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Тесто песочное (основная рецептура)

Фото к рецепту: Тесто песочное (основная рецептура)
 Практика-Л   22.11.13

Основной рецепт песочного теста для приготовления печенья, пирожных, коржей для тортов.
Продукты
Мука - 300 г
Масло сливочное (или сливочный маргарин) - 200 г
Сахарная пудра (или мелкий сахар) - 100 г
Ванильный сахар - 10 г
или ванилин - на кончике ножа

Пошаговый фото рецептТесто песочное (основная рецептура)
Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №1

Для приготовления песочного теста лучше использовать сахарную пудру, так как кристаллический сахар сделает тесто более жестким. Если под рукой нет сахарной пудры, ее легко можно получить из обычного сахарного песка, измельченного в кофемолке.

Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №2

Сливочное масло предварительно следует выдержать при комнатной температуре до размягченного состояния.

Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №3

Муку просеять. Перемешать муку с сахарной пудрой и ванилином.

Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №4

Добавить размягченное масло в муку. Перетереть пальцами муку с маслом. Быстро замесить тесто легкими движениями. Месить песочное тесто с силой, в отличие от дрожжевого, нельзя. Можно добавить пару ложек холодной (ледяной) воды, разбрызгивая ее по поверхности. Тесто должно получиться мягким и пластичным.

Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №5

Сформировать из теста шар, положить в миску, накрыть плёнкой и оставить в холодильнике на 30 минут (если тесто постоит в холодильнике дольше, то масло затвердеет и тесто будет трудно раскатывать).
Затем аккуратно раскатать тесто и выпекать из него любые изделия.

Фото приготовления рецепта: Тесто песочное (основная рецептура) - шаг №6

Можно приготовить песочное тесто впрок и заморозить.

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Рецепт: Тесто песочное (основная рецептура). Как приготовить Тесто песочное (основная рецептура)?
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rOrganizer Пятница, 22 Ноября 2013 г. 15:15 #

Удобная рецептура песочного теста, практически только мука и масло. Отличное песочное тесто для пирога с яблоками, советую:)

   
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Эми Суббота, 07 Декабря 2013 г. 19:28 #

А как же разрыхлитель? Тесто же как пластилин будет

   
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Эми Понедельник, 20 Января 2014 г. 13:28 #

А как же разрыхлить?

   
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Наталья Вторник, 19 Августа 2014 г. 15:19 #

Делаю песочное тесто всегда без всяческих разрыхлителей, всё получается нормально.

   
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Олег Суббота, 27 Июня 2015 г. 04:00 #

Эми
А как же разрыхлить?

Все чики сам пробовал, самое главное все делать по рецепту.

   
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Елена Вторник, 30 Июня 2015 г. 00:05 #

Очень вкусное тесто для пирога получилось

   
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Лера Пятница, 28 Августа 2015 г. 21:43 #

Пахнет тесто бесподобно! Спасибо большое за простой и вкусный рецепт. Давно была в поисках именно такого по вкусу теста

   
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Балнұр Пятница, 18 Декабря 2015 г. 21:57 #

Я люблю готовить.И огромное спасибо за рецепт.Теперь буду готовить каждую субботу.:)

:D

   
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Вера Воскресенье, 31 Января 2016 г. 17:29 #

Класс!:)

   
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Елена Пятница, 26 Февраля 2016 г. 17:42 #

а тут всё верно? или пудры 100 грамм или песка столько же? Это очень разное количество.

   
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ТАМАРА Суббота, 27 Февраля 2016 г. 14:54 #

очень вкусно

   
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Оксана. Среда, 25 Мая 2016 г. 03:46 #

А яйца?

   
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оля Вторник, 07 Июня 2016 г. 17:33 #

идеальный рецепт:heart:

   
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Соня Воскресенье, 12 Июня 2016 г. 15:10 #

Делала все по рецепту, тесто почему то рассыпается, не раскатать(

   
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Ольга Воскресенье, 12 Июня 2016 г. 22:40 #

Делала все по рецепту, тесто почему то рассыпается, не раскатать. Соня, Вы переложили муку.

   
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Юлия Вторник, 28 Июня 2016 г. 01:39 #

Это самый лучший и правильный рецепт! Я профессиональный кондитер, яйца затягивают тесто и делают его намного тяжелее! Лучшего теста для печенья и сладких открытых пирогов не найти, также тесто простое и легкое в приготовление! Автор молодец! Для этого теста разрыхлитель не нужен, тесто не поднимается!

   
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Оксана Вторник, 19 Июля 2016 г. 12:36 #

Елена
а тут всё верно? или пудры 100 грамм или песка столько же? Это очень разное количество.

объем разный, а в весе как раз одинаково получется, из 100гр песка 100гр пудры и получится

   
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HelenaQuinnn Четверг, 21 Июля 2016 г. 19:20 #

Спасибо большое автору за такой простой рецепт. Получается ооочень вкусное тесто, а как оно паахнет.

   
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sibera4ka Понедельник, 25 Июля 2016 г. 17:22 #

Обязательно попробую.Спасибо.

   
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Elenka Среда, 07 Сентября 2016 г. 20:23 #

А температура выпечки стандартная. 180?

   
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Татьяна Суббота, 17 Сентября 2016 г. 19:28 #

Ну вообще добавляется не разрыхлитель а сода чтобы тесто сильно не рассыпалось!))

