Домашние блинчики с творогом и сметаной

Приезжаю я недавно к родителям в деревню, а у них полным ходом готовятся налистники. Для тех, кто не знает, – это такие блинчики с творогом, традиционное украинское блюдо, одно из моих любимых.
Продукты
Яйцо - 4 шт.
Молоко - 1 л
Крахмал - 1 ст. л.
Изюм - 2 горсти
Подсолнечное масло - 1 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л.
Сахар - по вкусу
Мука - 4 ст. (стакан емкостью 200 мл)
Творог - 750-1000 г
Сливочное масло - 70-100 г
Вроде бы ничего в нем сложного и необычного нет, а вкуснятина – не передать словами. Особенно ловко это кушанье получается у мамы. На праздниках блинчики с творогом она подает под занавес застолья, когда уже жадно проглочена закуска, размеренно утоптано горячее, обговорены все новости и сплетни, и вроде бы уже нет сил и желания что-либо еще кушать. Но тут на стол плавно выплывают горяченькие налистники, пахучие, румяные, растомленные в масле и политые сметанкой.
И тут вы с ужасом замечаете, как ваша рука, не слыша криков разума, самопроизвольно тянется за блинчиком, а он, голубчик, тает во рту даже без пережевывания, и сам скользит в желудок. Вот друзья, до чего коварно это блюдо.
Пошаговый фото рецептДомашние блинчики с творогом и сметаной
Смотрим на картинку. Это почти все необходимые продукты для приготовления блинчиков с творогом:
четыре яйца; литр молока; столовая ложка крахмала; две горсти изюма; столовая ложка подсолнечного масла; половина чайной ложки соли; сахар по вкусу; четыре стакана муки (стакан емкостью 200 мл); 750-1000 г творога; 70-100 г сливочного масла.
А теперь готовим тесто для налистников, делается это примерно так.
Разбиваем 4 яйца, потихоньку всыпаем столовую ложку крахмала, одновременно хорошо перемешивая, чтобы не образовались комки.
Добавляем столовую ложку сахара (можно с горкой), пару щепоток соли, хорошо размешиваем.
Можно сразу влить 2-3 ст. л. молока и одну ложку растительного масла.
Далее постепенно добавляем 4 стакана просеянной муки и замешиваем тесто.
Оно получится не жидкое и не крутое, а такое тягучее.
Теперь понемногу вливаем молоко и размешиваем.
Понадобится примерно литр молока, смотрите по консистенции теста, оно должно быть жидкое, но не совсем как вода.
Выпекаем блинчики.
Нагреваем сковороду, смазываем, можно растительным маслом (не наливать, а именно смазывать), а удобнее и проще всего – кусочком сала. Одного кусочка хватит на всю партию блинов, еще и останется.
Половником набираем тесто, быстренько выливаем на сковороду и, наклоняя ее по кругу, заставляем тесто разбежаться по всей поверхности.
Выпекаем блины только с одной стороны. Один блин выпекается примерно 1 минуту – края начнут отставать от сковороды, отверните и проверьте – низ будет румяным.
Перевернули сковороду – блин выпал, все очень просто.
Складываем их стопкой, запеченной поверхностью вниз.
Делаем начинку для налистников. Забыл сказать: вначале нужно было перебрать изюм (в кишмише, например, всегда много мусора), промыть его и залить горячей водой – чтобы стал мягким.
А теперь сливаем воду с изюма и оставляем в дуршлаге или ситечке, пусть подсохнет.
В творог высыпаем 2-3 столовых ложки сахара (по вкусу) и растираем пестиком, чтобы масса стала мягкой и однородной.
Добавляем изюм, его тоже немного помнем пестиком и перемешаем.
Начинка готова. Что там дальше пишет рецепт блинчиков с творогом?
Ага, теперь широким ножом или лопаткой намазываем творог с изюмом на блинчики тонким слоем.
Сворачиваем блинчик трубочкой.
И разрезаем блинчики с творогом пополам.
Готовые налистники укладываем в кастрюльку, стенки кастрюльки перед этим можно смазать маслом. На сами налистники сверху тоже кладем масло небольшими кусочками.
Ставим кастрюлю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на полчаса, пусть потомятся в масле.
Вот так у нас делают налистники с творогом.
В творог, кстати, можно при желании добавить немного ванилина.
Готово, можете пробовать, вернее, пока только посмотреть, а попробуете, когда сами приготовите блинчики с творогом.
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