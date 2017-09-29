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Быстрый рыбный пирог

Фото к рецепту: Быстрый рыбный пирог
 4 порции
 40 мин (ваши 10 мин)
 bvlena   29.09.17

Рыбный пирог-запеканка - простое и быстрое в приготовлении рыбное блюдо. Вкусное и красивое настолько, что вполне достойно праздничного стола!
Продукты (на 4 порции)
Филе морской белой рыбы (пангасиус) - 350 г
Яйца - 3 шт.
Сметана - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 1 ст. л.
Зелень укропа - 5 г
Зелень петрушки - 5 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу

Пошаговый фото рецептБыстрый рыбный пирог
Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №1

Подготовим все продукты.
Для этой запеканки подойдет филе любой морской белой рыбы.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №2

Лук нарежем мелким кубиком.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №3

В разогретую сковороду нальем растительное масло и обжарим лук до прозрачности, 4-5 минут.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №4

Рыбное филе нарежем кусочками, размером со спичечный коробок.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №5

Добавим рыбное филе к луку в сковороду. Посолим и поперчим.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №6

Будем готовить рыбу с луком на сковороде 5-7 минут.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №7

В миске смешаем яйца, сметану, мелко нарубленную зелень укропа и петрушки.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №8

Добавим соль и перец по вкусу. Хорошо перемешаем заливку.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №9

Обжаренные кусочки рыбы с луком выложим в яично-сметанную заливку и всё хорошо перемешиваем.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №10

Форму смажем растительным маслом изнутри. Выложим рыбу с луком и заливкой в форму.
Отправим форму в разогретую до 180-190 градусов духовку. Готовим рыбную запеканку 25-30 минут.

Фото приготовления рецепта: Быстрый рыбный пирог - шаг №11

Быстрый рыбный пирог-запеканка готов. Подаем блюдо горячим.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Быстрый рыбный пирог. Как приготовить Быстрый рыбный пирог?
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232 спасибо 8 1
dzinny Четверг, 02 Ноября 2017 г. 18:34 #

у меня получилось, хорошая запеканка, спасибо. теперь хотелось бы сделать такой же, но с мукой т.е. настоящий пирог)

   
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bvlena Четверг, 02 Ноября 2017 г. 21:51 #

dzinnydzinny
у меня получилось, хорошая запеканка, спасибо. теперь хотелось бы сделать такой же, но с мукой т.е. настоящий пирог)
Спасибо за комментарий, рада, что пирог понравился. Приготовьте, конечно, и рыбный пирог с мукой!

   
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светлана Понедельник, 16 Июля 2018 г. 00:47 #

а сколько вы муки кладете?

в рецепте вообще нет упоминания о ней

   
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Наталья Пятница, 15 Февраля 2019 г. 12:24 #

Так в названии надо правильно указывать: рыбная запеканка, а не пирог!

   
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Ася Пятница, 18 Октября 2019 г. 12:07 #

Спасибо за хорошую идею еды на выходные))) У нас запеканки дома все любят, да и рыбу тоже, сделаю в своей новенькой мультиварочке))

   
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Natalimuslima Воскресенье, 27 Октября 2019 г. 18:03 #

Готовила из пангасиуса. Вкус напомнил чем-то уху. Быстрый рецепт. Спасибо.

   
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Анастасия Четверг, 31 Октября 2019 г. 17:12 #

Я сделала из омуля, это очень очень вкусно) даже кто не особый любитель рыбы, были в полном восторге) нежно аж тает во рту) теперь это одно из любимых блюд моей семьи) благодарю за рецепт👍🏼

   
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Анна Суббота, 08 Февраля 2020 г. 22:29 #

Запеканка получилась,но не понравилась.Сел съел и все,ничего особенного.Больше готовить по этому рецепту не буду.

   
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