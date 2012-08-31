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Соте овощное с грибами

Фото к рецепту: Соте овощное с грибами
 kIrena Snake   31.08.12

Легкое овощное соте.
Продукты
Грибы - 200 г
Перец сладкий - 3 шт.
Помидоры - 2 шт
Лук репчатый - 2 шт.
Приправа к грибам - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Растительное масло - 60 г

Пошаговый фото рецептСоте овощное с грибами
Фото приготовления рецепта: Соте овощное с грибами - шаг №1

Как приготовить овощное соте с грибами:

Лук очистить, нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.
Грибы помыть и порезать пластинами, добавить к луку и обжарить.

Фото приготовления рецепта: Соте овощное с грибами - шаг №2

Перец помыть, очистить от плодоножки и семян, нарезать соломкой и добавить к грибам с луком и жарить 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Соте овощное с грибами - шаг №3

Помыть помидоры, порезать кубиками и добавить к овощам. Обжарить 5 минут.

Фото приготовления рецепта: Соте овощное с грибами - шаг №4

В конце жарки добавить соль, перец, специи, чеснок. И через минуту снять овощное соте с грибами с огня.
Приятного аппетита!
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Рецепт: Соте овощное с грибами. Как приготовить Соте овощное с грибами?
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86 спасибо 1 1
rOrganizer Воскресенье, 12 Мая 2013 г. 00:29 #

Спасибо за рецепт овощного соте с грибами, к мясу просто идеально Well

   
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