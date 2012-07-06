 

рецепт с фото пошаговый

Икра овощная (кабачковая) без хлопот

Фото к рецепту: Икра овощная (кабачковая) без хлопот
 12 порций по 70 ККал
 2 часа 40 мин (ваши 40 мин)
 kiskafanny   06.07.12
7 руб.
    
1 грн.
     за порцию

Все овощи запекаются в духовке, не надо стоять у плиты... Достаточно лишь 1-2 раза перемешать и всё. Легко, просто и очень вкусно!
Продукты (на 12 порций)
Кабачок средний - 2 шт. (400-500 г)
Лук - 2-3 шт. (200-250 г)
Морковь - 3 шт. (200-250 г)
Перец сладкий - 4-5 шт. (500-600 г)
Помидоры - 400-500 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Чеснок - 5 зубков (20 г)
Масло растительное - 3-4 ст. л. (50 г)
Зелень укропа - по вкусу

Очень люблю кабачковую и баклажанную икру, но не хотелось долго стоять у плиты и обжаривать последовательно овощи. Можно, конечно, закинуть всё в кастрюлю побольше и сварить, но вкус не тот.

Мне подсказали этот способ - все овощи запекаются в духовке, не надо стоять у плиты и жарить их. Достаточно лишь 1-2 раза перемешать и всё. Легко и просто. И очень вкусно! Измельчать блендером или порубить кусочками – дело вкуса. Я пробовала оба варианта. Также пробовала икру со свежими и запечёнными томатами.

Пошаговый фото рецептИкра овощная (кабачковая) без хлопот
Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №1

Как приготовить кабачковую икру:

Овощи вымыть, очистить, нарезать произвольно (морковь - кружочками, лук - кольцами). Перец очистить от семян, у томатов вырезать место плодоножки.

Выкладываем овощи в глубокую форму в такой последовательности: лук, морковь, кабачки. Полить растительным маслом, немного посолить. Сверху выкладываем целые перцы и помидоры.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №2

Запекаем в духовке при 190 градусах час-полтора. В процессе запекания нужно овощи перемешать. Перец и помидоры отодвигаем в сторону, а овощи перемешиваем ложкой снизу вверх.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №3

Заодно перец переворачиваем.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №4

Запекаем овощи до готовности. Пусть они слегка "загорят" сверху, это придаст икре особый вкус.
Готовым овощам даём постоять в выключенной духовке 20 минут.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №5

Вытряхиваем перец и помидоры из кожуры - достаточно слегка потянуть за неё и она легко слезет.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №6

Далее, все овощи нужно измельчить в блендере или комбайне вместе с выделившимся соком.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №7

В процессе измельчения добавляем свежий чеснок и укроп.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №8

Переливаем готовую икру в кастрюлю, добавляем по вкусу соль и перец. Доводим кабачковую икру до кипения и разливаем по баночкам, остужаем. Это вариант кабачковой икры не для хранения.

Если нужно длительно хранить, то кабачковую икру кипящей разлить в подготовленные банки и сразу закатать.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №9

Второй вариант этой же икры – кусочками, и со свежими помидорами.
В этом случае запекаем все овощи, кроме томатов и чеснока, затем всё рубим ножом, чеснок выдавливаем через пресс, укроп мелко режем, солим, перчим по вкусу.
Это очень вкусно, но такая икра долго не хранится.

Фото приготовления рецепта: Икра овощная (кабачковая) без хлопот - шаг №10

Нам понравились оба варианта кабачковой икры!
Сказать автору
СПАСИБО!
Нет...
Рецепт: Икра овощная (кабачковая) без хлопот. Как приготовить Икра овощная (кабачковая) без хлопот?
Версия для печати
Запомнить и поделиться рецептом с друзьями:
Добавить в мою записную книжку
 Добавить в мой блог
С иллюстрацией:
Текстовый:
Смотреть ЕЩЕ ЛУЧШИЕ рецепты в разделах:
Рецепты заготовокКабачки на зиму
Кабачки "как грибы" на зиму Маринованные кабачки на зиму Аджика из кабачков на зиму Кабачки «Тещин язык» Кабачки закусочные

