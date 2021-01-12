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Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой

Фото к рецепту: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой
 8 порций
 5 часов 30 мин (ваши 30 мин)
 Сладкая жизнь   12.01.21

Нежная, влажная, в меру сладкая, ароматная и очень вкусная творожная запеканка получается по этому рецепту. Много яблок, изюма и кураги придают запеканке легкую сладость и в то же время кислинку. Попробуйте приготовить! Надеюсь, эта необычная запеканка понравится вам так же, как и мне!
Продукты (на 8 порций)
Творог (у меня пастообразный, жирностью 5%) - 500 г
Яйца - 130 г (2 отборных или 3 первой категории)
Сметана 20% - 100 г
Сахар - 130 г
Крупа манная - 30 г
Соль - 1 щепотка
Ванилин - 1 щепотка
Яблоки кисло-сладкие, плотные - 500 г (3 средних)
Изюм - 50 г
Курага - 50 г

Видео рецептТворожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой
Пошаговый фото рецептТворожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой
Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №1

Подготовить все ингредиенты, которые понадобятся.
Сухофрукты промыть и обсушить. Курагу нарезать.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №2

К творогу добавляю сахар, яйца, сметану, соль и ванилин. Пробиваю погружным блендером до однородности.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №3

Затем добавляю манку и хорошо перемешиваю.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №4

В конце добавляю сухофрукты. Перемешиваю.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №5

Яблоки мою, чищу, режу не очень мелким кубиком.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №6

Выпекать буду в разъемной форме диаметром 17 см. Дно и бока формы застилаю пергаментом.
Но лучше использовать цельную форму, так как яблоки во время выпечки дают сок, и будет очень вкусно, если он останется в запеканке, а разъемная форма его пропускает.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №7

На дно формы высыпаю все яблоки и хорошо утрамбовываю.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №8

На яблоки выкладываю творожную массу.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №9

Пару раз можно стукнуть формой о стол, чтобы заполнить все пустоты.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №10

Выпекаю в заранее разогретой до 170 градусов духовке 60-80 минут. Запеканка должна хорошо зарумяниться. Во время выпечки она увеличится, но по мере остывания осядет.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №11

На решетке даю творожной запеканке полностью остыть, затем на 3-4 часа убираю в холодильник. Я убрала на ночь.

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №12

Утром извлекаю творожную запеканку из формы. По желанию украшаю - и можно всех звать на чай!
Кстати, это запеканка-перевертыш! ;) Яблоки должны быть сверху!
Нежная, сливочная, необычная и очень вкусная творожная запеканка!

Фото приготовления рецепта: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой - шаг №13

Приятного аппетита!

Надеюсь, рецепт понравится и будет полезным.
Я желаю вам прекрасного настроения, пока-пока!
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Рецепт: Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой. Как приготовить Творожная запеканка с яблоками, изюмом и курагой?
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