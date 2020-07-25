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Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами

Фото к рецепту: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами
 4 порции
 1 час 10 мин (ваши 40 мин)
 MariaSS   25.07.20

Легкий суп-пюре из молоденьких патиссонов с добавлением картофеля и большого количества шампиньонов получается густым и насыщенным! Суп готовится достаточно просто и быстро!
Продукты (на 4 порции)
Патиссоны - 700 г
Шампиньоны - 500 г
Лук репчатый - 130 г
Морковь - 100 г
Картофель - 200 г
Чеснок - 1-2 зубчика
Соль - 1 ч. ложка
Майоран сушёный - 1/4 ч. ложки
Перец черный молотый - на кончике ножа
Масло растительное - 2 ст. ложки
Вода - 400 мл
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Для подачи (по желанию):
Петрушка свежая - 5 г
Сухарики - по вкусу

Пошаговый фото рецептОвощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами
Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №1

Подготовьте необходимые продукты. Шампиньоны оботрите влажным кухонным полотенцем.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №2

Лук и морковь очистите и промойте. Лук нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №3

В сковороде разогрейте растительное масло, выложите измельченные овощи. Чеснок очистите, мелко нарежьте и добавьте в сковороду. Помешивая, обжарьте овощи на среднем огне 3-4 минуты.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №4

Шампиньоны нарежьте ломтиками среднего размера и добавьте в сковороду.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №5

Помешивая, обжарьте 10-15 минут, на достаточно большом огне. Выделившийся грибной сок должен выпариться.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №6

Патиссоны нарежьте кусочками среднего размера и выложите в кастрюлю с толстым дном.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №7

Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в кастрюлю. Влейте воду и накройте крышкой. Доведите содержимое кастрюли до кипения и варите на небольшом огне 10-15 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №8

Добавьте грибную зажарку в кастрюлю и варите на среднем огне еще 10 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №9

Взбейте содержимое кастрюли при помощи блендера до получения однородной консистенции. Добавьте соль, черный молотый перец и майоран. Перемешайте, доведите суп-пюре до кипения. Снимите с огня и дайте настояться в течение 10 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами - шаг №10

Подавайте готовый суп-пюре из грибов с патиссонами в горячем виде. Каждую порцию по желанию можно дополнить любыми сухариками и измельченной петрушкой.
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Рецепт: Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами. Как приготовить Овощной суп-пюре из патиссонов с шампиньонами?
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