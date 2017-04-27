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Гуляш

Фото к рецепту: Гуляш
 1 час (ваши 20 мин)
 Практика-Л   27.04.17

Простое блюдо на обед. Готовим гуляш. Подойдет и свинина, и говядина. Можно заправить гуляш чесноком.
Продукты
Говядина (или свинина) - 550 г
Лук репчатый - 1 шт. (100 г)
Томат-паста - 75 г
Мука пшеничная - 25 г
Сметана - 75-100 г
Лавровый лист - 1-2 шт.
Паприка молотая - 1-1,5 ч. ложки (по вкусу)
Соль - 1 ч. ложки (по вкусу)
Перец - по вкусу
Масло растительное - для жарки (60 мл)

Пошаговый фото рецептГуляш
Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №1

Продукты по рецепту гуляша.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №2

Как приготовить гуляш:

Мясо моют, зачищают, нарезают кубиками весом по 20-30 г.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №3

Сковороду разогревают, наливают растительное масло. Выкладывают подготовленное мясо.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №4

На среднем огне мясо обжаривают до образования корочки (2-3 минуты с каждой стороны).

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №5

Укладывают в сотейник.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №6

На сковороду добавляют томат. Его пассеруют на небольшом огне 1-2 минуты.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №7

Мясо заливают горячей водой или бульоном, добавляют слегка пассерованный томат и тушат почти до готовности (около 40-60 минут).

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №8

Лук очищают, моют, мелко нарезают.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №9

Разогревают сковороду, наливают немного растительного масла. Выкладывают лук. Для соуса пассеруют лук на небольшом огне, помешивая, до прозрачности (1-2 минуты).

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №10

Затем добавляют муку.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №11

Затем специи, перемешивают.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №12

Разводят бульоном из сотейника, в котором тушится мясо.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №13

Приготовленным соусом заливают мясо.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №14

Перемешивают.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №15

Добавляют сметану.

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №16

Продолжают тушить гуляш на небольшом огне под крышкой (5-10 минут).

Фото приготовления рецепта: Гуляш - шаг №17

Гуляш готов! Подают гуляш с рассыпчатыми кашами, отварными макаронами, картофельным пюре и т.п.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Гуляш. Как приготовить Гуляш?
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239 спасибо 17 3
лена Пятница, 31 Июля 2009 г. 11:22 #

просмотрела кучу сайтов с рецептами-этот самый понятный. по-другому и не напишешь

   
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Вита Среда, 19 Мая 2010 г. 23:52 #

А мне этот очень понравился рецепт гуляша из говядины

   
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Рина Понедельник, 05 Ноября 2012 г. 18:39 #

Огромное спасибо!))) Получилось божественно вкусно!)) Домашние в востроге!)))

   
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ЛЮБОВЬ Четверг, 18 Декабря 2014 г. 14:03 #

а что с мукой делать??

   
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Стас Четверг, 22 Июня 2017 г. 15:19 #

Сколько воды добавлять, написать не судьба?!?!?!???

   
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Андрей Понедельник, 31 Июля 2017 г. 09:52 #

Муку обжаривают с луком, для того чтобы затянуть жидкость и гуляш стал гуще, разве это не понятно??

   
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Алексей Понедельник, 23 Октября 2017 г. 15:25 #

Очень не вкусно..... 👎👎👎&#1

   
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Зоч Суббота, 20 Января 2018 г. 17:17 #

Повторно хочу сделать, т.к. первый раз получилось очень вкусно, муж просит ещё) спасибо огромное за рецепт)))

   
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Дмитрий Воскресенье, 09 Декабря 2018 г. 16:52 #

Спасибо за рецепт) Все отлично получилось. Делал на 700гр мяса и могу сказать, что 1 столовая ложка соли многовато. Но то дело вкуса))

   
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Наталья Пятница, 25 Января 2019 г. 08:12 #

Вкусно/просто, только сахара немножко добавила, спасибо автору за понятный рецепт

   
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Елена Суббота, 16 Мая 2020 г. 09:15 #

Не очень понятно расписаны действия.....

   
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Галина Понедельник, 25 Мая 2020 г. 13:30 #

Спасибо большое! Всё понятно и очень вкусно!

   
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Екатерина Пятница, 14 Августа 2020 г. 12:11 #

Сколько воды нужно добавить чтобы не было много или мало?

   
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kotenok19934 Четверг, 11 Марта 2021 г. 16:55 #

Очень хороший рецепт. Правда я брала свинину(шея) и куриное филе. Взяла бульонный кубик и разводила в воде,наливала так чтобы на 1-2 см мясо утонуло😅 и этого вполне в последующем хватило. Соль чайную ложку без горки,даже чуть меньше,т.к. бульон и так соленый вполне достаточно этого)))

По этому рецепту готовлю 2 раз и все вкусно))) даже детям нравится,а с им очень сложно угодить.

   
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