Домашние блинчики с творогом и сметаной

Вроде бы ничего в нем сложного и необычного нет, а вкуснятина – не передать словами. Особенно ловко это кушанье получается у мамы. На праздниках блинчики с творогом она подает под занавес застолья, когда уже жадно проглочена закуска, размеренно утоптано горячее, обговорены все новости и сплетни, и вроде бы уже нет сил и желания что-либо еще кушать. Но тут на стол плавно выплывают горяченькие налистники, пахучие, румяные, растомленные в масле и политые сметанкой.

И тут вы с ужасом замечаете, как ваша рука, не слыша криков разума, самопроизвольно тянется за блинчиком, а он, голубчик, тает во рту даже без пережевывания, и сам скользит в желудок. Вот друзья, до чего коварно это блюдо.