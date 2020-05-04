 

рецепт с фото пошаговый

Чечевица с шампиньонами и шпинатом

Фото к рецепту: Чечевица с шампиньонами и шпинатом
 4 порции
 40 мин (ваши 40 мин)
 MariaSS   04.05.20

Интересное сочетание продуктов в этом блюде порадует не только любителей чечевицы. Отварная чечевица отлично сочетается с обжаренными морковью и луком. А грибы, шпинат и сметана делают блюдо оригинальным!
Продукты (на 4 порции)
Чечевица красная - 200 г
Шампиньоны - 320 г
Шпинат (свежий или замороженный) - 240 г
Морковь - 120 г (1 шт.)
Лук репчатый - 140 г (1 шт.)
Чеснок - 1 зубчик
Сметана жирностью 20% - 50 г
Перец чёрный молотый - на кончике ножа
Соль - 1 ч. ложка
Масло растительное (для жарки) - 2 ст. ложки

Пошаговый фото рецептЧечевица с шампиньонами и шпинатом
Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №1

Подготовьте необходимые продукты.
Шпинат можно использовать любой, у меня - замороженный. Шпинат предварительно не размораживаю.
Морковь очистите и вымойте.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №2

Чечевицу промойте, отправьте в кастрюлю с толстым дном, влейте 400 мл воды и добавьте 1/2 ч. ложки соли. Доведите до кипения, снимите образовавшуюся пену и варите чечевицу на минимальном огне 20 минут, до полной готовности.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №3

Пока варится чечевица, лук очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №4

В сковородке разогрейте растительное масло и выложите нарезанный лук. Чеснок очистите, мелко нарежьте и добавьте к луку. Помешивая, обжаривайте 2-3 минуты, до мягкости лука.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №5

Морковь натрите на крупной тёрке и добавьте к луку на сковородку.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №6

Шампиньоны промойте, срежьте тёмные места, освежите срез на ножке. Грибы нарежьте крупными кусочками и добавьте к луку и моркови.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №7

Обжарьте в течение 7-8 минут, часто помешивая.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №8

Добавьте к овощам и грибам шпинат и сметану, оставшуюся соль и перец. Хорошенько всё перемешайте.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №9

Доведите содержимое сковородки до кипения, затем переложите в кастрюлю к готовой чечевице.
Перемешайте ложкой и прогрейте на минимальном огне в течение 3-5 минут.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №10

Чечевицу с шампиньонами и шпинатом подавать лучше сразу же после приготовления.

Фото приготовления рецепта: Чечевица с шампиньонами и шпинатом - шаг №11

Приятного аппетита!
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Чечевица с шампиньонами и шпинатом. Как приготовить Чечевица с шампиньонами и шпинатом?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты вторых блюдГарниры
Паприкаш из кабачков с помидорами Макароны в сметанно-томатном соусе Чесночная картошка "Объедение" в... Рис с кукурузой и помидорами Картошка по-деревенски в духовке
Грибные
Жюльен с курицей и грибами Спагетти с грибами в сливочном соусе Картофель, тушенный с грибами Картофельные зразы с грибами Жюльен из лесных грибов со сметаной
Овощные
Запечённые овощи в чесночном маринаде Паприкаш из кабачков с помидорами Рататуй Овощное рагу Овощи, запечённые в томатном соусе
Вегетарианские
Постные рисовые котлеты с кабачком Овощная лазанья из лаваша Рататуй с картофелем Фунчоза с баклажанами Гречневые котлеты с грибами
Обед
Лагман с курицей Картофель тушеный с мясом Джамбалайя Макароны с яйцом Запеканка "Ленивая жена"
Ужин
Запечённая картошка с сосисками,... Жаркое с картофелем, по-домашнему Жюльен с курицей и грибами Паста "Карбонара" Слоеная картошка "На все случаи жизни"

Блюда из грибовГрибы в сметане
Грибы со сметаной Грибы в сметанном соусе Тушеные шампиньоны в сметане Жюльен из лесных грибов со сметаной Грибы, запеченные в сметане
Блюда из моркови
Морковные котлеты Морковный кекс Морковная запеканка «Солнечная» Морковные оладьи с сыром Морковь по-корейски
Блюда из чечевицы
Чечевица с кабачком, сладким... Чечевица с морковью и луком Курочка с чечевицей Чечевичный суп-пюре с томатной пастой Чечевица с овощами
Блюда из шампиньоновШампиньоны в сметане
Тушеные шампиньоны в сметане Шампиньоны в сметане Грибы со сметаной Шампиньоны с луком и сметаной Шампиньоны в сметанном соусе
Блюда из шпината
Гарнир из свежего шпината Салат со шпинатом, огурцом и яйцами Мегапростой киш для ленивых Шпинат с помидорами Шпинат жареный

Искать в СуперПоиске
7 спасибо 0 0

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Пик сезона:
Блюда из брусники
Варенье из груш и брусники Сбитень с брусникой
Яблочный крамбл Пятнистый пирог с ягодами и сметанной глазурью
Дрожжевые пирожки с брусникой (в духовке) Мильфей с ягодами и фруктами
Новые рецепты:
Яблочно-апельсиновый джемПирог из сухого киселяСвиная печень, тушенная со сладким перцем, морковью и помидорамиСалат из свёклы, моркови, риса и консервированного зелёного горошкаПирог-цветок из дрожжевого теста с творожной начинкойОкрошка на квасе, с килькой в томатном соусе и колбасойМолочный коктейль с апельсиновым соком
Желтковый омлет с зеленьюКомпот из винограда и слив на зимуКонвертики из лаваша с начинкой из помидоров и колбасным припёкомКуриное филе, тушенное с морковью, в сметанеТоматный суп с куриной печеньюСалат с курицей, яблоком и лукомКонфеты из овсяных хлопьев с изюмом, черносливом и орехами

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(127)