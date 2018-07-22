Как приготовить аджапсандали:
Баклажаны нарезать полукружиями толщиной 7-8 мм, посыпать 3 ст. л. соли и хорошо перемешать. Оставить баклажаны на 30 минут. Затем промыть под проточной водой от соли и хорошо отжать.
Тем временем лук нарезать мелкими кубиками.
Морковь разрезать пополам и нарезать половинками кружочков толщиной 5 мм.
Сладкий перец нарезать брусочками.
Острый перец (без семян) мелко нарезать.
Помидоры натереть на крупной терке, кожицу выбросить.
Разогреть на сковороде 60 мл растительного масла, выложить баклажаны и обжарить их до готовности, примерно 15 минут. Баклажаны должны быть мягкими, но не превратиться в кашу. Переложить баклажаны в отдельную посуду.
На той же сковороде обжарить перец до готовности, на среднем огне, примерно 10-15 минут. При необходимости добавить растительное масло. Перец должен быть мягким, но не потерять форму. Перец тоже снять со сковороды.
Добавить морковь, закрыть крышкой и тушить примерно 20 минут. Морковь должна быть мягкая, но не потерять форму.
Петрушку, базилик и кинзу мелко нашинковать. В ступке раздавить чеснок, добавить кинзу и 1 ч. л. крупной соли, все перемешать до однородной пасты.
В кастрюлю с толстым дном выложить обжаренные баклажаны, перец, лук с морковью, острый перец, натертые помидоры, базилик, петрушку, шафран, уцхо-сунели, молотый кориандр, молотый перец и всё хорошо перемешать.
Тушить овощи на слабом огне 15 минут.
Добавить кинзу с чесноком и перемешать.
Аджапсандали готово. Нежнейшее овощное рагу, в котором чудесным образом различимый вкус каждого овоща создает неповторимый кулинарный шедевр.
Приятного аппетита!
Рецепт: Аджапсандал. Как приготовить Аджапсандал?