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Тыквенное печенье

Фото к рецепту: Тыквенное печенье
 6 порций по 540 ККал
 1 час (ваши 30 мин)
 Meri S.   05.02.13

Попробуйте выпечку из тыквы - мягкое, нежное, очень вкусное печенье с тыквой.
Продукты (на 6 порций)
Тыква - 250 г
Яйцо - 1 шт.
Масло сливочное (комнатной температуры) - 200 г
Сахар - 200 г
Мука - от 300 г (до 3-4 стаканов)
Корица - 1 ч. л.
Мускатный орех - 0,5 ч. л.(не обязательно)
Сода - 0,5 ч. л.
Соль - 1 щепотка

Как приготовить тыквенное печенье:

1. Тыкву нарезать кусочками и сварить в чуть подсоленной воде до мягкости (минут 20). Затем слить воду и размять тыкву.

2. Взбить размягченное масло с сахаром, добавить яйцо, пряности.

3. Добавить тыкву, перемешать.

4. Добавляя просеянную муку и соду (при желании можно погасить соду лимонным соком или уксусом), замесить мягкое тесто - такое, чтобы из него можно было сделать печенье.

5. Тесто раскатать в пласт, вырезать печенье любой формы (у меня получилось 13 штук). Выложить его на противень (можно покрыть противень пергаментом).

6. Разогреть духовку до 190-200 градусов, поместить тыквенное печенье в разогретую духовку и выпекать минут 20-25, до румяности.

Тыквенное печенье получается очень мягким и вкусным. Приятного аппетита!

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Рецепт: Тыквенное печенье. Как приготовить Тыквенное печенье?
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567 спасибо 148931 50 6
алисска Четверг, 07 Февраля 2013 г. 13:12 #

Такое солнечное тыквенное печенье)) Рецепт классный, сегодня же спеку, спасибо:)

   
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Meri S. Четверг, 07 Февраля 2013 г. 14:45 #

алисска
Такое солнечное тыквенное печенье)) Рецепт классный, сегодня же спеку, спасибо:)
и вам спасибо:)

   
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Таня Вторник, 19 Февраля 2013 г. 21:48 #

А яйца есть в рецепте, а то не понятно...

   
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Meri S. Вторник, 19 Февраля 2013 г. 22:30 #

Таня
А яйца есть в рецепте, а то не понятно...
простите.забыла в продуктах указать. уже исправила. добавляется одно яйцо.

   
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Таня Среда, 20 Февраля 2013 г. 12:37 #

Спасибо, сегодня попробую:)

   
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Meri S. Среда, 20 Февраля 2013 г. 13:28 #

Таня
Спасибо, сегодня попробую:)
надеюсь напишете понравилось или нет)) ну если любите тыкву,то должно понравиться)

   
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Светлана Среда, 18 Сентября 2013 г. 00:53 #

Сегодня попробовала испечь эти печеньки,дети съели на "ура",такие вкусные,похожие на "овсянное"из магазина.Спасибо огромное за такой простой,но в то же время вкусный рецепт!

   
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Ира и Сашенька Пятница, 18 Октября 2013 г. 23:19 #

Спасибо за рецепт, сегодня делали с сыночком. Получилось очень вкусно. Только корицы и миндаля у нас не было.

   
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Ира и Сашенька Пятница, 18 Октября 2013 г. 23:45 #

У нас получилось 21 печенье средних размеров

   
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лукерья Суббота, 19 Октября 2013 г. 12:26 #

Cпасибо!Как раз искала,что испечь из тыквы!

   
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Евгения Воскресенье, 20 Октября 2013 г. 15:41 #

А у меня почему-то консистенция получилась далека от "раскатать пласт"... Добавила еще грамм 150-200 муки, но все равно липкое. Выложила ложкой на противень... Выпекаются, посмотрю - получится ли.

   
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ольга Среда, 23 Октября 2013 г. 19:11 #

Только что испекла вышеуказанное тыквенное печенье. В рецепте есть не стыковка,при указанных 300 гр.муки тесто получается почти жидким и раскатать его в пласт невозможно. Я добавила муку и у меня получилось песочное суховатое печенье. Может муку нельзя добавлять больше, тогда печенье просто нужно выливать на противень как оладьи. Непонятно!

   
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nozkin Среда, 23 Октября 2013 г. 19:56 #

печеньки не получились(многовато тыковки добавила),но получился вкуснейший пирог.Огромнейшее спасибо,родные были рады

   
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Юлия Вторник, 29 Октября 2013 г. 21:43 #

спасибо за рецепт! вкусно! единственное,муки пришлось добавить не 300 гр,а 500 и все получилось замечательно!!!

