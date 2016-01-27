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Салат "Грибная поляна"

Фото к рецепту: Салат "Грибная поляна"
 4 порции
 1 час (ваши 40 мин)
 Fedir3   27.01.16

Любите ли вы хрустящие маринованные грибочки? Особенно, когда они не купленные с прилавка, а приготовленные самостоятельно, да ещё и в считанные минуты? Если да, то салат «Грибная поляна» придётся по вкусу.
Продукты (на 4 порции)
Грибы шампиньоны маринованные - 200 г (350 г сырых грибов)
Куриная грудка вареная - 200 г
Морковь по-корейски - 100 г
Картофель вареный - 2 шт.
Огурцы маринованные - 2 шт.
Сыр твердый - 100 г
Майонез - по вкусу
Лук зеленый
Укроп свежий
Соломка солёная (для украшения)
*
Для маринованных грибов:
Шампиньоны - 350 г
Уксус 9% - 2 ст. л.
Вода - 2 ст. л.
Масло растительное - 3 ст. л.
Смесь перцев - 7-10 горошин
Лист лавра - 2 шт.
Чеснок - 2 зубка
Сахар - 1 ч. л.
Соль - по вкусу

Чтобы отведать салат с изумительно вкусными и ароматными грибами, нужно всего лишь каких-то 12-15 минут вашего времени на маринование, и шампиньоны готовы. Помните, шляпки у таких экземпляров должны быть в диаметре около 4-5 см, а пластиночки светлые. Если же они потемнели, значит грибы перезрели и в них начались процессы старения. Такие лучше не брать.

Пошаговый фото рецептСалат "Грибная поляна"
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №1
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №2

Чтобы не терять ни минутки, отправляйте картофель и куриную грудку вариться и приступайте к маринованию шампиньонов.
В кастрюлю влейте уксус, воду, растительное масло. Добавьте соль и сахар. Когда сироп закипит, всыпьте промытые грибы. Накройте кастрюльку крышкой.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №3

Как только шампиньоны пустят сок, добавляйте специи и измельчённый чеснок. Оставьте томиться на 10 минут. Грибы остудите и можете начинать делать салат.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №4

На дно глубокой посуды уложите душистые шампиньоны шляпками вниз.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №5

Посыпьте грибы измельчённой зеленью так, чтобы заполнить все пустоты.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №6

Затем тёртый вареный картофель. Немного утрамбуйте и смажьте майонезом.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №7

Следующим слоем лягут огурцы, измельчённые кубиками, и майонез.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №8

Грудку сначала разрежьте на несколько кусочков. Затем порвите на тоненькие волокна. Разложите её поверх огурцов, не забыв о майонезе.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №9

Теперь морковь по-корейски. Для удобства её лучше порезать на недлинные полоски. Повторите слой майонеза.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №10

Последним в салате будет потёртый сыр.
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №11

Миску с салатом накройте блюдом и переверните. Салат без труда выскользнет и превратится в симпатичную «грибную полянку».
Фото приготовления рецепта: Салат "Грибная поляна" - шаг №12

Бока салата можно украсить солёной соломкой или рубленой зеленью.
После того, как салат «Грибная поляна» пропитается (обычно на это требуется 4-5 часов), можете подавать.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Салат "Грибная поляна". Как приготовить Салат "Грибная поляна"?
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Тема › "Пища для глаз" - едим красиво.

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Дарья Четверг, 29 Декабря 2016 г. 06:45 #

Очень красиво получилось,думаю и не менее вкусно

   
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