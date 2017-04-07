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Соте из курицы с овощами

Фото к рецепту: Соте из курицы с овощами
 POLLY_COOKING   07.04.17

Соте из куриного филе, с фасолью, помидорами и кабачками.
Продукты
Филе куриное - 450 г
Фасоль стручковая зеленая (нарезанная) - 2 стакана
Кабачки желтые или цуккини (нарезанные кружочками) - 2 стакана
Фасоль консервированная белая - 425 г
Помидоры черри (разрезанные пополам) - 1 стакан
Бульон куриный (или вода) - 0,25 стакана
Чеснок - 6 зубков
Масло оливковое - 1 ст. ложка
Орегано свежий (резаный) - 1 ст. ложка
Базилик свежий (резаный) - 1 ст. ложка
Соль - 0,25 ч. ложки
Перец черный молотый - 0,25 ч. ложки

Как приготовить соте с курицей, фасолью, помидорами и кабачками:

1. Куриное филе нарезать на кусочки, размером 5 см.

2. Помидоры разрезать на две или четыре части, чеснок измельчить. С белой фасоли слить жидкость.

3. В небольшом количестве подсоленной воды варить 8-10 минут зеленую фасоль. Слить воду. Залить фасоль холодной водой, слить воду.

4. На сковороде разогреть масло на среднем огне.

5. В миске смешать куриное филе и орегано. Выложить курицу на сковороду, готовить, помешивая, 5-6 минут. Снять филе со сковороды.

6. На эту же сковороду выложить кабачки. Готовить, помешивая, на среднем огне 3 минуты.

7. Добавить зеленую фасоль, белую фасоль, бульон или воду, чеснок и курицу. Довести до кипения

8. Добавить помидоры, базилик, соль и перец. Перемешать. Готовить соте с курицей и овощами еще 1 минуту.
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Рецепт: Соте из курицы с овощами. Как приготовить Соте из курицы с овощами?
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