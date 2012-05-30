 

рецепт с фото пошаговый

Абрикосовое варенье, да не простое…

Фото к рецепту: Абрикосовое варенье, да не простое…
 Сергей Самойлов   30.05.12

Решил я сварить абрикосовое варенье с ядрами. Не теми ядрами, на которых Мюнхгаузен летал, а ядрами из косточек самих абрикосов, можно сказать почти с миндалем...
Продукты
Абрикосы - 3 кг
Сахар - 2,5 кг
Апельсин (средний) - 1 шт.
Лимон - 1 шт.

Именно за это варенье, а еще и за печенье Мальчиш-Плохиш продал Мальчиша-Кибальчиша поганым буржуинам, не смог устоять перед искушением.

Кроме варенья все мальчишки и девчонки, а также их родители любят абрикосовый компот.

Пошаговый фото рецептАбрикосовое варенье, да не простое…
Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №1

«Раскошелился» я, значит, и купил жердельки (не культурные, полудикие сорта абрикосов), но варенье из них получается ого-го. А брать нужно спелые, но не переспевшие абрикосы, чтобы хорошо отделялась косточка, можно даже чуть недозревшие.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №2

Абрикосы я помыл.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №3

Через дуршлаг отцедил воду и высыпал их на полотенце – чтобы лишняя водичка ушла и абрикосы обсушились слегка.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №4

Посмотрел, нет ли среди них подгнивших - без этого не бывает, несколько штук нашел и выбросил. Дальше надрезал каждую абрикосинку, разделил на половинки и вынул косточки.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №5

Косточки не выбрасывайте, они нам потом понадобятся.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №6

Подготовленные абрикосы складываем в таз для варенья. Желательно его иметь, если вы часто варите варенье, при этом тазик должен быть из «нержавейки» или медный, или латунный, на худой конец – эмалированный.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №7

Апельсин с лимоном тщательно моем, со щеточкой, разрезаем на дольки и вместе с кожурой и косточками (если они есть) пропускаем через мясорубку. Вот какая красота получается.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №8

Эту цитрусовую кашицу добавляем к абрикосам в таз и засыпаем все сахаром. Таз хорошо встряхиваем, чтобы абрикосы перемешались с сахаром. Оставляем так на пару часов, пусть абрикосы пустят сок.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №9

Чтобы время не терять, будем ядра добывать – берем молоток в руки и начинаем колоть абрикосовые косточки, аккуратно, нужно стараться, чтобы ядрышки получались целыми. Учтите, что соседям снизу это занятие может не понравиться. Вот вам картинка моего рабочего места.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №10

А вот это добытые ядрышки. Они горьковатые на вкус в сыром виде, но абрикосовое варенье с ядрами косточек получается особенно вкусное, с «изюминкой».

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №11

А вот так выглядит содержимое тазика после двух часов томления в сахаре.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №12

Ставим таз на огонь, вооружаемся деревянной ложкой или лопаткой для помешивания и тарелочкой, куда будем собирать пенку. Периодически помешивая, доводим абрикосы до кипения и делаем огонь совсем слабым. Выделяющуюся при кипении пенку собираем ложкой или шумовкой.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №13

Если хотите получить варенье из абрикосов густое и темное - варите минут 15-20 от начала кипения, если нравится более жидкое и светлое - 5-10 минут покипит и достаточно, снимаем с огня и даем варенью «отдохнуть» 8-12 часов.

Через 8 часов я повторно поставил тазик на слабенький огонь, довел варенье из абрикосов до кипения. В этот раз пенки почти нет, собирать нечего. Зато по всей квартире приятный такой запах - цитрусы с абрикосами. Не забываем помешивать, пусть абрикосовое варенье побулькает от начала закипания такое же время, как и в первый раз – и снова на «отдых» на 8-12 часов.

