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Овощной суп с патиссоном и капустой

Фото к рецепту: Овощной суп с патиссоном и капустой
 4 порции
 45 мин (ваши 30 мин)
 MariaSS   15.07.20

Этот лёгкий овощной суп готовится из простых продуктов и отлично разнообразит собой обеденное меню! Ломтики нежных патиссонов хорошо сочетаются с кусочками молодого картофеля и сочной капустой!
Продукты (на 4 порции)
Патиссон - 270 г (1 шт.)
Капуста белокочанная - 300 г
Картофель молодой - 270 г
Лук репчатый - 100 г
Морковь - 120 г
Соль - 1/2 ч. ложки
Перец чёрный молотый - 1 щепотка
Масло растительное - 2 ст. ложки
Петрушка свежая (для подачи) - по вкусу
Вода - 1 л

Пошаговый фото рецептОвощной суп с патиссоном и капустой
Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №1

Подготовьте необходимые продукты.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №2

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте, помешивая, на среднем огне примерно 3 минуты.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №3

Морковь очистите и натрите на крупной тёрке.
Добавьте морковь в сковороду к луку и обжарьте, помешивая, 4-5 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №4

Патиссон промойте и нарежьте небольшими кусочками, примерно 1х1 см. (Если патиссон молодой, его можно не очищать).

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №5

Добавьте патиссон в сковороду, перемешайте и обжарьте примерно 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №6

Капусту тонко нашинкуйте.
Картофель очистите, промойте и нарежьте кубиками небольшого размера.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №7

Воду в кастрюле доведите до кипения. Выложите в кипящую воду картофель и капусту, доведите ещё раз до кипения, уменьшите огонь до минимального и варите 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №8

Затем добавьте зажарку из овощей, посолите и поперчите суп. Перемешайте, доведите до кипения и на небольшом огне готовьте 15 минут.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №9

Готовый суп снимите с огня.

Фото приготовления рецепта: Овощной суп с патиссоном и капустой - шаг №10

Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Разлейте суп по порционным тарелкам. При подаче дополните каждую порцию измельчённой петрушкой.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Овощной суп с патиссоном и капустой. Как приготовить Овощной суп с патиссоном и капустой?
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