Как приготовить соте с курицей, фасолью, помидорами и кабачками:
1. Куриное филе нарезать на кусочки, размером 5 см.
2. Помидоры разрезать на две или четыре части, чеснок измельчить. С белой фасоли слить жидкость.
3. В небольшом количестве подсоленной воды варить 8-10 минут зеленую фасоль. Слить воду. Залить фасоль холодной водой, слить воду.
4. На сковороде разогреть масло на среднем огне.
5. В миске смешать куриное филе и орегано. Выложить курицу на сковороду, готовить, помешивая, 5-6 минут. Снять филе со сковороды.
6. На эту же сковороду выложить кабачки. Готовить, помешивая, на среднем огне 3 минуты.
7. Добавить зеленую фасоль, белую фасоль, бульон или воду, чеснок и курицу. Довести до кипения
8. Добавить помидоры, базилик, соль и перец. Перемешать. Готовить соте с курицей и овощами еще 1 минуту.
Рецепт: Соте из курицы с овощами. Как приготовить Соте из курицы с овощами?