Можно варить варенье из абрикосов и в один прием, при этом время варки увеличивается, абрикосовое варенье получается более светлым, но и более жидким. Выбирайте на свой вкус и цвет.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №14

Пока в третий раз вкусное варенье из абрикосов доходит до кипения, подготовим тару: полулитровые баночки нужно тщательно помыть и простерилизовать. Как это сделать? Да очень просто. Я взял вот такую примитивную решеточку, положил ее на дно глубокой кастрюли.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №15

Налил воды, чтобы она на 1 сантиметр не доходила до верха решетки, довел ее до кипения, на решетку горлышком вниз поставил банки и накрыл кастрюлю крышкой. Выделяющийся пар будет стерилизовать банки.

Через 15 минут они готовы. Вынимаем рукавичкой, ставим на полотенце. Крышки для банок просто кипятим несколько минут в воде и накрываем ими банки.

Есть и другие способы стерилизации, о них можете почитать на моем сайте.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №16

После того, как варенье закипит в третий раз, всыпаем в него ядра косточек, помешиваем, варим абрикосовое варенье опять от 5 до 15 минут.
Чтобы проверить готовность варенья, можно положить капельку остывшего сиропа на ноготь - если не растекается, значит готово.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №17

Можно налить немного охлажденного варенья на тарелку тонким слоем, протянуть ложкой канавку, если полоска остается и не заплывает вареньем - значит готово.

Фото приготовления рецепта: Абрикосовое варенье, да не простое… - шаг №18

Горячее варенье из абрикосов расфасовываем по банкам. Закатываем банки крышками и укутываем полотенцами или покрывалами до полного остывания.
Вот какой замечательный получился «портрет». А вкус, я вас уверяю, не менее замечательный, попробуйте.

Если мой рассказ как сварить варенье из абрикосов вам понравился, поделитесь им с друзьями. Жду комментариев. Всего доброго и до новых рецептов!
Чуть не забыл, всего получилось 7 полулитровых баночек варенья.
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Абрикосовое варенье, да не простое…. Как приготовить Абрикосовое варенье, да не простое…?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты заготовокКонсервация
Помидоры по-корейски на зиму Баклажаны на зиму Борщевая заправка на зиму Лечо на зиму Аджика на зиму

Рецепты сладостейВареньеАбрикосовое варенье
Варенье из абрикосов Абрикосовое варенье по бабушкиному... Абрикосовое варенье половинками Абрикосовое варенье Варенье "Пятиминутка" из абрикосов
Варенье из абрикосов
Абрикосовое варенье по бабушкиному... Варенье из абрикосов Абрикосовое варенье половинками Варенье из абрикосов (на зиму) Варенье "Пятиминутка" из абрикосов
Блюда из абрикосов
Абрикосовый пирог Пастила из абрикосов (без сахара) Абрикосовый джем Абрикосовый клафути Курага

Искать в СуперПоиске
4582 спасибо 91 20
Голодный Четверг, 31 Мая 2012 г. 10:25 #

Спасибо автору за отличный рецепт абрикосового варенья и яркие фотки.

Автор пишет: "Именно за это варенье, а еще и за печенье Мальчиш-Плохиш продал Мальчиша-Кибальчиша поганым буржуинам".

А вот нынешних Плохишей за варенье вряд ли купишь. Абрикосов не хватит...

   
цитировать
гость Четверг, 31 Мая 2012 г. 13:56 #

куда дели ядрыши????

   
цитировать
философка Четверг, 31 Мая 2012 г. 13:57 #

обожаю абрикосики! и в свежем виде, и в виде варенья!! :roll: Сергей, спасибо за потрясающий рецепт!терпение нужно, конечно)) но,варенье, уверена, сказочное!

   
цитировать
философка Четверг, 31 Мая 2012 г. 13:59 #

гость
куда дели ядрыши????
написано же - "После того, как варенье закипит в третий раз, всыпаем в него ядра косточек"

   
цитировать
Света_Одесса Четверг, 31 Мая 2012 г. 17:19 #

Ой, помню! В детстве это было любимое варенье!

