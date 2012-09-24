 

рецепт с фото пошаговый

Домашние блинчики с творогом и сметаной

Фото к рецепту: Домашние блинчики с творогом и сметаной
 Сергей Самойлов   24.09.12

Приезжаю я недавно к родителям в деревню, а у них полным ходом готовятся налистники. Для тех, кто не знает, – это такие блинчики с творогом, традиционное украинское блюдо, одно из моих любимых.
Продукты
Яйцо - 4 шт.
Молоко - 1 л
Крахмал - 1 ст. л.
Изюм - 2 горсти
Подсолнечное масло - 1 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л.
Сахар - по вкусу
Мука - 4 ст. (стакан емкостью 200 мл)
Творог - 750-1000 г
Сливочное масло - 70-100 г

Вроде бы ничего в нем сложного и необычного нет, а вкуснятина – не передать словами. Особенно ловко это кушанье получается у мамы. На праздниках блинчики с творогом она подает под занавес застолья, когда уже жадно проглочена закуска, размеренно утоптано горячее, обговорены все новости и сплетни, и вроде бы уже нет сил и желания что-либо еще кушать. Но тут на стол плавно выплывают горяченькие налистники, пахучие, румяные, растомленные в масле и политые сметанкой.

И тут вы с ужасом замечаете, как ваша рука, не слыша криков разума, самопроизвольно тянется за блинчиком, а он, голубчик, тает во рту даже без пережевывания, и сам скользит в желудок. Вот друзья, до чего коварно это блюдо.

Пошаговый фото рецептДомашние блинчики с творогом и сметаной
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №1

Смотрим на картинку. Это почти все необходимые продукты для приготовления блинчиков с творогом:
четыре яйца; литр молока; столовая ложка крахмала; две горсти изюма; столовая ложка подсолнечного масла; половина чайной ложки соли; сахар по вкусу; четыре стакана муки (стакан емкостью 200 мл); 750-1000 г творога; 70-100 г сливочного масла.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №2

А теперь готовим тесто для налистников, делается это примерно так.
Разбиваем 4 яйца, потихоньку всыпаем столовую ложку крахмала, одновременно хорошо перемешивая, чтобы не образовались комки.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №3

Добавляем столовую ложку сахара (можно с горкой), пару щепоток соли, хорошо размешиваем.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №4

Можно сразу влить 2-3 ст. л. молока и одну ложку растительного масла.

Далее постепенно добавляем 4 стакана просеянной муки и замешиваем тесто.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №5

Оно получится не жидкое и не крутое, а такое тягучее.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №6

Теперь понемногу вливаем молоко и размешиваем.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №7

Понадобится примерно литр молока, смотрите по консистенции теста, оно должно быть жидкое, но не совсем как вода.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №8

Выпекаем блинчики.
Нагреваем сковороду, смазываем, можно растительным маслом (не наливать, а именно смазывать), а удобнее и проще всего – кусочком сала. Одного кусочка хватит на всю партию блинов, еще и останется.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №9

Половником набираем тесто, быстренько выливаем на сковороду и, наклоняя ее по кругу, заставляем тесто разбежаться по всей поверхности.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №10

Выпекаем блины только с одной стороны. Один блин выпекается примерно 1 минуту – края начнут отставать от сковороды, отверните и проверьте – низ будет румяным.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №11

Перевернули сковороду – блин выпал, все очень просто.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №12

Складываем их стопкой, запеченной поверхностью вниз.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №13

Делаем начинку для налистников. Забыл сказать: вначале нужно было перебрать изюм (в кишмише, например, всегда много мусора), промыть его и залить горячей водой – чтобы стал мягким.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №14

А теперь сливаем воду с изюма и оставляем в дуршлаге или ситечке, пусть подсохнет.

