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Консервированные патиссоны

Фото к рецепту: Консервированные патиссоны
 Geroma   25.07.12

Впервые в этом году я закрыла патиссоны. Поскольку я их никогда не закатывала, рецепт консервации патиссонов взяла у приятельницы. Я точно знаю, что ее консервированные патиссоны разлетаются моментально после открытия банки.
Продукты
На 2-литровую банку:
Патиссоны - примерно 1,5 кг
Помидоры черри - 300 г
Для маринада (на 1 литр воды):
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1 ст. ложка с горочкой
Бадьян сушеный - 2 цв.
Перец белый - 10 горошин
Семена тмина - 0,5 ч. л.
Лавровый лист - 3-4 шт.
Чеснок - 3-4 зубчика
Уксус 70 % - 1,5 ст. л.

Как приготовить патиссоны консервированные:

1. Патиссоны и помидоры вымыть, обсушить, сложить в банку. (Можно без помидор, но я люблю всякие ассорти...) Туда же - чеснок.

2. Залить кипятком. Через 10-15 минут слить воду, снова вскипятить и еще раз залить.

3. На третий раз в воду добавить все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Вскипятить, залить банку с прогретыми патиссонами, добавить уксус, закатать крышкой.

Добавлю, что банки для консервации патиссонов нужно простерилизовать, я это делаю по старинке - надеваю банку на носик кипящего чайника, 5-7 минут - и готово. Крышки тоже - кипячу в кастрюльке.

Приятного аппетита!
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Рецепт: Консервированные патиссоны. Как приготовить Консервированные патиссоны?
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482 спасибо 16 4
dreamer Четверг, 26 Июля 2012 г. 11:45 #

Вот чего не пробовала, так вот эти штучки- они ж на вкус как кабачки,да? вид прикольный,как цветочки )))

   
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gatto Воскресенье, 24 Марта 2013 г. 01:02 #

Прелесть какая)) Хочу в этом году сделать патиссоны на зиму, рецепты все какие-то сложные попадались, а ваш понравился:)

   
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Вика Пятница, 09 Августа 2013 г. 17:38 #

Вкусная вещь.только мне думается их бы порезать и в небольшие баночки.ну это на любителя;)

   
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елена Воскресенье, 03 Августа 2014 г. 12:18 #

я делала ассорти из патисонов огурцы виноград помидоры чери чеснок перчик горький кусочек и разная приправа укроп петрушка мята перчик горький и дущистый базилик семена горчицы и на литр воды 1ст соли 2ст л сахара и 1ст л уксуса

   
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наташа Воскресенье, 24 Августа 2014 г. 13:53 #

проще патиссоны бланшировать, а не сливать туда-сюда воду из банки...какбЭ все давно придумано.

   
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Данияр Четверг, 28 Августа 2014 г. 00:02 #

Некоторые боятся переварить овощи, поэтому и сливают воду по нескольку раз. Вдобавок прогревается банка. Это оправданный прием.

После бланширования, чтобы предотвратить разваривание, рекомендуется тут же охладить овощи (например цветную капусту).

   
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Ирина Четверг, 25 Сентября 2014 г. 10:20 #

Простите, но патиссоны с помидорами, это совсем не уместно, ну еще с огурцами, это можно. Просто что там с Вашими черриками происходит, после стольких заливок кипятка, лопнут, а потом на стол-то подавать их как? Это даже не красиво! И на Вашей фотографии видны лопнувшие черрики.

   
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Марина Суббота, 27 Сентября 2014 г. 18:59 #

Сегодня консервируем патиссоны по Вашему рецепту))))):yes:

   
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Светлана Суббота, 20 Июня 2015 г. 12:11 #

А еще вкусно куркумы на кончике ножа добавить тогда получаться миленькие желтенькие. Срывать патиссоны лучше еще до цветения,они тогда и маленькие и плотные. Все таки лучше заливать по несколько раз чем бланшировать. вкус немного другой получается, хотя и возни больше. Закатываю уже лет 10, пробовала и ассорти и только патиссоны, все таки когда одни патиссоны вкус немного другой. И сахара надо немного побольше.

   
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Елена Среда, 08 Июля 2015 г. 19:29 #

Мне кажется на 2 литровую банку 1,5 ст.л. уксусной эссенции- это много.

   
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Яна Пятница, 17 Июля 2015 г. 12:19 #

Елена
Мне кажется на 2 литровую банку 1,5 ст.л. уксусной эссенции- это много.
Я тоже так думаю, мне кажется 9% этого же количества будет достаточно

   
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анна Пятница, 17 Июля 2015 г. 18:35 #

Попробую сделать патиссоны по вашему рецепту.Но зачем стерилизовать банки, если кладем не стерильные патиссоны и плюс тройная заливки?

   
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Олег Среда, 29 Июля 2015 г. 12:25 #

Значит, так!

Все, конечно, здорово, но маринованные патиссоны - их еще дождаться нужно. А вкусно!

   
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ольга Понедельник, 04 Июля 2016 г. 19:38 #

А я уже давно не стерилизую банки.моешь банки заливаешь 70%уксус с водой и ополаскиваешь банки и все все заготовки храню в квартире.экономия электроэнергии и времени!!!!

   
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Надежда Понедельник, 16 Июля 2018 г. 18:52 #

У меня вопрос ,пользуюсь уксусом 9%.Сколько на 1 литр воды?

   
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