   
цитировать
Сергей Самойлов Пятница, 01 Июня 2012 г. 13:31 #

гость
куда дели ядрыши????

Ну как же - вон в банках видны.

   
цитировать
мая м Вторник, 12 Июня 2012 г. 07:28 #

спасибо большое варенье прелесть буду готовить

   
цитировать
фируза Воскресенье, 17 Июня 2012 г. 09:51 #

спасибо большое автору я из таджикистана я объязательно попробую готовить таким образом

   
цитировать
фируза Воскресенье, 17 Июня 2012 г. 09:53 #

во второй, третий раз сколько закипит варенье

   
цитировать
эмили Воскресенье, 24 Июня 2012 г. 14:44 #

здраствуйте вот у вас на фото косточки желтые сухие а белые можно делать свежие

   
цитировать
Ярослава Понедельник, 25 Июня 2012 г. 17:20 #

Очень вкусное варенье.

   
цитировать
nadya Среда, 27 Июня 2012 г. 16:13 #

spasibo recept!!!!varenye syper poly4ilos))))

   
цитировать
Marina Пятница, 29 Июня 2012 г. 13:20 #

Спасибо большое за рецепт,получилось очень вкусное варенье!

   
цитировать
ГАЛИНА Пятница, 29 Июня 2012 г. 22:44 #

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ,ЗАВТРА СВАРЮ ИМЕННО ПО ЭТОМУ РЕЦЕПТУ:)

   
цитировать
нэля Воскресенье, 01 Июля 2012 г. 01:06 #

Не дождусь утра.Заинтриговали своим рецептом. С утра схожу на базар и куплю абрикосы.Спасибо

   
цитировать
Любовь Среда, 04 Июля 2012 г. 10:48 #

Банки можно стерилизовать в духовке .Поставить на 15 минут при 100 градусах.

   
цитировать
АленаУфа Среда, 04 Июля 2012 г. 11:17 #

Только что закатала баночки с вареньем по вашему рецепту. Это что-то потрясающее! Я обожаю цитрусовые, а в сочетании с абрикосами получается просто изумительный букет вкуса и аромата. Зимой будем лакомиться... Спасибо большое за рецепт!

   
цитировать
Фира Среда, 04 Июля 2012 г. 21:22 #

Сейчас делаю по вашему рецепту, я думаю будет вкусно. Обычно делала просто из абрикосов, а сегодня на рынке услышала что надо добавить лимон, а тут ваш рецепт.Как раз в тему, спасибо.

   
цитировать
Елена Среда, 04 Июля 2012 г. 21:29 #

Я готовлю, абрикосовое варенье подобно этому рецепту, только 10-15 минут провариваю не колотые абрикосовые косточки в подсоленной воде.

   
цитировать
КАРИНА Среда, 11 Июля 2012 г. 20:37 #

Я УЖЕ ГОТОВЛЮ ВАРЕНЬЕ, НАПИСАНО ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО ЕЩЕ И ФОТО . зДОРОВО , СПАСИБО ВАМ. ЗИМОЙ БУДЕМ КУШАТЬ.

   
цитировать
Ольга Костромицкая Четверг, 12 Июля 2012 г. 10:25 #

ого, я тоже хочу такое варенье,только 7 баночек много

   
цитировать
puma Пятница, 13 Июля 2012 г. 21:47 #

Вы варенье раскладываете горячее, хотя многие, у кого я пробовала варенье, говорят, что так делатьь нельзя, т.к. из-за конденсата может возникнуть плесень. Вы варенье где храните?

   
цитировать
Лилия Суббота, 14 Июля 2012 г. 15:50 #

Сказочное варенье наверно получилолсь а я варила без лимона и апельсина и косточки были горькие выбросила! теперь обязательно по этому рецепту сварю.

   
цитировать
надя Воскресенье, 15 Июля 2012 г. 23:32 #

тоже сварю такое варенье!!!отличный рецепт,спасибо!

