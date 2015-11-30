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Пирог «Гости звонили - ставь чайник!»

Фото к рецепту: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!»
 12 порций
 40 мин (ваши 10 мин)
 Практика-Л   30.11.15

Придут неожиданно гости? Не беда. Записывайте рецептик быстрого пирога из песочного теста - тёртый пирог с вареньем.
Продукты (на 12 порций)
Мука - 3 стакана (400-450 г)
Маргарин - 250 г
Яйца - 1 шт.
Сахар - 1 стакан (150-200 г)
Сода - 1 ч. ложка
Варенье (кислое) - 1 стакан (около 300 г)

Пошаговый фото рецептПирог «Гости звонили - ставь чайник!»
Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №1

Продукты для рецепта перед вами.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №2

Как приготовить тёртый пирог с вареньем:

Муку просеять, высыпать в миску.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №3

Затем натереть в муку на терке маргарин.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №4

Перемешать руками до сыпучего, крошкообразного состояния. Добавить соду.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №5

Добавить взбитое с сахаром яйцо. Все перемешать. Замесить тесто.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №6

Разделить тесто на пять колобков. (Можно поместить тесто в морозильную камеру минут на 10.)

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №7

Включить духовку.
Три колобка натереть на терке в форму.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №8

Сверху равномерно выложить любое густое варенье (джем, повидло), но желательно кислое.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №9

Затем натереть оставшиеся два колобка теста, равномерно посыпая слой варенья.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №10

Поставить форму с пирогом в духовку на среднюю полку.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №11

Выпекать пирог в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут (следить за румяностью пирога).

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №12

Тертый пирог «Гости звонили - ставь чайник!» готов.

Фото приготовления рецепта: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!» - шаг №13

Приятного чаепития!
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Рецепт: Пирог «Гости звонили - ставь чайник!». Как приготовить Пирог «Гости звонили - ставь чайник!»?
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Тема › "Гость на пороге" - блюда за 10 минут

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1022 спасибо 124 9
Юлия Суббота, 19 Декабря 2015 г. 20:58 #

Спасибо за рецепт, знаю его давно, пеку уже много лет, но за 10 минут такое жирное тесто не застывает, до состояния, когда можно его натереть на терке.

   
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Елена Воскресенье, 17 Января 2016 г. 17:14 #

А на форму надо чем нибудь смазывать?

   
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Tatie Среда, 20 Января 2016 г. 11:24 #

Елена
А на форму надо чем нибудь смазывать?

Я всё пеку на пергаменте

   
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Полина Пятница, 22 Января 2016 г. 20:11 #

У меня плохо мешалось тесто но потом нормально.

А ничего если я просто начала все делать.Не смазивала и не ложила бумагу ???

   
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Елена Воскресенье, 24 Января 2016 г. 14:56 #

Спасибо за рецепт.Очень вкусный пирог особенно с малиновым вареньем.и совсем не надо в морозилку так натерся.

   
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настя Среда, 02 Марта 2016 г. 15:16 #

а если соду забыла что будет?((:pnk:

   
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Татьяна Четверг, 03 Марта 2016 г. 18:46 #

Спасибо, отличный рецепт. Мы делали с яблочно-грушовым джемом, очень понравилось!!!!!

   
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Лена Четверг, 17 Марта 2016 г. 04:49 #

Очень вкусный пирог. Сделала с вареньем из смородины,всем моим понравился!!!

   
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Ирина Понедельник, 28 Марта 2016 г. 12:51 #

Спасибо за рецепт очень вкусное,делала с малиновым вареньем и добавила чуть чуть брусники свежей и крахмала)

   
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Алекса Вторник, 05 Апреля 2016 г. 13:14 #

Сейчас поставила в духовку пирог по Вашему рецепту. Очень жду каков получится! Я добавила в тесто цедру апельсина,так как песку с апельсиновым джемом.Аромат потрясающий! Очень жду результата

   
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Леся Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 10:06 #

Скажите пожалуйста а можно вместо маргарина масло сливочное?

   
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aliya Суббота, 18 Июня 2016 г. 11:24 #

spasibo bolshoe rezept super ochen prostoi i bistrii wirychel w nyshnii moment...ja testo ne samarashewala i bes problem na terke naterela.

