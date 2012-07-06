Икра овощная (кабачковая) без хлопот

Очень люблю кабачковую и баклажанную икру, но не хотелось долго стоять у плиты и обжаривать последовательно овощи. Можно, конечно, закинуть всё в кастрюлю побольше и сварить, но вкус не тот.

Мне подсказали этот способ - все овощи запекаются в духовке, не надо стоять у плиты и жарить их. Достаточно лишь 1-2 раза перемешать и всё. Легко и просто. И очень вкусно! Измельчать блендером или порубить кусочками – дело вкуса. Я пробовала оба варианта. Также пробовала икру со свежими и запечёнными томатами.