носит название "Французский"?

   
цитировать
норм Четверг, 25 Февраля 2016 г. 16:53 #

а надо мешать?

   
цитировать
норм Четверг, 25 Февраля 2016 г. 16:55 #

а надо перемешивать там ведь лук)))

   
цитировать
Альфия Вторник, 08 Марта 2016 г. 13:48 #

Муж готовит плов,а я этот салатик попробую.Но майонез только в конце,иначе хана печени.:yes:

   
цитировать
мамаАлексы Вторник, 15 Марта 2016 г. 12:53 #

татьяна
приготовила по рецепту, ужасный..все выбросили в ведро! не рекомендую !:pnk:

Просто этот салатик не по вашему вкусу. Это нормально. Вкусы у всех разные.

   
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Александра Среда, 27 Апреля 2016 г. 00:40 #

Очень вкусно!!! Спасибо, большое, за рецепт!!!))) Не ожидала, что и моим мальчишкам тоже понравится (мужу, брату)!

   
цитировать
Надя Воскресенье, 08 Мая 2016 г. 21:25 #

Вкусный салат!

   
цитировать
вова Понедельник, 19 Сентября 2016 г. 11:50 #

солить перчить надо

   
цитировать
ВОВА Понедельник, 19 Сентября 2016 г. 12:59 #

СОЛИТЬ ЕГО НАДО

   
цитировать
надежда Суббота, 01 Октября 2016 г. 16:58 #

Любовь
Сделала,особого восторга не произвел,муж съел молча,сказал не хватает мяса.А вообще салат дамский,чтобы вес не набирать,вот только майонез.....,но без него сейчас никуда,я делаю его сама.
можно сметанкой попробывать заменить.думаю тоже не плохо получится:)
   
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ИРИНА Пятница, 28 Октября 2016 г. 19:44 #

Делала на пробу. Так скажем иногда в охотку пойдет. Но гостям нее ! И слои совсем немного смазывать майонезом!! А то жидкий станет. И ХРАНИТЬ ТАКОЙ САЛАТ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!

   
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Баянбек Вторник, 01 Ноября 2016 г. 17:56 #

Все сделал по рецепту, но получилось не очень.

Не вкусно! Время только потерял (((

   
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Рукият Четверг, 24 Ноября 2016 г. 08:44 #

Спасибо что есть такие рецепты.

   
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Элина Вторник, 06 Декабря 2016 г. 23:32 #

Спасибо за рецепт!!!Очень понравился,майонеза добавляла точечно(не заливать!) Яблоки брала кислые и сочные-она дали сок,морковь потёрла на средней терке и сверху украсила дольками мандарин(к стати они привнесли свой вкус). Беру салат в семейную копилкуА морковь только свежую!!

   
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Женя Среда, 21 Декабря 2016 г. 09:21 #

Сделала сегодня салат. Без восторга. Больше делать не буду.

   
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Настя Понедельник, 02 Января 2017 г. 13:30 #

Очень не вкусный салат, яблоко явно лишнее!!!

   
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Марина Понедельник, 16 Января 2017 г. 11:31 #

Не рекомендую, уже по ингредиентам понятно, что в сочетании будет абы что!

   
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Ирина Среда, 25 Января 2017 г. 16:03 #

Марина
Не рекомендую, уже по ингредиентам понятно, что в сочетании будет абы что!
. Вы очень ошибаетесь,салат уходит на ура!все будет зависить ,как вы замаренуете лук!я лук режу полукольцами,яблоко беру кисло сладкое,Все трите на мелкую терку ,кроме яблока,Он получается воздушный!морковь используйте сырую и вкусную!Приятного аппетита!
   
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Ирина Среда, 25 Января 2017 г. 16:11 #

Зря! Очень воздушный и вкусный салат!все будет зависит от вас как замаринуете лук полукольцами,яблоко кисло сладкое ,морковь сырая и вкусная,Все терпеть на мелкой терке,кроме яблока,яблоко на крупной,Приятрого аппетита!
   
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Natangel2003 Понедельник, 20 Февраля 2017 г. 16:19 #

Согласна! Отличный салат, мой любимый! Быстро, вкусно, хорошо! Лучше на мелкой тёрке, получается нежно! Да и если морковь хорошая и яблоко не очень кислое - улетает просто салат!

   
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Аза Вторник, 28 Февраля 2017 г. 13:12 #

А мне понравился) интересный вкус

   
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Яна Пятница, 24 Марта 2017 г. 14:09 #

Очень вкусный салат)))

   
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Елена Вторник, 28 Марта 2017 г. 14:12 #

Баянбек
Все сделал по рецепту, но получилось не очень.

Не вкусно! Время только потерял (((

На мелкой терке терли,скорее всего.От этого вкус зависит.

   
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Валерия Воскресенье, 07 Мая 2017 г. 15:21 #

Салат очень вкусный!Я еще добавила для украшения оливки с лимоном , их кислинка пришлась кстати)спасибо за рецепт

   
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роман Понедельник, 08 Мая 2017 г. 06:10 #

Александр
Спасибо,салат необычный и вкусный.Жена была на работе, я позвонил и сказал, тебя ждёт дома салат сюрприз, когда она попробовала салат, сказала что сюрприз удался.СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ.

тоже позвонил)

   
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