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Суп из кабачков с молоком и сметаной

Фото к рецепту: Суп из кабачков с молоком и сметаной
 Наташа Имшенецкая   06.06.18

Для любителей легких, но сытных супов предлагаю приготовить вкусный и питательный овощной суп с рисом, без мяса, с добавлением молока и сметаны. Суп из кабачков получается с мягким сливочным вкусом и нежным ароматом.
Продукты
Кабачок - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Укроп свежий - по вкусу
Рис - 2 ст. ложки
Молоко - 30 мл
Сметана 20% - 40 г
Мука - 1 ст. ложка
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - для обжаривания
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Для овощного бульона:
Лук репчатый - 1/2 шт.
Морковь - 1/2 шт.
Приправа "10 овощей" - 1 ч. ложка
Вода - 700 мл

Пошаговый фото рецептСуп из кабачков с молоком и сметаной
Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №1

Подготовить продукты для овощного супа из кабачков с молоком и сметаной.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №2

Приготовить овощной бульон. Для этого половинку луковицы и половинку моркови залить 700 мл воды и поставить на огонь.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №3

Когда вода закипит, всыпать приправу "10 овощей" (или другую овощную приправу). Варить овощной бульон 20 минут под крышкой на медленном огне. Затем вареные лук и морковь вынуть из бульона, они нам больше не понадобятся.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №4

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке и обжарить их на растительном масле до золотистого цвета, посолить и поперчить.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №5

Добавить нарезанный кубиками кабачок и измельченный зубчик чеснока.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №6

Обжарить овощи вместе 1-2 минуты.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №7

Всыпать муку, перемешать и обжаривать еще 5 минут, помешивая, до золотистого цвета.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №8

В овощной бульон всыпать промытый рис.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №9

Добавить обжаренные овощи.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №10

Сметану развести молоком.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №11

Влить смесь молока и сметаны в суп с рисом и кабачками, перемешать. С этого момента варить суп с кабачками, не накрывая кастрюлю крышкой.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №12

В миску разбить яйцо и взбить его вилкой.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №13

Когда рис в супе сварится, тонкой струйкой влить яйцо в кастрюлю и перемешать.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №14

Всыпать в рисовый суп с овощами мелко нарезанный укроп, довести до кипения и выключить нагрев.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №15

Накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться 15 минут.

Фото приготовления рецепта: Суп из кабачков с молоком и сметаной - шаг №16

Очень вкусный суп из кабачков, с молоком и сметаной, готов. Приятного аппетита!
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Рецепт: Суп из кабачков с молоком и сметаной. Как приготовить Суп из кабачков с молоком и сметаной?
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