Рецепты закусокЗакуски из грибов и овощей
Шампиньоны "Хочу ещё!" Закусочный торт из лаваша Закуска из жареных кабачков с... Палочки из кабачков, запечённые в... Малосольные огурчики (на...
Икра овощнаяКабачковая икра
Кабачковая икра на зиму Кабачковая икра Кабачковая икра (на зиму) Кабачковая икра Икра кабачковая с томатной пастой...
В духовке
Запеканка мясная "Сытная" Слоеная картошка "На все случаи жизни" Запеканка "Ленивая жена" Картошка по-деревенски в духовке "Гнёзда" из спагетти с фаршем,...

Блюда из кабачковКабачки с чесноком
Салат из кабачков Маринованные кабачки в азиатском стиле

Искать в СуперПоиске
1366 спасибо 37 8
малика Понедельник, 09 Июля 2012 г. 22:18 #

супер

   
цитировать
Нюся Суббота, 28 Июля 2012 г. 12:28 #

Сейчас попробую)))

   
цитировать
Людмила Понедельник, 30 Июля 2012 г. 18:46 #

Спасибо за рецепт, действительно оригинальный вкус, все очень просто, полезно. а главное ВКУСНО!!!

   
цитировать
Юля. Среда, 22 Августа 2012 г. 10:29 #

Скажите , а уксус вы ни когда в конце варки не добавляли ?

   
цитировать
кокетка Четверг, 23 Августа 2012 г. 21:27 #

супер:z)!!! получилось!:yes:

   
цитировать
Людмила Понедельник, 27 Августа 2012 г. 13:13 #

Спасибо за рецептик! Получилось очень вкусно! Всем домашним понравилось!

   
цитировать
Светлана Суббота, 15 Сентября 2012 г. 15:58 #

воспользовалась вашим рецептом,получилось вкусно:roll:

   
цитировать
Лика Суббота, 17 Августа 2013 г. 11:02 #

"...Доводим кабачковую икру до кипения и разливаем по баночкам,остужаем.Это вариант кабачковой икры не для хранения.

Если нужно длительно хранить, то кабачковую икру кипящей разлить в подготовленные банки и сразу закатать."

Из описания выходит,что разница между икрой ДЛЯ хранения и икрой НЕ ДЛЯ хранения только в подготовке банок? Не могли бы Вы уточнить? Спасибо.)

   
цитировать
Глерия Четверг, 05 Сентября 2013 г. 16:10 #

Рецепт очень хороший,легкий в приготовлении,но если добавить чуть-чуть красного перца и лимонной кислоты,вкус будет не много острей (не будет пресным) и храниться будет долго.

   
цитировать
алёха Суббота, 07 Сентября 2013 г. 14:52 #

ну на сколько я знаю все овощи нужно обжаривать отдельно а затем взбивать блендером получается супер

   
цитировать
Наталья Вторник, 17 Сентября 2013 г. 10:06 #

Я вчера приготовила эту икру и , могу вам сказать, что получилось очень вкусно и что самое важное - очень просто и не хлопотно, а чтобы стояла хорошо зимой добавила десертную ложку уксусной эссенции, разлила горячей в горячие банки у укутала под одеяло ))

   
цитировать
Ирина_М Суббота, 21 Сентября 2013 г. 14:17 #

Попробовала сделать, получилось "не АХ". Во-первых за 2 часа овощи плохо пропеклись, шкурка с перцев не слезла, может от плиты зависит? А может и от овощей - помидоры и перцы были покупные. Во-вторых, как следствие первого, хорошо разбить блендером не удалось, получилась какая-то дискретная масса, на вкус - средне. Ни коим образом не хочу обидеть автора, видимо это у меня что-то не так сложилось!!!