В творог высыпаем 2-3 столовых ложки сахара (по вкусу) и растираем пестиком, чтобы масса стала мягкой и однородной.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №15

Добавляем изюм, его тоже немного помнем пестиком и перемешаем.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №16

Начинка готова. Что там дальше пишет рецепт блинчиков с творогом?
Ага, теперь широким ножом или лопаткой намазываем творог с изюмом на блинчики тонким слоем.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №17

Сворачиваем блинчик трубочкой.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №18

И разрезаем блинчики с творогом пополам.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №19

Готовые налистники укладываем в кастрюльку, стенки кастрюльки перед этим можно смазать маслом. На сами налистники сверху тоже кладем масло небольшими кусочками.
Ставим кастрюлю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на полчаса, пусть потомятся в масле.
Фото приготовления рецепта: Домашние блинчики с творогом и сметаной - шаг №20

Вот так у нас делают налистники с творогом.
В творог, кстати, можно при желании добавить немного ванилина.
Готово, можете пробовать, вернее, пока только посмотреть, а попробуете, когда сами приготовите блинчики с творогом.
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Домашние блинчики с творогом и сметаной. Как приготовить Домашние блинчики с творогом и сметаной?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты изделий из тестаБлины, оладьиБлинчикиБлинчики на молоке
Блинчики по бабушкиному рецепту Тонкие блинчики на молоке Блины классические Особенно нежные блинчики
Блинчики с творогом
Блинчики с творогом Блинчики с творожной начинкой Блинчики с творогом Блинчики с начинкой из творога и изюма

БлиныБлины классические
Блины на молоке: традиционный рецепт Блины Тонкие блины на молоке Блины молочные тонкие Тонкие блины
Блины на молоке
Блины молочные тонкие Блины Классические блинчики на молоке Блинчики "Бархатные" на молоке Блины классические
Блины с творогом
Налистники
Блины на молоке Тонкие блинчики Блинчики "Бархатные" на молоке Тесто для блинов Налистники (блинчики) с творогом
В духовке
Запеканка мясная "Сытная" Слоеная картошка "На все случаи жизни" Запеканка "Ленивая жена" Картошка по-деревенски в духовке "Гнёзда" из спагетти с фаршем,...
Блюда из молока
Панкейки (американские блинчики) "Умное" пирожное Пончики в ложке (без раскатывания... Манник Сгущённое молоко
Блюда из творога
Творожные пончики за 10 минут Быстрая творожная запеканка Пирог «Творожный» за полчаса Сырники-пампушки Шикарный кекс

Искать в СуперПоиске
591 спасибо 22 6
TACbKA Пятница, 05 Октября 2012 г. 19:00 #

шикааарно!

   
цитировать
ayka Четверг, 11 Октября 2012 г. 19:25 #

Ne veritsa ,cto eto gotovil mujcina ...Well Obyedenye srazu prigotovlyu dla svoix detishek. Spasibo

   
цитировать
Марина Вторник, 30 Октября 2012 г. 03:40 #

Это мой самый любимый десерт!!!!

   
цитировать
Irina290177@ya.ru Суббота, 08 Декабря 2012 г. 12:13 #

Класс!!!!!Какая вкуснятина!!!

   
цитировать
виктория Суббота, 08 Декабря 2012 г. 20:04 #

праздник живота!

   
цитировать
Елена Понедельник, 11 Марта 2013 г. 13:11 #

Блинчики суууупер! Yes

Но называются "прощай, талия"! Very we!

   
цитировать
Оксана Четверг, 20 Июня 2013 г. 14:23 #
Класс??? пришлось всякой фигни накидать, чтобы вкусные были! И как вообще получилось такое жидкое тесто после 4 стаканов муки???
   
цитировать
Маруся Среда, 26 Июня 2013 г. 16:01 #

Оксана, блинчики без настроения действительно могут быть фигней, а рецепт тут ни при чем Well И чуть больше 500 г муки - на литр молока и 4 яйца

   
цитировать
Елена Пятница, 02 Августа 2013 г. 13:39 #

Ням-ням)))

   
цитировать
виктория Пятница, 22 Ноября 2013 г. 07:36 #

очень легко и просто

   
цитировать
Наталья Суббота, 23 Ноября 2013 г. 10:50 #

попробовала, теперь пеку только по этому рецепту!