   
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Ольга Четверг, 31 Октября 2013 г. 17:38 #

СПАСИБО за рецептик!!! У меня получилось много больше 20 шт. всех угостила теперь и на работе просят рецептик :yes:

   
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Ирина Кунцево Воскресенье, 03 Ноября 2013 г. 19:34 #

Сегодня впервые в жизни приготовила печенье с тыквой, очень необычно, спасибо за рецепт. Положила чуть больше тыквы 350г примерно, ну так получилось, пришлось добавить чуть больше всего остального(мука и сахар) получилось штук 40.

Согласна с девочками, что тесто берет в себя гораздо больше муки, раскатать в пласт тоже не получилось, но лепили с дочей типа плоских котлеток, пеклись минут 15. Еще мы решили добавить горсть изюма, вкусно. Семейство довольно, спасибо!!!)))))

   
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Оксана Среда, 13 Ноября 2013 г. 16:55 #

Уже пеку.:yes:

   
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Оксана Среда, 13 Ноября 2013 г. 19:31 #

Испекла... тыкву надо было остудить..., но все равно, наверное вкусно, муж съел несколько штук! А я жду утро.

   
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Наталья Суббота, 21 Декабря 2013 г. 14:22 #

Спасибо за рецепт! Вкусное печенье, только я еще добавила какао-получилось просто волшебное шоколадное печенье! Рекомендую))

   
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Наталья Среда, 22 Января 2014 г. 21:25 #

Пеку уже второй раз. Тыкву я запекаю в микроволновке (10 мин). В печке она не такая водянистая как вареная получается. Так что как раз 3-4 стакана муки и уходит на это тесто. Печенье очень вкусное. Первый раз делала просто круглые лепешки, второй с сыном пластмассовыми формочками фигурки делали. Класс!!! Спасибо за рецепт!

   
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Дарья85 Вторник, 04 Февраля 2014 г. 11:17 #

А у меня не поучилось(( тесто не пропеклось. В след. Раз или муки побольше или наоборот поменьше, А то получилось слишком густое, печенье порумянилось даже очень, а вот внутри(((

   
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yana Пятница, 21 Февраля 2014 г. 16:21 #

spasibo za rezept, tolko ne ponyatno kak 3 stakana muki eto 300 gram, v stakane 250 ml. vxodit 160 gram muki.

   
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евгения Вторник, 04 Марта 2014 г. 17:47 #

Муки надо больше а так очень даже хорошо!

   
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алиса Четверг, 03 Апреля 2014 г. 15:01 #

испекла,получились жестковатые,а так вкусно,может из-за того что тесто раскатала тонкое или надо было тыкву в микроволновке запечь

   
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Ким Воскресенье, 15 Июня 2014 г. 21:31 #

В теории: чтобы тыква была не водянистой, воду с неё отжимать (но и чтобы не совсем сухой). Может потому и муки уходит больше?

   
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Игорь Воскресенье, 05 Октября 2014 г. 18:00 #

Я извиняюсь, наверно я не очень правильно понял рецепт (ведь к любому рецепту прилагается широкое поле импровизации), но ни полужидкое тесто с 300 гр муки, ни более густое, ни добавленые изюм и клюква не привели к ожидаемому результату. Не спасли даже специи, как они не старались. Получилось простое сухое печенье которое при СССР продавалось на развес в магазинах. Вкус и запах тыквы совсем пропал, остался только цвет.

Любителям тыквы я бы посоветовал твороженно-тыквенную запеканку с бобавлением манки - нежная консистенция и приятный тыквенный аромат.

Я очень извиняюсь за отрицательный отзыв, но хочу уберечь посетителей хорошего сайта от напрасной траты времени и продуктов.

   
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Евгения Среда, 15 Октября 2014 г. 13:45 #

Печенье получилось очень вкусным, мягким и рассыпчатым. Спасибо за рецепт, мой сынишка в восторге.

А если у кого не получилось, это не значит, что надо критиковать рецепт (Игорь это вам замечание).

   
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Виктория Среда, 19 Ноября 2014 г. 15:44 #

Очень вкусно! Только что испекла. Восторг! Тыкву запекала в микроволновке, положила чуть меньше масла (300г. на 500г. тыквы), вместо соды взяла разрыхлитель и добавила немного ванилина, остальное - все по рецепту. Раскатать конечно не получилось, выкладывала ложкой. Сверху посыпала кунжутом. Ароматное и мягкое!

   
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Настя Среда, 26 Ноября 2014 г. 16:02 #

Спасибо!Очень вкусно!:D

   
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Алёнка Четверг, 21 Мая 2015 г. 20:21 #

Ну вот пеку, 1 порция готова уже. Вкусно получилось. На 3 противня хватило теста. Спасибо за рецепт.