   
цитировать
Людмила Среда, 18 Июля 2012 г. 14:52 #

Варю сейчас абрикосовое варенье с апельсином, но увидела Ваш рецепт, только освобождается каструля и бигом за новым рецептом готовить. Доступно написано СПАСИБОЧКИ.

   
цитировать
женечка Четверг, 19 Июля 2012 г. 12:10 #

вычитала, что для добывания ядрышек, косточки нужно поварить, тогда они легче раскроются))) ммм абриковики!!!

   
цитировать
кира Четверг, 19 Июля 2012 г. 14:13 #

готовлю чейчас по вашему рецепту, спасибо за подродное описание как готовить (готовлю первый раз варенье из жердянок),скажите пожалуйста сколько может храниться такое варенье?

   
цитировать
rita Пятница, 20 Июля 2012 г. 20:52 #

.Isporchennnoje varenje. Ne sovetuju tak delat - limon dajet GORKII vkus, pravda ja ne klala apelsin,no dumaju eto malo by chto izmenilo.

   
цитировать
Людмила Суббота, 21 Июля 2012 г. 12:55 #

Караул. Варенье кислое из-за лимона не знаю что теперь делать. Перед этим готовила только абрикосы и апельсин вкуснятина а теперь и желания нет закатывать.

   
цитировать
Людмила Суббота, 21 Июля 2012 г. 13:19 #

Мой рецепт 3кг абрикос 1,5кг.сахара 2 апельсина вся осталькая варка как и в этом рецепте. За этот рецепт ручаюсь КЛАСС

   
цитировать
ксюшка Воскресенье, 22 Июля 2012 г. 20:05 #

такое можно и из алычи сварить.........тоже будет не хило...только лимона меньше,а то кислее будет-ведь алыча не абрикос....... И СПАСИБО ЗА ОООЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЦЕПТА...

   
цитировать
та же ксюшка Воскресенье, 22 Июля 2012 г. 20:07 #

ксюшка
такое можно и из алычи сварить.........тоже будет не хило...только лимона меньше,а то кислее будет-ведь алыча не абрикос....... И СПАСИБО ЗА ОООЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЦЕПТА...
ВОТ ЭТО ПО ХОЗЯЙСКИ!!!

   
цитировать
Ева Суббота, 11 Августа 2012 г. 20:39 #

Самое главное, вы так рассказали и показали нагллядно, что хочется поскакать на рынок за абрикосами! Именно сделать хочется, без сомнений, что это будет бесподобно вкусно для моих внуков! Спасибо!

   
цитировать
Рафида Суббота, 11 Августа 2012 г. 21:42 #

Завтра же попробую сварить.Спасибо вам.

   
цитировать
Тамара Воскресенье, 12 Августа 2012 г. 12:06 #

А разве ядрышки не ядовитые?

   
цитировать
Аня Воскресенье, 12 Августа 2012 г. 19:48 #

Любовь
Банки можно стерилизовать в духовке .Поставить на 15 минут при 100 градусах.
А проще поставить из в микроволновку на 3-4 минуты. Я так делаю и мои консервации стоят и не портятся.

   
цитировать
Ольга Воскресенье, 02 Сентября 2012 г. 23:24 #

Хы, ведро варенья наварила. Абрикосы, два лимона, четыре апельсина и все орехи какие дома были, а именно грецкие, миндаль и фундук. С косточек ядрышки побоялась кидать в такую красотень, бывают же горькущие попадаются. Мы их так сгрызём. Чистоганом. Спасибо за идею! Спасибо за рецепт!

   
цитировать
Багира Среда, 19 Сентября 2012 г. 11:16 #

Я тоже банки начала стерилизовать в микроволновке:маленькие по 5 штук, 3литровку лежа с подпорками(палочки от мороженого.Мою оставляю 1 ст.ложку воды для пара и на 2-3 мин. на макс.обороты.Готово! Быстро, без заморочек, дезинфекция полная!