   
цитировать
tyrchinka Суббота, 30 Ноября 2013 г. 21:55 #

завариваю липовый чай, через 10 минут достану блинчики с духовки..Well спасибо за рецепт, вкусно, легко, быстро и очень по-домашнему!!! рецепт из детства)))

   
цитировать
Валентина Воскресенье, 19 Января 2014 г. 16:58 #

Скажите, а холодные на следующий день они такие же вкусные???

   
цитировать
Светланка мама птенчика Вторник, 28 Октября 2014 г. 19:09 #

4 стаканов действительно многовато, но автор указала, что тесто должно быть жидкое, но не совсем как вода, поэтому либо уменьшить количество муки либо добавить молока. А тесто действительно вкусное, даже без творога, ну а с творожком...о-о-о это отпад просто!

   
цитировать
Оля Суббота, 16 Апреля 2016 г. 13:39 #

Обожаю этот рецепт, так как блинчики идеально не прилипают к сковороде) и, конечно, за вкус. Поэтому, пару раз сама запутавшись в стаканах, делюсь точным количеством муки - 4 стакана по 200 мл, как написано у автора, или же 420 грамм - оптимально. Дело в том, что бытовые стаканы значительно больше в объеме (мои 340 мл), а на 200 мл нашелся всего один, совсем кроха.

И еще цифры - из указанного количества получается 25 блинов (на большой сковороде с диаметром дна 23 см:ir:)

   
цитировать
Татьяна Среда, 26 Октября 2016 г. 18:17 #

А для чего в рецепте крахмал,какую он даёт "функцию" для теста?

   
цитировать
Александра Суббота, 22 Июля 2017 г. 18:39 #

Татьяна
А для чего в рецепте крахмал,какую он даёт "функцию" для теста?
Эластичность.
   
цитировать
Таня Воскресенье, 14 Января 2018 г. 22:20 #

Думаю не правильно творог класть на необжаренную

сторону, нужно обжаренной внутрь , именно на обжаренную класть творог , а необжаренная пусть дойдёт в масле в духовке.....

   
цитировать
Олеся Суббота, 01 Декабря 2018 г. 09:28 #

я делаю проще и тоже очень вкусно получается :

на блиннице диаметр 30 см жарю блин, когда его переворачиваю и обжариваю вторую сторону, то намазываю творог по всему блину и скручиваю трубочкой прямо на блиннице. В тесто крахмал не добавляю, тесто делаю на глазок, чтоб было как жидкая сметана и яиц меньше кладу. В творог на 250 грамм идет 1 желток. В семье есть диабетики,поэтому готовлю без сахара, себе посыпаю потом блинчик сверху сахарной пудрой или сахаром, тоже нормально.

   
цитировать
Светлана Воскресенье, 17 Февраля 2019 г. 13:06 #

Маруся
Оксана, блинчики без настроения действительно могут быть фигней, а рецепт тут ни при чем :) И чуть больше 500 г муки - на литр молока и 4 яйца
. Вот настроение тут и не при чем,я пробовала делать по этому рецепту, действительно сразу много, пришлось молоко раньше доливать
   
цитировать
Ольга Четверг, 21 Февраля 2019 г. 22:33 #

А сметана то где?

   
цитировать

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Новые рецепты:
Телятина, тушенная в йогурте, с маслинами и морковьюШампиньоны, запечённые на мангале, в маринаде из майонезаМорковный салат с грецкими орехами и йогуртово-медовой заправкойРулетики из минтая с плавленым сыромДомашнее песочное печеньеСалат с картофелем, шампиньонами, морковью и черемшойДрожжевые булочки с укропом и чесноком
Фасолевый суп с макаронамиСуп с телятиной, фасолью и запечёнными овощамиСуп с куриными сердечками, плавленым сыром и лапшойЗапеканка из цветной капусты со сладким перцем и лукомТорт "Конфетти" со сливочно-сырным кремомМини-пиццы с курицей, сыром и маслинами (на сковороде)Куриный суп с лапшой и шампиньонами

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(66)