   
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Александр Суббота, 15 Октября 2016 г. 19:45 #

Спасибо! Печенья получилось очень много. Только есть его не очень хочется. Подозреваю, что дело таки не в кривых руках, а в самом рецепте. Ингридиенты классные. Но выходит какая-то сухая невкусная субстанция. Автор рецепта или шаман. И потому умеет из классных продуктов сделать несъедобный продует. Или что-то случайно или злонамеренно напутал в количестве и соотношении. Времени не тратьте.

   
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Лилия Четверг, 20 Октября 2016 г. 09:34 #

хочу сейчас испечь печеньки , на ярмарку дочери . Не знаю что получится , но посмотрим ! как испеку напишу.

   
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Светлана Воскресенье, 23 Октября 2016 г. 21:22 #

Спасибо за интересный рецепт!!!Все получилось,но не без труда-пришлось повозиться! Вкусные мягкие печенюшки :)

Приятно порадовали!!! Спасибо Автор!!!!Нам было вкусно!)

   
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Кэтрин Пятница, 04 Ноября 2016 г. 18:28 #

Спасибо за рецепт!!! Мои мужчины довольны!:roll: Получилось всё без хлопот. Печеньки были мягкие, ароматные и очень вкусные!!!:yes:

   
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Shelevika Пятница, 27 Января 2017 г. 09:22 #

Чем можно заменить сливочное масло?

   
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Наташа Среда, 13 Декабря 2017 г. 01:44 #

Сегодня испекла печенье. Хотела детям в сад перед наступающими праздниками здоровые и вкусные печеньки приготовить. Но результат больше чем разочарован. Сухое желтоватое и не определённое на вкус печенье. Раскатываем с детьми и вырезали и ещё печатями украшали. Вобщем это проблема в приблизительных дозировках. Муки у нас ушло почти 4.5-5 стаканов иначе не смогли бы раскатать и вырезать а если тесто вязким оставить может не пропечься и только автор у которого может быть опыт с консистецией теста определяет на глаз и наслаждается результатом.

Авто пишет у него получилось 13 штук. Но какого размера. Это не печенье а коржики или пряники зтыквенные. Печенье как правило тонкон и плоское. У нас получилось около 30 печенюшек. Я это к тому что тяжело с чужим опытом печь печенье не имея точных пропорций муки самого важного компонента в выпечке или немного точного описания продукта...

   
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Рая Пятница, 20 Апреля 2018 г. 14:12 #

Замечательное печенье,делаю уже второй раз! Сметают все! Спасибо за рецепт!

   
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Любитель Понедельник, 06 Января 2020 г. 22:25 #

Все классно, но получилось ооочень много печеньков (вырезали рюмкой) и несколько суховато

   
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Милана Понедельник, 26 Октября 2020 г. 01:03 #

Надо на Хеллоуин наверно попробовать сделать

   
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Ирина Среда, 27 Октября 2021 г. 00:55 #

Автора хочется пнуть. Какое "раскатать", вы издеваетесь? По совету выше пострадавших просто выкладывала ложкой на противень и пекла. Слава всему, в результате плясок с бубном и прочих усилий, вроде ничего получилось. Но всё же автору спасибо не скажу, потому что времени на это "печенье" ушло больше, чем нужно, молчу уж про нервы.

   
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Виктория Среда, 03 Ноября 2021 г. 22:46 #

Тыкву только печь или в микроволновку. Тогда все ок! У меня получилось. Тыква была не слишком водянистая. Печенье прямо детское 🤤

   
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Ирина Понедельник, 13 Декабря 2021 г. 16:45 #

Отличное печенье! У меня получилось! Тыкву запекла в микроволновке до полуготовности, размельчила с помощью блендера и сахара достаточно 150 граммов и даже ещё можно меньше. Тесто просто руками катала шариками и разминала на противне, смазанном растительным маслом. Чтобы сформировать печенье, нужно тесто немного охладить))

   
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Екатерина Воскресенье, 16 Октября 2022 г. 20:14 #

Буду печь надеюсь рецепт хороший

   
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Ольга Четверг, 01 Декабря 2022 г. 22:19 #

Рецепт скорее всего не точный. Вкуса тыквы нет совсем. Пропорция муки не верная. Вкус самого печенья такой, что пришлось выбросить.

   
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Алтын Вторник, 04 Июля 2023 г. 14:44 #

Печенье получилось очень вкусное! Но: муки пришлось положить чуть больше (все остальное строго по рецепту), печений получилось много. Спасибо большое за рецепт!

   
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Маргарита Среда, 04 Октября 2023 г. 00:54 #

Очень люблю данные печенья, но каждый раз пеку по-своему, муки кладу всего 9 столовых ложек, а тыквы побольше,чтоюы подучилась текстура крема, выкладываю ложкой и выпекаю при 190 градусах 10-15 минут и всё получается идеально, на Хэллоуин ещё рисую на них мордашки шоколадом. В семье эти печенья очень любят.

   
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