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Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром

Фото к рецепту: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром
 4 порции
 1 час (ваши 35 мин)
 Alena2018   19.11.20

Если в закромах есть баночка тушенки, значит к обеду можно приготовить вкусный и наваристый суп. Сегодня я вам предлагаю суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром, овощами и зеленым луком. Блюдо получается очень ароматным и интересным на вкус.
Продукты (на 4 порции)
Тушенка говяжья - 300 г
Горошек консервированный - 70 г
Помидоры - 80 г
Картофель - 300 г
Морковь - 80 г
Лук репчатый - 70 г
Сыр твердый - 60 г
Яйцо - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Лук зеленый - 15 г
Вода - 2 л

Тушенку можно использовать любую, мне нравится говяжья.

Пошаговый фото рецептСуп с тушенкой, консервированным горошком и сыром
Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №1

Подготовить все продукты.
Тушёнку и консервированный горошек извлечь из банок.
Яйцо лучше отварить заранее - залить водой и отварить после закипания 7-10 минут.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №2

Очищенный картофель нарезать небольшими кубиками.
Переложить картофель в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь до небольшого и варить 20 минут.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №3

Очищенную морковь натереть на средней терке.
Репчатый лук очистить и нарезать небольшими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №4

Помидоры нарезать небольшими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №5

В сковороде разогреть растительное масло, выложить лук и морковь и обжарить 3-4 минуты. Добавить помидоры, перемешать и готовить еще 2 минуты.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №6

Затем добавить в сковороду тушенку.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №7

Перемешать и тушить заправку примерно 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №8

Переложить заправку в кастрюлю с картофелем. Натереть твердый сыр на мелкой терке и добавить в кастрюлю.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №9

Зеленый лук мелко нарезать и добавить в кастрюлю.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №10

Следом добавить консервированный горошек.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №11

Вареное яйцо очистить, нарезать кубиками и добавить в суп. Всыпать соль и черный молотый перец по вкусу.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №12

Варить суп еще 15 минут. Затем выключить нагрев.

Фото приготовления рецепта: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром - шаг №13

Разлить суп по тарелкам и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром. Как приготовить Суп с тушенкой, консервированным горошком и сыром?
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