   
цитировать
соседка Понедельник, 23 Сентября 2013 г. 13:45 #

Ирина_М
за 2 часа овощи плохо пропеклись, шкурка с перцев не слезла, может от плиты зависит? А может и от овощей - помидоры и перцы были покупные.
:surp: точно духовка слабенько греет(( у меня в электро мигом облезла шкурка. но "пластиковые" помидоры тоже бывают))

   
цитировать
ирина Вторник, 01 Октября 2013 г. 17:32 #

получилось все очень вкусненько.незнаю,правда,будут ли стоять зиму без уксуса,но уже месяц стоят и не вздулись...тьфу,тьфу,тьфу,чтоб не сглазить.на вкус и консистенция как у аджики.кстати очень хорошая идея-запекать в духовке,можно,я думаю,применить и к другим рецептам.автору огромное спасибо!!!

   
цитировать
Оксана Четверг, 10 Октября 2013 г. 23:36 #

Спасибо большое за рецепт!!! Вкуснотища и возни мало. В духовку засунула и занимайся своими делами))))))

   
цитировать
Оксана Четверг, 10 Октября 2013 г. 23:41 #

P.S овощи так хорошо пропеклись, что ни какие шкурки я не снимала... они мягкие стали.... в комбайне все перемолотилось)))

   
цитировать
Снежана Пятница, 07 Марта 2014 г. 08:13 #

Рецепт бомбовый!!!! А чтоб постояла - я ее переложила в магазинные закручивающиеся банки и прокипятила банки в течение 15 мин. Но уже скушали!!!

   
цитировать
Татьяна Четверг, 29 Мая 2014 г. 14:17 #

сегодня сделала икру получилось просто супер!!!!оооочень вкусная,советую.

   
цитировать
Анна Среда, 11 Июня 2014 г. 17:35 #

Всё же боязно закрывать без уксуса..Я думая 100гр. 9% нужно добавить..

   
цитировать
Татьяна Среда, 09 Июля 2014 г. 01:18 #

действительно, рецептик без особых хлопот:) оригинальный вкус, только вот чесночка можно чуть по-меньше класть, но на вкус и цвет товарищей нет. Надеюсь мои баночки простоят до зимы.

   
цитировать
Валя Вторник, 22 Июля 2014 г. 20:19 #

ВКУСНО!!!!!

   
цитировать
Евгения Пятница, 25 Июля 2014 г. 14:08 #

Рецептик просто супер!!!!

   
цитировать
Леший Четверг, 31 Июля 2014 г. 10:39 #

Сегодня первая готовка икры по вашему рецепту. Надеюсьчто попросят добавку

   
цитировать
Андрей Четверг, 31 Июля 2014 г. 14:54 #

сто раз делал и кабачковое ассорти, и рататуй (с баклажанами), и просто овощную икру. только добавлял побольше специй (черного свежемолотого перца, например, чеснока и чуть чуть уксуса). закладывать смесь горячей (кипящей) + обязательно стерилизовать банки над паром! все прекрасно стоит до следующей весны (но уже зимой обычно съедается :D), хранится гораздо лучше чем огурцы (они иногда вздуваются, как ни ухищряйся).

   
цитировать
натали Вторник, 05 Августа 2014 г. 13:04 #

Спасибо за рецепт , как раз для меня, без заморочки.

   
цитировать
Геннадий Понедельник, 11 Августа 2014 г. 21:24 #

Ирина_М
Попробовала сделать, получилось "не АХ". Во-первых за 2 часа овощи плохо пропеклись, шкурка с перцев не слезла, может от плиты зависит? А может и от овощей - помидоры и перцы были покупные. Во-вторых, как следствие первого, хорошо разбить блендером не удалось, получилась какая-то дискретная масса, на вкус - средне. Ни коим образом не хочу обидеть автора, видимо это у меня что-то не так сложилось!!!

У Вас это могло произойти из-за посуды, если глубокая (например жаровня или гусятница)

У меня нет глубокой посуды, я делал так, нашинковал кабачки, смазал противень маслом и выложил кабачки ровным слоем, сверху положил перцы и помидоры. Один раз повернул противень и кабачки с помидорами. Всё получилось как на фото.