   
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настя Понедельник, 27 Июня 2016 г. 10:08 #

очень вкусно попробовала с клубничним вареньем

   
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Вера Вторник, 12 Июля 2016 г. 16:45 #

Спасибо за рецептик! Только что приготовила! Пахнет очень вкусно, но кушать будет только муж, я на диете!!!:ooi:

   
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Алиса Воскресенье, 17 Июля 2016 г. 19:27 #

Времени на приготовление ушло мало, надеюсь из духовки выну чудо вкусняшу

   
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Женя Адамян Вторник, 02 Августа 2016 г. 20:38 #

Спасибо за легкий рецепт, получилось неожиданно просто, вкусно, и красиво)):D

   
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Женя Вторник, 02 Августа 2016 г. 20:43 #

Юлия
Спасибо за рецепт, знаю его давно, пеку уже много лет, но за 10 минут такое жирное тесто не застывает, до состояния, когда можно его натереть на терке.
. Я сделала как написанно , легко терлось .

   
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Мэр Еды Пятница, 12 Августа 2016 г. 17:46 #

Готовлю этот пирог,как получится не знаю. Но рецепт нормальный:D

   
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Оксана Пятница, 23 Сентября 2016 г. 16:38 #

вкусно

   
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ГАЛИНА Вторник, 27 Сентября 2016 г. 23:57 #

СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ!ПОЛУЧИЛСЯ ОЧ.ВКУСНЫЙ!Я ДЕЛАЛА С АБРИКОСОВЫМ ПОВИДЛОМ!НО ДУМАЮ САХАРА МОЖНО И ПОМЕНЬШЕ,ЕСЛИ ДЕЛАТЬ СО СЛАДКИМ ВАРЕНЬЕМ

   
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Ксю Суббота, 15 Октября 2016 г. 15:25 #

Пирог получился великолепный моим мужчинам очень понравился! Готовился всё по рецепту!:lol:

   
цитировать
Ольга Среда, 02 Ноября 2016 г. 11:11 #

Очень вкусный и легкий рецепт! Спасиобо огромное!

   
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елена Суббота, 12 Ноября 2016 г. 22:39 #

а когда надо добовлять соду. там ничего не написано

   
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Марина Суббота, 26 Ноября 2016 г. 16:43 #

ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ!!! ОДИН ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ!! ОЧЕНЬ ВКУСНО ПОЛУЧАЕТСЯ,А ГЛАВНОЕ БЫСТРО!!! ВСЕМ СОВЕТУЮ!!!

   
цитировать
Амилия Среда, 30 Ноября 2016 г. 14:50 #

Поставила в духовку, жду с нетерпением, позже напишу как получился

   
цитировать
людмила Среда, 07 Декабря 2016 г. 13:19 #

сейчас пеку

   
цитировать
Лариса Калинина Суббота, 10 Декабря 2016 г. 11:41 #

спасибо очень хороший рецепт Доча ест с удовольствием:yes::D

   
цитировать
Лариса Калинина Суббота, 10 Декабря 2016 г. 11:44 #

сама попробовала, очень вкусно

   
цитировать
Валя Вторник, 13 Декабря 2016 г. 09:27 #

🍝прикольно

   
цитировать
Кристина Вторник, 13 Декабря 2016 г. 19:01 #

Детям оочень понравилось))) я не пробовала, но пахнет вкусно. Спасибо.

   
цитировать
Яна Суббота, 17 Декабря 2016 г. 17:34 #

Ну, вообще-то этот пирог не совсем уж быстрый))) есть гораздо быстрее. Здесь нужно возиться немного, еще и в холодильник тесто нужно положить на время. Не быстро

   
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Тамара Воскресенье, 18 Декабря 2016 г. 18:56 #

Спасибо, все получилось. Быстро, без заморочек, вкусно.

   
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София Четверг, 22 Декабря 2016 г. 16:06 #

спасибо за рецепт)все получилось)быстро) вкусно)я делала с черничным вареньем)

   
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Елена Понедельник, 09 Января 2017 г. 19:58 #

настя
а если соду забыла что будет?((:pnk:
Кирпич будет....

   
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Елена Понедельник, 09 Января 2017 г. 20:00 #

Это самый легкий и поверьте ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ПИРОГ. Пеките и не пожалеете!

:lol:

   
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Людмтда Среда, 11 Января 2017 г. 12:24 #

Вчера готовила тертый пирог по Вашему рецепту, получилось очень вкусно, и быстро. Огромное спасибо!

   
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Люба Среда, 11 Января 2017 г. 21:09 #

ХОРОШИЙ ПИРОГ ТЕСТО МОЖНО НЕ ТЕРЕТЬ А ВЫРЕЗАТЬ ПОЛОСОЧКИ И УЛОЖИТЬ СВЕРХУ ОЧЕНЬ КРАСИВО

   
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Елена Пятница, 13 Января 2017 г. 14:28 #

Очень хороший рецепт. Получилась вкуснотища) спасибо!

   
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Маки Суббота, 14 Января 2017 г. 16:16 #

Спасибо за рецепт! Вкус детства. Очень вкусный получился пирог. Все были в восторге. Быстрый и не капризный рецепт. Буду готовить не раз. 😊😎

   
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Ирина Вторник, 17 Января 2017 г. 16:46 #

НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ! Очень жалко испорченного варенья из черной смородины, лучше бы этот полезный продукт на хлеб намазали.

