Кроме варенья все мальчишки и девчонки, а также их родители любят абрикосовый компот .

Именно за это варенье, а еще и за печенье Мальчиш-Плохиш продал Мальчиша-Кибальчиша поганым буржуинам, не смог устоять перед искушением.

Пошаговый фото рецепт Абрикосовое варенье, да не простое…

«Раскошелился» я, значит, и купил жердельки (не культурные, полудикие сорта абрикосов), но варенье из них получается ого-го. А брать нужно спелые, но не переспевшие абрикосы, чтобы хорошо отделялась косточка, можно даже чуть недозревшие.

Абрикосы я помыл.

Через дуршлаг отцедил воду и высыпал их на полотенце – чтобы лишняя водичка ушла и абрикосы обсушились слегка.

Посмотрел, нет ли среди них подгнивших - без этого не бывает, несколько штук нашел и выбросил. Дальше надрезал каждую абрикосинку, разделил на половинки и вынул косточки.

Косточки не выбрасывайте, они нам потом понадобятся.

Подготовленные абрикосы складываем в таз для варенья. Желательно его иметь, если вы часто варите варенье, при этом тазик должен быть из «нержавейки» или медный, или латунный, на худой конец – эмалированный.

Апельсин с лимоном тщательно моем, со щеточкой, разрезаем на дольки и вместе с кожурой и косточками (если они есть) пропускаем через мясорубку. Вот какая красота получается.

Эту цитрусовую кашицу добавляем к абрикосам в таз и засыпаем все сахаром. Таз хорошо встряхиваем, чтобы абрикосы перемешались с сахаром. Оставляем так на пару часов, пусть абрикосы пустят сок.

Чтобы время не терять, будем ядра добывать – берем молоток в руки и начинаем колоть абрикосовые косточки, аккуратно, нужно стараться, чтобы ядрышки получались целыми. Учтите, что соседям снизу это занятие может не понравиться. Вот вам картинка моего рабочего места.

А вот это добытые ядрышки. Они горьковатые на вкус в сыром виде, но абрикосовое варенье с ядрами косточек получается особенно вкусное, с «изюминкой».

А вот так выглядит содержимое тазика после двух часов томления в сахаре.

Ставим таз на огонь, вооружаемся деревянной ложкой или лопаткой для помешивания и тарелочкой, куда будем собирать пенку. Периодически помешивая, доводим абрикосы до кипения и делаем огонь совсем слабым. Выделяющуюся при кипении пенку собираем ложкой или шумовкой.

Если хотите получить варенье из абрикосов густое и темное - варите минут 15-20 от начала кипения, если нравится более жидкое и светлое - 5-10 минут покипит и достаточно, снимаем с огня и даем варенью «отдохнуть» 8-12 часов.



Через 8 часов я повторно поставил тазик на слабенький огонь, довел варенье из абрикосов до кипения. В этот раз пенки почти нет, собирать нечего. Зато по всей квартире приятный такой запах - цитрусы с абрикосами. Не забываем помешивать, пусть абрикосовое варенье побулькает от начала закипания такое же время, как и в первый раз – и снова на «отдых» на 8-12 часов.



Можно варить варенье из абрикосов и в один прием, при этом время варки увеличивается, абрикосовое варенье получается более светлым, но и более жидким. Выбирайте на свой вкус и цвет.

Пока в третий раз вкусное варенье из абрикосов доходит до кипения, подготовим тару: полулитровые баночки нужно тщательно помыть и простерилизовать. Как это сделать? Да очень просто. Я взял вот такую примитивную решеточку, положил ее на дно глубокой кастрюли.

Налил воды, чтобы она на 1 сантиметр не доходила до верха решетки, довел ее до кипения, на решетку горлышком вниз поставил банки и накрыл кастрюлю крышкой. Выделяющийся пар будет стерилизовать банки.



Через 15 минут они готовы. Вынимаем рукавичкой, ставим на полотенце. Крышки для банок просто кипятим несколько минут в воде и накрываем ими банки.



Есть и другие способы стерилизации, о них можете почитать на моем сайте.

После того, как варенье закипит в третий раз, всыпаем в него ядра косточек, помешиваем, варим абрикосовое варенье опять от 5 до 15 минут.

Чтобы проверить готовность варенья, можно положить капельку остывшего сиропа на ноготь - если не растекается, значит готово.

Можно налить немного охлажденного варенья на тарелку тонким слоем, протянуть ложкой канавку, если полоска остается и не заплывает вареньем - значит готово.