   
цитировать
Татьяна Вторник, 18 Июня 2013 г. 23:14 #

Аня
Любовь
Банки можно стерилизовать в духовке .Поставить на 15 минут при 100 градусах.
А проще поставить из в микроволновку на 3-4 минуты. Я так делаю и мои консервации стоят и не портятся.
Я тоже стерилизую банки в микроволновке. Ставлю температуру 170-180 градусов на 3-4 минуты. Все стоит до следующего сезона, потом съедается.

   
цитировать
Александр Четверг, 27 Июня 2013 г. 10:50 #

Косточки легко добыть, если табурет поставить сиденьем на пол, а на торце ножки легким молотком колоть косточки. И быстро, и не шумно

   
цитировать
гульнара Воскресенье, 30 Июня 2013 г. 12:08 #

спасибо за потрясающей рецепт очень вкусное варенье

   
цитировать
Надежда Суббота, 06 Июля 2013 г. 12:48 #

Вчера сварила чудо это, лишь косточки ( ядра) не добавляла считается что ядовитые , варенье облаженное спасибо за рецепт

   
цитировать
Элла Понедельник, 08 Июля 2013 г. 23:00 #

Спасибо за рецепт! Завтра сварю такое варенье, ну почти такое=)) - Добавлю миндаль, вместо косточек, ну и апельсины и лимон. Думаю будет вкусно.

   
цитировать
Элла Понедельник, 08 Июля 2013 г. 23:02 #

Надежда
Вчера сварила чудо это, лишь косточки ( ядра) не добавляла считается что ядовитые , варенье облаженное спасибо за рецепт
Надежда, скажите: варенье не кислое, как пишет тут Людмила?

   
цитировать
люда Среда, 10 Июля 2013 г. 01:06 #

спасибо за рецепт . очень вкусно люда

   
цитировать
Ксю Среда, 10 Июля 2013 г. 23:20 #

Спасибо огромное за отличный рецепт и душевное повествование!!!!!!! Моя семья в восторге от результата. Делала немного на пробу в том году, смели сразу, в этом году будем готовиться основательно)))) уже заказала знакомым жерделы, из них варенье самое вкусное, проверено)

Всем советую попробовать,уверена останетесь довольны!

   
цитировать
нео Вторник, 16 Июля 2013 г. 08:16 #

но это же вредно

   
цитировать
Татьяна Среда, 17 Июля 2013 г. 06:08 #

можно банки стерилизовать в микроволновке, очень удобно

   
цитировать
Марина Среда, 17 Июля 2013 г. 22:57 #

Чудесный рецепт, спасибо! А ядрышки абрикосовые едят в Узбекистане, соленые косточки, может слышали? А я их ела. Оказывается, ядрышки абрикосов содержат вещество, которое предохраняет от рака. В инете кажется есть информация на эту тему. Так что смело добавляйте в варенье и будьте здоровы!

   
цитировать
Светик-семицветик Пятница, 19 Июля 2013 г. 13:21 #

Спасибо , автор, за чудесный рецепт, вы очень доступно и полно описали его. Попробуем приготовить ):

   
цитировать
← Предыдущая Следующая →
1 | 2

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Новые рецепты:
Рыба, тушенная с картошкой, баклажанами и кабачкамиСалат из курицы с картофелем, морковью и горошкомМолочный суп с плавленым сыром, помидорами и перловкойКуриное филе, запечённое с брусникой и грибамиЖелтковый омлет с зеленьюРулет из лаваша с маковой начинкойДрожжевой пирог с малосольными огурцами и варёными яйцами
Песочное печенье в корично-сахарной обсыпке (сникердудль)Мясные тефтели, тушенные с кабачками и морковьюДрожжевые пирожки с лисичками, яйцами и зелёным луком (в духовке)Мясной фарш, тушенный с яблоками и помидорамиВаренье из слив, фаршированных грецкими орехамиОкрошка на квасе, с килькой в томатном соусе и колбасойКомпот из винограда и слив на зиму

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(104)