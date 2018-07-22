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Аджапсандал

Фото к рецепту: Аджапсандал
 6 порций
 1 час 35 мин (ваши 30 мин)
 VsegdaVkusno   22.07.18

Аджапсандал или аджапсандали — ароматное блюдо из баклажанов, помидоров и сладкого перца. Процесс приготовления аджапсандала необычен тем, что все овощи сначала обжариваются отдельно, а затем, заправленные специями, чесноком и свежей зеленью, тушатся вместе. Именно в этот момент происходит настоящее кулинарное волшебство.
Продукты (на 6 порций)
Баклажаны - 1 кг
Помидоры - 700 г
Перец сладкий - 500 г
Морковь - 500 г
Лук репчатый - 250 г
Чеснок - 6 зубчиков
Перец чили стручковый свежий - 1 шт.
Базилик свежий - 10 г
Кинза - 30 г
Петрушка свежая - 10 г
Уцхо-сунели - 1/2 ч. л.
Шафран - 1/2 ч. л.
Перец черный молотый - 1/2 ч. л.
Кориандр молотый - 1/2 ч. л.
Соль крупная - 1 ч. л.
Соль - 3 ст. л.
Масло растительное - 80 мл

Видео рецептАджапсандал
Пошаговый фото рецептАджапсандал
Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №1

Как приготовить аджапсандали:

Баклажаны нарезать полукружиями толщиной 7-8 мм, посыпать 3 ст. л. соли и хорошо перемешать. Оставить баклажаны на 30 минут. Затем промыть под проточной водой от соли и хорошо отжать.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №2

Тем временем лук нарезать мелкими кубиками.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №3

Морковь разрезать пополам и нарезать половинками кружочков толщиной 5 мм.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №4

Сладкий перец нарезать брусочками.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №5

Острый перец (без семян) мелко нарезать.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №6

Помидоры натереть на крупной терке, кожицу выбросить.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №7

Разогреть на сковороде 60 мл растительного масла, выложить баклажаны и обжарить их до готовности, примерно 15 минут. Баклажаны должны быть мягкими, но не превратиться в кашу. Переложить баклажаны в отдельную посуду.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №8

На той же сковороде обжарить перец до готовности, на среднем огне, примерно 10-15 минут. При необходимости добавить растительное масло. Перец должен быть мягким, но не потерять форму. Перец тоже снять со сковороды.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №9

Обжарить лук 3 минуты.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №10

Добавить морковь, закрыть крышкой и тушить примерно 20 минут. Морковь должна быть мягкая, но не потерять форму.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №11

Петрушку, базилик и кинзу мелко нашинковать. В ступке раздавить чеснок, добавить кинзу и 1 ч. л. крупной соли, все перемешать до однородной пасты.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №12

В кастрюлю с толстым дном выложить обжаренные баклажаны, перец, лук с морковью, острый перец, натертые помидоры, базилик, петрушку, шафран, уцхо-сунели, молотый кориандр, молотый перец и всё хорошо перемешать.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №13

Тушить овощи на слабом огне 15 минут.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №14

Добавить кинзу с чесноком и перемешать.

Фото приготовления рецепта: Аджапсандал - шаг №15

Аджапсандали готово. Нежнейшее овощное рагу, в котором чудесным образом различимый вкус каждого овоща создает неповторимый кулинарный шедевр.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Аджапсандал. Как приготовить Аджапсандал?
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167 спасибо 5 1
Малина Среда, 31 Июля 2019 г. 10:49 #

Офигенный аджапсандаль:yes:

   
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Максим Пятница, 16 Августа 2019 г. 19:10 #

Половина чайной ложки шафрана??? Это есть будет невозможно!!!

   
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Инна Вторник, 20 Августа 2019 г. 00:31 #

Очень вкусное блюдо, готовила первый раз по этому рецепту, все оценили. Класс!

   
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Оля Суббота, 31 Августа 2019 г. 10:57 #

Максим
Половина чайной ложки шафрана??? Это есть будет невозможно!!!
вы правы ,там надо одну две ниточки приправы
   
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