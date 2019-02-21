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Хе из сельди по-корейски

Фото к рецепту: Хе из сельди по-корейски
 4 порции
 4 часа 30 мин (ваши 30 мин)
 anastasiya.panait   21.02.19

Простой вариант хе из сельди! Эта острая рыбная закуска обязательно понравится любителям корейской кухни. Готовится блюдо посредством маринования филе сырой сельди со стандартным набором овощей и пряностей. Очень вкусно, ярко и пикантно - рекомендую!
Продукты (на 4 порции)
Сельдь свежая - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Соль - 1,5 ч. ложки
Сахар - 1 ст. ложка без горки
Приправа для моркови по-корейски - 1 ч. ложка
Масло подсолнечное - 2 ст. ложки
Уксус столовый 9 % - 3 ст. ложки
Перец чёрный молотый - 3 щепотки

Пошаговый фото рецептХе из сельди по-корейски
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №1

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления хе из сельди.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №2

Сырую селёдку разделайте на филе - отрежьте голову, разрежьте тушку сельди по брюшку, удалите внутренности, отрежьте голову, промойте рыбку, а затем, сделав два продольных надреза вдоль позвоночника, отделите филе.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №3

Также необходимо удалить все косточки и снять с филе кожу. Готовые чистенькие филешки селёдки нарежьте кусочками размером около 1-1,5 см.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №4

Переложите кусочки селёдки в миску.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №5

Морковь почистите, натрите на тёрке для корейской моркови.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №6

Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №7

Добавьте к сельди лук морковь и чеснок, пропущенный через пресс.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №8

Затем всыпьте соль, сахар и приправу для корейской моркови.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №9

Влейте подсолнечное масло и столовый уксус.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №10

Перемешайте рукой кусочки сельди с овощами и добавками.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №11

Накройте хе миской и поставьте наверх какой-нибудь груз. Поставьте хе в холодильник на 3-4 часа, а ещё лучше на ночь.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №12

Хе из сельди по-корейски готово к подаче.
Фото приготовления рецепта: Хе из сельди по-корейски - шаг №13

Хе из сельди подавайте в качестве самостоятельной закуски с хлебом или на обед с каким-нибудь гарниром, например, с картофельным пюре (вкусно нереально)!
Приятного аппетита!
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Рецепт: Хе из сельди по-корейски. Как приготовить Хе из сельди по-корейски?
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