   
цитировать
Геннадий Понедельник, 11 Августа 2014 г. 21:40 #

Забыл, уточняю, лук и морковь, натёртую на кр. тёрке, жарил отдельно, на сковороде. Запекалось в эл. духовке около 40 мин.

Выход ~2 литра икры.

   
цитировать
Юлия Среда, 12 Августа 2015 г. 19:28 #

Спасибо, вкусно. Только у меня часть овощей не поместилось в духовку, поэтому я их сварила просто в кастрюле (перец + помидоры). Отличие от запеченных не почувствовала. Вернее, запеченные вышли по вкусу, как вареные.

Решила-таки добавить уксус, чтобы стояло подольше.

Рецепт, конечно простой. Но по времени оч. долгий. У меня где-то часов 6 ушло на 4 кабачка + все остальное - почистить, порезать, измельчить, закатать в банки.

   
цитировать
Любовь Среда, 23 Сентября 2015 г. 10:22 #

очень вкусно, спасибо за рецепт

   
цитировать
Наталья Понедельник, 08 Августа 2016 г. 01:22 #

Моя духовка справилась за 3 часа! Перца было всего 2 на 1.5 кг кабачков) Остальные пропорции соблюла. Вкуснятина! Дозреют перцы - приготовлю ещё по рецепту. Готовила в противне.

   
цитировать
Светлана Воскресенье, 21 Августа 2016 г. 17:41 #

Икра получилась очень вкусная.Спасибо за рецепт.

   
цитировать
Елена Воскресенье, 28 Августа 2016 г. 13:00 #

Шикарный рецепт и без хлопот. Добавила чайную ложку (без верха) сахара. Вкус потрясающий! Спасибо за рецепт.

   
цитировать
Светлана Понедельник, 10 Октября 2016 г. 08:37 #

Икра получилась очень вкусная! Добавила еще один баклажанчик. А перцев положила всего 2. Единственно, в моей духовке при 190'перцы начали гореть, и пришлось убавить до 160'. Все отлично приготовилось за 1,5 часа. Спасибо за прекрасный рецепт!

   
цитировать
Ирина Четверг, 26 Июля 2018 г. 22:46 #

Да, действительно вкусно. Специи по вкусу. Самой можно регулировать. Спасибо. Делала первый раз.

   
цитировать
Надежда Пятница, 17 Августа 2018 г. 07:49 #

Очень вкусно!Только что закатала!Сделаю ещё раз.

   
цитировать
Элина Понедельник, 27 Августа 2018 г. 12:50 #

Спасибо за простой и вкусный рецепт!

   
цитировать

Ваше имя:

Комментарий:

Иллюстрация к комментарию:
Поиск по сайту
Лучшие рецепты:
Новые рецепты:
Овощное рагу с кабачками, сладким перцем, белокочанной и цветной капустойПшенично-ржаные галеты со сливами и грецкими орехамиНесладкий коктейль из кефира и зелениПесочное печенье в корично-сахарной обсыпке (сникердудль)Мясные тефтели, тушенные с кабачками и морковьюСырный суп с шампиньонамиКрамбл-маффины из слоёного теста с грушами и орехами
Томатный суп с горошком и адыгейским сыромЯичный рулет с крабовыми палочками, сыром и зелёным лукомГаспачо с томатным сокомЯичница с ветчиной (в духовке)Котлеты из болгарского перца с сыром (в духовке)Компот из винограда и слив на зимуСуп с куриными фрикадельками, цветной капустой и зеленым горошком

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.RussianFood.com, охраняются в соответствии с действующим законодательством. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.RussianFood.com обязательна.

Администрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных кулинарных рецептов, методик их приготовления, кулинарных и прочих рекомендаций, работоспособность ресурсов, на которые размещены гиперссылки, и за содержание рекламных объявлений. Администрация сайта может не разделять мнения авторов статей, размещённых на сайте www.RussianFood.com

e-mail info@russianfood.com       реклама на сайте ad@russianfood.com
 
Рейтинг@Mail.ru    
(106)