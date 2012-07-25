Консервированные патиссоны

Как приготовить патиссоны консервированные:

1. Патиссоны и помидоры вымыть, обсушить, сложить в банку. (Можно без помидор, но я люблю всякие ассорти...) Туда же - чеснок.

2. Залить кипятком. Через 10-15 минут слить воду, снова вскипятить и еще раз залить.

3. На третий раз в воду добавить все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Вскипятить, залить банку с прогретыми патиссонами, добавить уксус, закатать крышкой.

Добавлю, что банки для консервации патиссонов нужно простерилизовать, я это делаю по старинке - надеваю банку на носик кипящего чайника, 5-7 минут - и готово. Крышки тоже - кипячу в кастрюльке.

Приятного аппетита!