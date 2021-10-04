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Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом

Фото к рецепту: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом
 30 мин (ваши 20 мин)
 Sve4kaSV   04.10.21

Простой рецепт блюда из трёх основных ингредиентов. Куриное филе получается очень нежным и мягким, с лёгкой кислинкой айвы и характерной ноткой соевого соуса. К тому же айва придаёт мясу птицы просто изумительный аромат.
Продукты
Куриное филе — 300 г
Айва — 400 г (2 шт.)
Соевый соус — 15 мл (1 ст. ложка)
Масло растительное — 15 мл (1 ст. ложка)
Соль — 0,25 ч. ложки (по вкусу)
Перец чёрный молотый — щепотка (по вкусу)

Пошаговый фото рецептКуриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом
Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №1

Подготовьте все ингредиенты. Если филе замороженное, заранее достаньте его из морозилки и разморозьте в отделе холодильника. Но лучше использовать свежее филе - так оно будет сочнее в готовом виде.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №2

Айву промойте, используя жёсткую щёточку, чтобы снять "пушок", обсушите. Разрежьте на две половины и удалите семенную коробочку. Нарежьте половинки айвы тонкими кусочками небольшого размера.
Разогрейте масло в сковороде и выложите в неё айву. На маленьком огне обжарьте 3-4 минуты, помешивая.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №3

Тем временем куриное филе нарежьте небольшими кусочками и отправьте к обжаренной айве.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №4

Влейте соевый соус. По вкусу приправьте молотым чёрным перцем и солью, учитывая солёность соуса. Перемешайте и готовьте на среднем огне 3 минуты, помешивая.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №5

Влейте 50 мл воды. Сделайте маленький огонь и тушите 7-10 минут под крышкой.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №6

Этого времени будет достаточно, чтобы мясо и айва приготовились.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №7

Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом, готово.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №8

Сразу подавайте курицу с айвой к столу самостоятельно или с любым гарниром, например с тушёными овощами, кашами, отварными макаронами, или с салатом из свежих овощей.

Фото приготовления рецепта: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом - шаг №9

Приятного аппетита!

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Рецепт: Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом. Как приготовить Куриное филе, тушенное с айвой и соевым соусом?
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