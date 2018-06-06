Подготовить продукты для овощного супа из кабачков с молоком и сметаной.
Приготовить овощной бульон. Для этого половинку луковицы и половинку моркови залить 700 мл воды и поставить на огонь.
Когда вода закипит, всыпать приправу "10 овощей" (или другую овощную приправу). Варить овощной бульон 20 минут под крышкой на медленном огне. Затем вареные лук и морковь вынуть из бульона, они нам больше не понадобятся.
Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке и обжарить их на растительном масле до золотистого цвета, посолить и поперчить.
Добавить нарезанный кубиками кабачок и измельченный зубчик чеснока.
Обжарить овощи вместе 1-2 минуты.
Всыпать муку, перемешать и обжаривать еще 5 минут, помешивая, до золотистого цвета.
В овощной бульон всыпать промытый рис.
Добавить обжаренные овощи.
Сметану развести молоком.
Влить смесь молока и сметаны в суп с рисом и кабачками, перемешать. С этого момента варить суп с кабачками, не накрывая кастрюлю крышкой.
В миску разбить яйцо и взбить его вилкой.
Когда рис в супе сварится, тонкой струйкой влить яйцо в кастрюлю и перемешать.
Всыпать в рисовый суп с овощами мелко нарезанный укроп, довести до кипения и выключить нагрев.
Накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться 15 минут.
Очень вкусный суп из кабачков, с молоком и сметаной, готов. Приятного аппетита!
Рецепт: Суп из кабачков с молоком и сметаной. Как приготовить Суп из кабачков с молоком и сметаной?