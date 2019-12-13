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Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами

Фото к рецепту: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами
 4 порции
 8 часов 30 мин (ваши 30 мин)
 КомуДобавки   13.12.19

Фуршетные рулетики из сельди - аппетитная, нарядная и очень вкусная холодная закуска. Нежнейшее филе сельди с солёными огурчиками, плавленым сыром, сливочным маслом и укропом - идеальное сочетание!
Продукты (на 4 порции)
Сельдь малосольная (филе) – 2 шт.
Масло сливочное – 100 г
Сыр плавленый (мягкий) – 50 г
Огурцы солёные – 50-70 г (2 шт.)
Зелень укропа – 3-4 веточки
Хлеб чёрный (или серый) – 150 г

Пошаговый фото рецептФуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами
Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №1

Подготавливаем продукты для приготовления фуршетных рулетиков из сельди.
Сливочное масло предварительно достаём из холодильника, оно должно быть мягким.
Также в процессе готовки нам понадобится пищевая плёнка.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №2

Выкладываем филе сельди внахлёст на пищевую плёнку и накрываем свободным краем плёнки.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №3

Слегка отбиваем сельдь и раскрываем пищевую плёнку.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №4

Мелко рубим укроп. Можно оставить несколько веточек укропа для украшения готовых рулетиков.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №5

К мягкому сливочному маслу добавляем укроп и перемешиваем.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №6

Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Если огурцы очень сочные, промакиваем их бумажным полотенцем.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №7

Смазываем селёдку сливочным маслом с укропом.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №8

Затем смазываем мягким плавленым сыром.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №9

Выкладываем сверху нарезанные огурцы, слегка вдавливая руками в сливочную массу.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №10

Сельдь с начинкой аккуратно сворачиваем в рулет.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №11

Получившийся рулет плотно оборачиваем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 8 часов или на ночь.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №12

Рулет из сельди освобождаем от пищевой плёнки и нарезаем его очень острым ножом ломтиками толщиной 1,5-2 см.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №13

Хлеб нарезаем ломтиками толщиной примерно 1 см. Из ломтиков хлеба с помощью рюмки вырезаем кружочки.

Фото приготовления рецепта: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами - шаг №14

Выкладываем фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами на кружочки хлеба и подаём.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами. Как приготовить Фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами?
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