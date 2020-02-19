 

рецепт с фото пошаговый

Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами

Фото к рецепту: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами
 4 порции
 MariaSS   19.02.20

Питательный десерт для любителей здорового образа жизни и необычных блюд! Достаточно сложно догадаться, из чего приготовлены эти удивительные конфеты! Мало кто распознает в составе совершенно необычный ингредиент - отварную фасоль!
Продукты (на 4 порции)
Фасоль белая - 150 г
Орехи грецкие - 70 г
Финики с косточками - 70 г
Курага - 70 г
Кокосовая стружка - 20-30 г

Пошаговый фото рецептКонфеты из фасоли с сухофруктами и орехами
Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №1

Подготовить все необходимые ингредиенты.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №2

Фасоль залить холодной водой и оставить примерно на 8 часов или, лучше, на ночь. Затем слить воду, промыть фасоль, залить её чистой водой и поставить на огонь. После закипания отварить фасоль до полной готовности (около 30-40 минут). Небольшое разваривание фасоли вполне допустимо. С готовой фасоли слить отвар.
Фасоль остудить.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №3

Сухофрукты на 30 минут залить кипятком.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №4

Затем промыть курагу и финики. Курагу нарезать небольшими кусочками. Из фиников вынуть косточки.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №5

Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде несколько минут.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №6

Остывшую фасоль поместить в чашу блендера. Добавить подготовленные грецкие орехи, курагу и финики.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №7

Измельчить фасоль с сухофруктами и орехами до однородности. Можно измельчать продукты небольшими порциями. Должна получиться вязкая масса.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №8

Сформировать из полученной массы небольшие шарики (у меня получились по 27 г). Обвалять каждый шарик в кокосовой стружке.

Фото приготовления рецепта: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами - шаг №9

Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами готовы! Подавать их можно сразу же после приготовления. Приятного аппетита!
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами. Как приготовить Конфеты из фасоли с сухофруктами и орехами?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты сладостейДесерты
Рулет "Баунти" (без выпечки) Шоколадный кекс в микроволновке Творожно-банановый десерт Классический чизкейк Сметанный торт
Конфеты
Конфеты "Баунти" Нуга Чупа-чупс в домашних условиях Молочная помадка (бурфи) "Рафаэлло" (самый простой и...
Пост
Картофельная запеканка с грибами... Китайские слоеные лепешки с... Капустные котлеты (без яиц) Котлеты из гречневой каши с картофелем Постные блины на газировке
Вегетарианские
Паприкаш из кабачков с помидорами Гречневые котлеты с грибами Картофельные рулетики с грибами Капустные котлеты Томатный суп с фасолью и рисом
Блюда из фасоли
Фасоль тушеная с овощами Лобио Рагу из фасоли с картофелем Фасоль тушеная с грибами Лобио

Искать в СуперПоиске
13 спасибо 0 0

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Новые рецепты:
Хек, запечённый с кабачком и морковью (в рукаве)Дрожжевые пирожки со щавелемСуп с галушками, говядиной и картофелемВинегрет с фасолью и краснокочанной капустойГовядина, тушенная с болгарским перцем и щавелемРагу из говядины в томатном соусе, с картофельными ньоккамиСалат из квашеной капусты, зеленого горошка и картофеля
Филе индейки с луком, вином и лимонным соком (в медленноварке)Кабачковая "лапша" с помидорами и бекономСалат из молодой капусты с морковью, кукурузой и горошкомТоматный суп с курицей, рисом, кабачком и бобовымиКуриное филе, запечённое с фасолью и овощами, в томатном соусеТворожная плетёнка с джемом, изюмом и орехамиСвинина с макаронами, сушеными грибами, брокколи и корнем фенхеля

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(63)