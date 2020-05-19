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Жюльен из вешенок, с плавленым сыром

Фото к рецепту: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром
 3 порции
 45 мин (ваши 30 мин)
 MariaSS   19.05.20

Из таких грибов, как вешенки, получается великолепный жюльен – ароматный и нежный! Запечённый в порционных формочках, под "шапочкой" из плавленого сыра, - такой жюльен из грибов, обжаренных с луком и тушенных со сметаной, станет отличной горячей закуской в любом праздничном меню.
Продукты (на 3 порции)
Вешенки - 350 г
Сыр плавленый - 80 г
Сметана 15% - 130 г
Масло сливочное - 35 г
Лук репчатый - 100 г
Мука - 1-2 ст. ложки
Соль - 1/2 ч. ложки
Перец чёрный молотый - 1 щепотка

Пошаговый фото рецептЖюльен из вешенок, с плавленым сыром
Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №1

Подготовьте необходимые продукты.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №2

Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №3

Вешенки промойте, обсушите и нарежьте тонким полосками.
Включите духовку для разогрева до 180 градусов.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №4

На разогретой сковороде растопите сливочное масло. Выложите вешенки в горячее масло и обжарьте 1 минуту на большом огне, затем добавьте нарезанный лук.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №5

Обжарьте грибы с луком, часто помешивая, в течение 5 минут. Добавьте соль, молотый перец и сметану. Готовьте грибы, помешивая, 2 минуты. Затем добавьте муку и перемешайте ещё раз. Снимите сковороду с огня.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №6

Разложите грибную массу в небольшие формочки для запекания (у меня – рамекины).

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №7

Выложите в каждую формочку на грибы примерно по 1/3 части плавленого сыра и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. В конце запекания можно пару минут подержать жульен под грилем, чтобы сырная "шапочка" аппетитно подрумянилась.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №8

Жюльен из вешенок, с плавленым сыром, готов. Подайте жульен к столу сразу же, пока сыр тянется.

Фото приготовления рецепта: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром - шаг №9

Приятного аппетита!
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Рецепт: Жюльен из вешенок, с плавленым сыром. Как приготовить Жюльен из вешенок, с плавленым сыром?
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