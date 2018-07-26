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Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке)

Фото к рецепту: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке)
 2 порции
 40 мин (ваши 15 мин)
 bvlena   26.07.18

Воздушный и сытный омлет с кабачками, приготовленный в духовке, - отличный вариант завтрака.
Продукты (на 2 порции)
Яйца - 2 шт.
Молоко - 150 мл
Мука - 1 ч. ложка
Кабачок - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Зелень - 5 г
Сыр твердый - 30 г
Соль - по вкусу

Пошаговый фото рецептОмлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке)
Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №1

Подготовить все продукты.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №2

Как приготовить омлет с кабачками, помидорами и сыром, в духовке:

Кабачок натереть на средней терке, отжать жидкость.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №3

Чеснок пропустить через пресс и добавить к кабачку.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №4

Добавить соль по вкусу.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №5

Переложить кабачковую массу в жаропрочную форму.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №6

В миску влить 1 ст. л. молока, добавить муку и перемешать.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №7

Влить оставшееся молоко, добавить яйца и щепотку соли.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №8

Хорошо все перемешать вилкой.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №9

Залить кабачковую массу яичной смесью.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №10

Измельчить зелень петрушки и укропа. Помидор нарезать мелкими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №11

Посыпать омлет с кабачком нарезанной зеленью и кусочками помидора.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №12

Сыр натереть на средней терке.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №13

Посыпать омлет с овощами и зеленью тертым сыром.
Отправить кабачковый омлет в духовку, разогретую до 170 градусов, на 25 минут.

Фото приготовления рецепта: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке) - шаг №14

Запечённый в духовке омлет с кабачками, помидорами и сыром готов.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке). Как приготовить Омлет с кабачками, помидорами и сыром (в духовке)?
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21 спасибо 3 0
Valentina07vv Пятница, 27 Июля 2018 г. 13:38 #

Замечательная идея, чтобы разнообразить завтрак

   
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Алина Суббота, 28 Июля 2018 г. 15:59 #

верх нежный или хрустящий?

   
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Илья Суббота, 10 Августа 2019 г. 12:56 #

Чеснок точно лишний, испортил вкус, а кабачок лучше не тертый, а кубиками.

   
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