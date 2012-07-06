Икра овощная (кабачковая) без хлопот

Все овощи запекаются в духовке, не надо стоять у плиты... Достаточно лишь 1-2 раза перемешать и всё. Легко, просто и очень вкусно!
Продукты (на 12 порций)
Кабачок средний - 2 шт. (400-500 г)
Лук - 2-3 шт. (200-250 г)
Морковь - 3 шт. (200-250 г)
Перец сладкий - 4-5 шт. (500-600 г)
Помидоры - 400-500 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Чеснок - 5 зубков (20 г)
Масло растительное - 3-4 ст. л. (50 г)
Зелень укропа - по вкусу
Очень люблю кабачковую и баклажанную икру, но не хотелось долго стоять у плиты и обжаривать последовательно овощи. Можно, конечно, закинуть всё в кастрюлю побольше и сварить, но вкус не тот.
Мне подсказали этот способ - все овощи запекаются в духовке, не надо стоять у плиты и жарить их. Достаточно лишь 1-2 раза перемешать и всё. Легко и просто. И очень вкусно! Измельчать блендером или порубить кусочками – дело вкуса. Я пробовала оба варианта. Также пробовала икру со свежими и запечёнными томатами.
Пошаговый фото рецептИкра овощная (кабачковая) без хлопот
Как приготовить кабачковую икру:
Овощи вымыть, очистить, нарезать произвольно (морковь - кружочками, лук - кольцами). Перец очистить от семян, у томатов вырезать место плодоножки.
Выкладываем овощи в глубокую форму в такой последовательности: лук, морковь, кабачки. Полить растительным маслом, немного посолить. Сверху выкладываем целые перцы и помидоры.
Запекаем в духовке при 190 градусах час-полтора. В процессе запекания нужно овощи перемешать. Перец и помидоры отодвигаем в сторону, а овощи перемешиваем ложкой снизу вверх.
Заодно перец переворачиваем.
Запекаем овощи до готовности. Пусть они слегка "загорят" сверху, это придаст икре особый вкус.
Готовым овощам даём постоять в выключенной духовке 20 минут.
Вытряхиваем перец и помидоры из кожуры - достаточно слегка потянуть за неё и она легко слезет.
Далее, все овощи нужно измельчить в блендере или комбайне вместе с выделившимся соком.
В процессе измельчения добавляем свежий чеснок и укроп.
Переливаем готовую икру в кастрюлю, добавляем по вкусу соль и перец. Доводим кабачковую икру до кипения и разливаем по баночкам, остужаем. Это вариант кабачковой икры не для хранения.
Если нужно длительно хранить, то кабачковую икру кипящей разлить в подготовленные банки и сразу закатать.
Второй вариант этой же икры – кусочками, и со свежими помидорами.
В этом случае запекаем все овощи, кроме томатов и чеснока, затем всё рубим ножом, чеснок выдавливаем через пресс, укроп мелко режем, солим, перчим по вкусу.
Это очень вкусно, но такая икра долго не хранится.
Нам понравились оба варианта кабачковой икры!
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