Нижний слой пирога безбожно поплыл, приплюснулся и конечно не испекся, получилась вареничная смесь с сырым тестом.

Все шло хорошо, нижний слой был высотой 2-2,5 см, идеально хватило крошки на верх... Но еще в процессе готовки в окошко было видно, что пирог не припадымается, а падает ... Соду я лажила, яйца взбивала как положено...варенье черная смородина перетертая с сахаром, гуще не придумаешь !!! Я думаю нижний слой должен быть не меньше 4 см в высоту, соответственно емкость небольшая, иначе кеся-меся... Кстати, верхний слой тоже неплохо промок, но уже не так критично.

Начитавшись положительных отзывов, думаю больше его покупать не буду ! Буду сама готовить... и не получилась..

И только теперь, когда я начала писать отзыв, обратила внимания, что на фото у всех нижний слой КВАШНЯ !!!не знаю, как они умудрились его порезать ???

Как вариант, в магазине этот пирог начиняют иначе - сначала слой творога а потом аж на него варенье !!! И нечего у них не промокает и вкуснотища невероятная.

Мой совет, делайте как в магазинах продают -тесто-творог-варенье-тесто !

   
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надежда Воскресенье, 22 Января 2017 г. 00:54 #

спасибо за рецепт, быстро вкусно,и очень сладко, вместо соды добавляла разрыхлитель,а варенье взяла абрикосовое,все получилось.)

   
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Лариса Валерьевна Среда, 25 Января 2017 г. 17:31 #

Обалденный пирог получился,спасибо за рецепт.Сегодня у меня с малиновым вареньем👍.

   
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Юлия Вторник, 31 Января 2017 г. 11:39 #

Нижний слой не пропекся ! К сожалению сильно поздно прочитала отзыв, что нужно слой творога.

   
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Юлия Вторник, 31 Января 2017 г. 11:40 #

Ирина
НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ! Очень жалко испорченного варенья из черной смородины, лучше бы этот полезный продукт на хлеб намазали. Нижний слой пирога безбожно поплыл, приплюснулся и конечно не испекся, получилась вареничная смесь с сырым тестом.Все шло хорошо, нижний слой был высотой 2-2,5 см, идеально хватило крошки на верх... Но еще в процессе готовки в окошко было видно, что пирог не припадымается, а падает ... Соду я лажила, яйца взбивала как положено...варенье черная смородина перетертая с сахаром, гуще не придумаешь !!! Я думаю нижний слой должен быть не меньше 4 см в высоту, соответственно емкость небольшая, иначе кеся-меся... Кстати, верхний слой тоже неплохо промок, но уже не так критично. Начитавшись положительных отзывов, думаю больше его покупать не буду ! Буду сама готовить... и не получилась.. И только теперь, когда я начала писать отзыв, обратила внимания, что на фото у всех нижний слой КВАШНЯ !!!не знаю, как они умудрились его порезать ???Как вариант, в магазине этот пирог начиняют иначе - сначала слой творога а потом аж на него варенье !!! И нечего у них не промокает и вкуснотища невероятная. Мой совет, делайте как в магазинах продают -тесто-творог-варенье-тесто !
У меня та-же история. Нижний слой вообще не пропекся, а просто размешался с вареньем. Жуть

   
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Татьяна Четверг, 09 Февраля 2017 г. 10:13 #

пирог отменный) просто супер по началу конечно почему то он на тёрке не хотел терется но чуть ещё в морозилке полежал иии просто прелесть спасибо)

   
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Юлия Пятница, 10 Февраля 2017 г. 18:38 #

К сожалению у меня пирог не удался!

   
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Анна Понедельник, 27 Февраля 2017 г. 14:16 #

Прочитала отзывы Юлии и Ирины,теперь паникую.Пирог уже в духовке...Ну да ладно,посмотрим что получится.Промазала джемом из чëрной смородины,вроде не сильно густо,чтобы не плыло.

   
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T@nuwk@ Суббота, 04 Марта 2017 г. 17:15 #

Как такое может не получится? Я уже не раз делала такой пирог.Быстро и вкусно.Только я его не пирогом называю,а печенье КРОШКА.

   
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Ольга Суббота, 11 Марта 2017 г. 15:26 #

Пекла этот пирог по вашему рецепту уже несколько раз и с разным вареньем, очень вкусно получается, и красиво! Спасибо)

   
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Виктоия Вторник, 14 Марта 2017 г. 10:14 #

Пекла пирог, получилось очень вкусно)))

   
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