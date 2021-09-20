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Цукаты из айвы

Фото к рецепту: Цукаты из айвы
 4 дня (ваши 1 час)
 Нэсси   20.09.21

Цукаты - это очень вкусное лакомство, которое любят и взрослые, и дети. Предлагаю приготовить вкусные и полезные цукаты из айвы в домашних условиях.
Продукты
Айва - 800 г
Сахар - 400 г
Вода - 200 мл
Крахмал (лучше кукурузный) - 50 г
Сахарная пудра - 50 г

Пошаговый фото рецептЦукаты из айвы
Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №1

Подготавливаем необходимые продукты.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №2

В кастрюле с толстым дном соединяем воду и сахар, доводим до кипения, периодически помешивая. Варим сироп на небольшом огне при слабом кипении.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №3

Айву протираем жёсткой стороной чистой кухонной губки, счищая налёт. Затем разрезаем плоды, удаляем семена. Нарезаем айву длинными ломтиками толщиной примерно 1 см.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №4

Нарезанную айву помещаем в кипящий сироп. Перемешиваем и доводим до кипения.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №5

Затем кастрюлю накрываем крышкой, снимаем с огня и оставляем айву настаиваться 8-10 часов.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №6

Айва за это время пустила сок и ломтики немного уменьшились в размере.
Ставим кастрюлю на огонь, доводим содержимое до кипения и варим на небольшим огне 15 минут.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №7

Отбрасываем айву на дуршлаг над подходящей посудой, отделяем сироп.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №8

Сироп возвращаем в кастрюлю, в которой варилась айва, увариваем сироп около 10 минут на небольшом огне. Готовый сироп будет пениться и медленно стекать с ложки.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №9

Возвращаем цукаты в кастрюлю, снимаем с огня и оставляем на 1 час.
Снова отбрасываем айву на дуршлаг для отделения сиропа.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №10

Далее выкладываем цукаты на большое блюдо и ставим в тёплое место для сушки. Сушим цукаты 3-4 дня при комнатной температуре.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №11

Цукаты из айвы готовы. Такие солнечные дольки будут вас радовать в зимнюю пасмурную погоду.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №12

Чтобы цукаты при хранении не склеились, их необходимо посыпать смесью сахарной пудры и крахмала. Для этого в банке или контейнере соединяем сахарную пудру и крахмал, перемешиваем. В смесь кладём несколько цукатов.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №13

Банку закрываем крышкой и встряхиваем несколько раз, чтобы цукаты равномерно покрылись смесью.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №14

Достаем цукаты из банки, стряхиваем лишнюю посыпку. Складываем цукаты в подходящую для хранения посуду.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №15

Закрываем посуду крышкой. Храним цукаты в сухом прохладном месте.

Фото приготовления рецепта: Цукаты из айвы - шаг №16

Цукаты из айвы замечательное лакомство, которое можно подать с несладким чаем либо использовать как начинку или украшение выпечки.
Приятного аппетита!

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Рецепт: Цукаты из айвы. Как приготовить Цукаты из айвы?
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