   
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Наталья Понедельник, 26 Сентября 2016 г. 09:25 #

я добавила 2 яичных желтка!! идеально,печенье просто тает во рту ))

   
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маріка Среда, 26 Октября 2016 г. 15:20 #

цей рецепт супер!

   
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Ирина Вторник, 01 Ноября 2016 г. 01:42 #

Тесто хорошее, но лучше ,действительно, с сахарной пудрой. Не поленитесь либо купить, либо перемолоть. Спасибо.

   
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Ирина Воскресенье, 08 Января 2017 г. 16:58 #

Не получилось, разваливается. Делала точно по рецепту, но с сахаром(

   
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Катя Пятница, 13 Января 2017 г. 21:39 #

Класс

   
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даниела Воскресенье, 29 Января 2017 г. 15:28 #

попробуем.спасибо за такой рецепт

   
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Светлана Среда, 01 Февраля 2017 г. 20:29 #

Отличное тесто получается! Всем советую как кондитер) Деткам из этого теста готовлю орешки с вареной сгущенкой внутри, открытые пироги. Они очень довольны)))

   
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Екатерина Понедельник, 20 Февраля 2017 г. 09:45 #

а тут всё верно? или пудры 100 грамм или песка столько же? Это очень разное количество.

100 грамм и есть сто грамм. Вы где учились?

   
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Наталька Понедельник, 20 Февраля 2017 г. 17:53 #

Иду готовить

   
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Наталька Понедельник, 20 Февраля 2017 г. 20:42 #

Не получилось, сильно рассыпчатое. Или я просто не умею работать с тестом.

   
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Алиса Четверг, 20 Апреля 2017 г. 13:16 #

не верно где яйца?

   
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Софья Понедельник, 05 Июня 2017 г. 16:56 #

Делала все по рецепту. Получилось отличное тесто. И вкусное печенье. Вся семья в восторге.

   
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Алена Воскресенье, 23 Июля 2017 г. 03:56 #

Приготовила по этому рецепту песочники. Тесто как камень- не раскусишь, а печенья все растеклись, безумно сладкие. Может я что-то делаю не так? Готовила с пудрой и с сахарным песком

   
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Екатерина Понедельник, 24 Июля 2017 г. 09:05 #

Рецепт просто супер!

   
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Инна Суббота, 26 Августа 2017 г. 12:11 #

Вы мне жизнь спасли этим тестом) спасибо большое) Вместо масла положила маргарин и получилось веганское тесто) Рассыпчатое и вкусное!

   
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иван Воскресенье, 10 Сентября 2017 г. 19:14 #

Елена
а тут всё верно? или пудры 100 грамм или песка столько же? Это очень разное количество.

100грам сахара = 100 грамм пудры, но разные размеры

   
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иван Воскресенье, 10 Сентября 2017 г. 19:19 #

я делал в миксере, в начале ерунда получалась-мука и маргарин не "слипались" а потом "слиплись"

   
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элионор Воскресенье, 08 Октября 2017 г. 19:50 #

класс!!!!!!! идеальный рецепт:heart::D:z)

   
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Екатерина Четверг, 19 Октября 2017 г. 12:17 #

Здравствуйте, тесто восхитительное!Очень вкусно получается,мягкое и не рассыпается. Спасибо автору за такой хороший рецепт. :heart:

   
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Динара Четверг, 25 Января 2018 г. 21:06 #

Спасибки за рецепт.

   
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Julchen Четверг, 01 Февраля 2018 г. 15:23 #

Спасибо большое!Я уже перепробовала и с маргарином и с маслом и со спредом.Получается!Раньше делала песочное тесто с яйцами, не могли угрызть.Но этот рецепт просто находка!Теперь у меня мечта сделать открытый пирог :D

   
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Елена Воскресенье, 11 Февраля 2018 г. 23:00 #

Но у меня как то муки получилось, что мало. Все тесто развалилась пока не добавила муки чуть больше.

   
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Дильфуза Пятница, 23 Февраля 2018 г. 19:58 #

Сделала по рецепту получилось отлично.Чуть-чуть воды добавила.

   
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Кира Воскресенье, 25 Марта 2018 г. 15:54 #

Спасибо большое за рецепт, быстрый и простой.

   
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Галина Воскресенье, 03 Июня 2018 г. 07:04 #

делала все по рецепту,тесто сильно крошилось, хотя масло было холодное, пришлось добавить немного воды, чтобы более-менее сформировать шар. в итоге тесто показалось сильно жирным и сладким.

   
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Инна Среда, 04 Июля 2018 г. 20:40 #

Елена
а тут всё верно? или пудры 100 грамм или песка столько же? Это очень разное количество.
ЭТО ОБЪЕМ РАЗНЫЙ, А КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВОЕ 100 Г

   
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Мадьяна Вторник, 18 Сентября 2018 г. 10:48 #

Получилось неплохо- рассыпчатое, ароматное... Но уж очень сладкое. В следующий раз положу вдвое меньше сахару!

   
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Сергей Пятница, 28 Сентября 2018 г. 15:40 #

Очень клёвый рецепт

   
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Семён Смирнов Михаил Понедельник, 29 Октября 2018 г. 12:11 #

Удобная рецептура песочного теста, практически только мука и масло. Отличное песочное тесто для пирога с яблоками, советую:) (Семён)

   
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