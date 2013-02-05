Мука - от 300 г (до 3-4 стаканов)

Как приготовить тыквенное печенье:

1. Тыкву нарезать кусочками и сварить в чуть подсоленной воде до мягкости (минут 20). Затем слить воду и размять тыкву.

2. Взбить размягченное масло с сахаром, добавить яйцо, пряности.

3. Добавить тыкву, перемешать.

4. Добавляя просеянную муку и соду (при желании можно погасить соду лимонным соком или уксусом), замесить мягкое тесто - такое, чтобы из него можно было сделать печенье.

5. Тесто раскатать в пласт, вырезать печенье любой формы (у меня получилось 13 штук). Выложить его на противень (можно покрыть противень пергаментом).

6. Разогреть духовку до 190-200 градусов, поместить тыквенное печенье в разогретую духовку и выпекать минут 20-25, до румяности.

Тыквенное печенье получается очень мягким и вкусным. Приятного аппетита!