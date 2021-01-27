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Апельсиновое печенье с трещинками

Фото к рецепту: Апельсиновое печенье с трещинками
 8 порций
 30 мин (ваши 15 мин)
 Alenkiy   27.01.21

Влажное и мягкое внутри и с хрустящей сахарной корочкой снаружи, это песочное печенье с трещинками наверняка приживётся на вашей кухне. Аромат и вкус апельсина делает простое печенье оригинальным и праздничным.
Продукты (на 8 порций)
Масло сливочное (размягчённое) — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 150 г
Мука — 240 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)
Сода — 0,5 ч. ложки
Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
Апельсин — 1 шт.
Соль — 1 щепотка
Сахарная пудра (для обваливания печенья) — 50 г

Пошаговый фото рецептАпельсиновое печенье с трещинками
Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №1

Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Масло лучше заранее достать из холодильника, нам оно нужно слегка подтаявшее.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №2

Апельсин тщательно вымойте.
С помощью мелкой тёрки снимите с апельсина цедру (наружную оранжевую часть кожуры). Разрежьте фрукт на две половинки, из одной отожмите 1-2 ст. ложки сока.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №3

Мягкое сливочное масло поместите в глубокую миску, всыпьте сахар и соль. Разотрите до однородной консистенции.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №4

Влейте в миску сок и цедру апельсина, перемешайте.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №5

Добавьте яйцо и снова перемешайте всё лопаткой.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №6

Введите в тесто просеянную муку, соду и разрыхлитель.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №7

Тесто получается густым и мягким, хорошо держит форму.
Разогрейте духовку до 180 градусов.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №8

Мокрыми руками отщипните немного теста (25-30 граммов) и сформируйте шарик размером примерно с грецкий орех.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №9

Обваляйте шарик теста в сахарной пудре и выложите на противень. Поскольку тесто содержит много масла, противень можно не смазывать.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №10

Таким же образом сформируйте все остальные заготовки для печенья и выложите их на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №11

Выпекайте печенье в духовке при 180 градусах 15 минут. Шарики слегка расплывутся и покроются аппетитными трещинками. Благодаря тому, что мы оставили расстояние между ними, они не слиплись друг с другом и сохранили ровную форму полусферы.

Фото приготовления рецепта: Апельсиновое печенье с трещинками - шаг №12

Слегка остудите апельсиновое печенье и переложите с противня на тарелку.
Такое печенье в украшении не нуждается - сахарная пудра красиво лежит на поверхности, чередуясь с аппетитными трещинками на корочке.

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Рецепт: Апельсиновое печенье с трещинками. Как приготовить Апельсиновое печенье с трещинками?
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84 спасибо 20992 14 1
Хиония Суббота, 30 Января 2021 г. 20:49 #

Спасибо за рецепт, печенье получилось, именно такое как в рецепте, с корочкой и очень нежное внутри.

   
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Анна Воскресенье, 31 Января 2021 г. 21:15 #

Печенье классное.Ароматное,хорошо подошло,но у меня прилипло к противню.Нужно или смазать маслом или не обмакивать низ печенья сах.пудрой.Спасибо за рецепт,автор!

   
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Alenkiy Понедельник, 08 Февраля 2021 г. 22:29 #

Спасибо за отзывы! Да, лучше использовать пергаментную бумагу.

   
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Дарья Вторник, 23 Февраля 2021 г. 23:03 #

Очень простой и вкусный рецепт, рекомендую. На пергаментной бумаге идеально выходит)

   
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Юлия Вторник, 02 Марта 2021 г. 18:33 #

Спасибо, очень замечательный рецепт. Я ещё мед 🍯 добавила. Нежное и супер вкусное.

   
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Ирина Суббота, 27 Марта 2021 г. 09:19 #

Приготовила) ингредиенты увеличила вдвое)

Спасибо за несложный и вкусный рецепт.

   
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Ольга Воскресенье, 04 Апреля 2021 г. 19:36 #

Спасибо за рецепт! Печенье получилось изумительное, с хрустящей корочкой. Очень легкий рецептик. Только у меня они без сахарной пудры

   
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Луиза бирдагулова Понедельник, 26 Апреля 2021 г. 20:13 #

А у меня печенье расползлось по всему противню я недовольна выпечкой

   
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YairaD Воскресенье, 27 Июня 2021 г. 08:42 #

У меня тоже печенье расплылось, но удалось его разделить на порции. Очень вкусное с хрустящей корочкой!!! Готовила его первый раз и далеко не последний. Спасибо!

   
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Lady_Erica Среда, 21 Июля 2021 г. 14:06 #

Всё получилось))) Спасибо! Готовые не успела сфотать, сьели за минуту.

   
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Катерина Вторник, 21 Сентября 2021 г. 23:17 #

Благодарю за рецепт,это теперь моё любимое печень!

   
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- Среда, 05 Января 2022 г. 08:41 #

Печенье получилось очень вкусное . Спасибо)

   
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Alenkiy Понедельник, 10 Января 2022 г. 20:52 #

Lady_Erica
Всё получилось))) Спасибо! Готовые не успела сфотать, сьели за минуту.

Очень красиво получилось!

Катерина, рада, что рецепт понравился!

   
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Надежда Пятница, 14 Января 2022 г. 18:06 #

Печенье вкусное, делается легко, правда, у меня не потрескалось сверху, присыпала пудрой и на мой вкус надо меньше сахара.

   
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